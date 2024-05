I miliardari stanno vendendo Nvidia e acquistando invece queste azioni

Prendi profitto nel gigante dei chip Nvidia (Nasdaq:NVDA) Si è trattato di una mossa popolare tra i gestori di hedge fund miliardari nel primo trimestre, poiché diverse figure di spicco hanno ridotto le loro partecipazioni nella società. Dato il mercato che ha avuto il titolo, forse non sorprende che alcuni grandi investitori abbiano realizzato dei profitti.

Tra i miliardari che hanno ridotto le loro partecipazioni in Nvidia c’era Stanley Druckenmiller di Duquesne Capital Management. David Tepper di Appaloosa Management, Paul Tudor Jones di Tudor Investments e Philippe Laffont di Coatue Management.

Druckenmiller ha parlato del motivo per cui ha ridotto la sua partecipazione in Nvidia, dicendo in un’intervista alla CNBC che ama ancora Nvidia ma che Intelligenza Artificiale (AI) Potrebbe essere sopravvalutato nel breve termine. Tuttavia, ha affermato che il profitto potrebbe essere significativo in quattro o cinque anni e che l’intelligenza artificiale potrebbe essere sottovalutata a lungo termine.

Sebbene sia comune vedere i gestori di hedge fund miliardari realizzare profitti in azioni come Nvidia, anche molti dei migliori gestori di hedge fund stanno accumulando profitti. l’alfabeto (NASDAQ:GOG) (Nasdaq: Google). Tra gli investitori che hanno acquistato azioni in modo aggressivo nel primo trimestre c’erano Chase Coleman di Tiger Global, Glen Kacher di Light Street Capital, Gavin Baker di Atreides Management e Michael Pausic e Nick Lawler di Foxhaven Asset Management.

Diamo un’occhiata ai motivi per cui questi investitori ritengono che Alphabet sia un investimento interessante.

Alphabet attira l’interesse degli investitori

La valutazione è una delle prime cose che tende ad attirare l’attenzione dei gestori di hedge fund. Alphabet è scambiato con uno sconto molto significativo rispetto a molti altri titoli legati all’intelligenza artificiale, con un rapporto prezzo/utili (P/E) di appena 23,6 volte. Un certo numero di concorrenti effettua scambi più di 35 volte.

Grafico del rapporto PE GOOGL (Avanti).

Inoltre, questo è inferiore al multiplo al quale Alphabet storicamente veniva scambiata prima della pandemia, quando spesso veniva scambiata al di sopra di un rapporto P/E di 30 volte.

Grafico del rapporto PE GOOGL

Ciò dà alle azioni di Alphabet spazio per salire, ma la valutazione da sola non è un motivo per acquistare le azioni da rispettati gestori di hedge fund.

Un investimento in Alphabet è un investimento in un’azienda che ha due attività dominanti con la ricerca di Google e la piattaforma video YouTube. Google è quasi un monopolio con una quota di circa il 90% nella ricerca globale. Sebbene ci siano alcune preoccupazioni sull’impatto dell’intelligenza artificiale sulla sua attività di ricerca, l’azienda sta abbracciando la tecnologia, implementando sovrapposizioni di intelligenza artificiale nella parte superiore dei risultati della pagina per rispondere a domande più complesse.

Alphabet cercherà nuovi formati pubblicitari per aiutare a monetizzare i suoi ultimi sforzi di intelligenza artificiale per stimolare la crescita. Poiché solo il 20% circa dei risultati di ricerca include annunci, questa è in realtà una grande opportunità per la Ricerca Google di diventare più redditizia in futuro monetizzando i risultati di ricerca su cui attualmente non guadagna.

La storia continua

Da non trascurare è anche la piattaforma YouTube di Alphabet. Mentre molti servizi di streaming sono fuori servizio Netflix Alphabet ha lottato proficuamente con questi problemi a causa dei costi dei contenuti, ma il modello di condivisione delle entrate che Alphabet utilizza con i creatori di contenuti ha da tempo mitigato questi problemi. Allo stesso tempo, l’azienda ha una forte opportunità di trarre vantaggio dai video brevi concorrenti di TikTok, che sta appena iniziando a monetizzare. Se il suo concorrente venisse bandito negli Stati Uniti, questa potrebbe essere una grande opportunità per l’azienda.

Inoltre, il business del cloud computing di Alphabet è ancora agli inizi di una crescente redditività. Considerati gli elevati costi fissi dell’azienda, la redditività deve ora crescere molto più rapidamente dei ricavi, che saranno guidati dall’adozione dell’intelligenza artificiale.

Fonte immagine: Getty Images.

Gli investitori al dettaglio dovrebbero seguire l’esempio e acquistare Alphabet?

Alphabet è un titolo relativamente economico con una posizione dominante nella ricerca e un’enorme opportunità davanti all’intelligenza artificiale. Sebbene il titolo abbia avuto un anno forte, in rialzo di quasi il 27% da inizio anno, non è troppo tardi per i miliardari degli hedge fund per seguire il titolo.

La società ha una lunga strada verso la crescita futura e un potenziale di espansione multipla (che è un aumento dei multipli della sua valutazione, come P/E). Insieme, questa è una combinazione potente e costituisce un acquisto per le azioni.

