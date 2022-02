I prezzi delle schede grafiche AMD Radeon e NVIDIA GeForce migliorano in modo significativo insieme alla disponibilità della GPU nel 2022

Un altro mese del 2022 e un altro significativo miglioramento dei prezzi per le schede grafiche AMD Radeon e NVIDIA GeForce possono essere visti insieme a una migliore disponibilità della GPU, come riportato in un nuovo rapporto sui prezzi e sulla disponibilità di Centro 3D.

La disponibilità di AMD Radeon, NVIDIA GeForce e GPU migliorerà molto nel 2022, ma dovremmo essere ottimisti sui “prezzi MSRP” per il futuro?

Secondo un rapporto di 3DCenter, mentre i prezzi attuali sono ancora lontani dal prezzo consigliato, la situazione è stata migliorando gradualmente negli ultimi mesi. Le schede grafiche AMD Radeon hanno attualmente un prezzo medio del 45% superiore al prezzo consigliato, in calo rispetto al 63% del mese scorso, mentre le schede grafiche NVIDIA GeForce hanno un prezzo consigliato del 57% rispetto all’aumento del prezzo del mese scorso del 77%.

I prezzi delle schede grafiche AMD Radeon e NVIDIA GeForce hanno raggiunto i livelli più bassi nel 2022 con il miglioramento della disponibilità della GPU. (Crediti immagine: 3DCenter)

Ma non solo i prezzi sono migliorati, come si può notare dal grafico mensile condiviso da 3DCenter, la disponibilità di GPU e relative schede grafiche è ora al massimo da inizio 2021 e continua a migliorare. In Europa, in particolare, quasi tutti immagazzinano schede grafiche stock in buone quantità il che significa che l’unico problema al momento sono i prezzi e anche questo, come detto sopra, sembra migliorare.

Prezzi delle schede grafiche AMD Radeon RX serie 6000 (GPU RDNA 2) tramite 3DCenter:

6500XT 6600 6600XT 6700XT 6800 6800XT 6900XT avaro 244 – 370 euro 455-644 euro 529 – 737 779-1078 EUR 1049-1439 EUR 1149-1547 EUR 1398-1799 EUR si alterna 249 – 379 EUR 469-509 EUR Da 579 a 619 euro 849-999 euro € 1099 1239-1299 EUR Da 1489 a 1699 euro Kazing 273-328 EUR 504 euro 623-737 EUR 817-1269 euro 1142-1147 EUR 1198-1471 EUR 1549-1845 EUR mondo informatico 279-350 euro Non disponibile Da 599 a 723 euro 860-999 euro Non disponibile 1449 euro 1499-1729 EUR Hardwarkamp 24 266 euro 479-519 euro 549-594 EUR 806-969 EUR Non disponibile 1239-1289 EUR 1419-1489 EUR mercato dei media 276 – 319 euro Non disponibile 619-669 euro 829-920 euro 1159-1229 EUR 1299 euro Da 1499 a 1639 euro Fabbrica mentale 244-308 EUR 455-559 euro 529-603 EUR 789-860 euro 1069-1129 Euro 1149-1280 EUR 1398-1499 euro Laptop più economici Da 259 a 319 euro 469-519 euro 589-649 euro 779-999 euro 1049-1195 EUR 1179-1269 EUR Da 1449 a 1699 euro negozio professionale 320 – 370 euro Non disponibile Non disponibile 949-1029 euro 1299-1399 EUR Da 1599 a 1699 euro Da 1599 a 1799 euro listino prezzi $ 199 $ 329 $ 379 $ 479 $ 579 $ 649 $ 999 Costo aggiuntivo A partire dal + 17% A partire dal + 32% A partire dal + 33% A partire dal + 55% A partire dal + 73% A partire dal + 69% A partire dal + 33% Modifica a partire dal 22 gennaio –26PP -16PP -18PP -18PP –25PP -19PP -22:00 Disponibilità ★★★ ☆☆ ★★★★ ☆ ★★★★ ☆ ★★★★★ ★★★ ☆☆ ★★★★ ☆ ★★★★ ☆

Quando si tratta di schede grafiche AMD Radeon, la gamma della serie RX 6000 è ora disponibile a prezzi ancora migliori rispetto alle parti GeForce. Le uniche carte che hanno un prezzo esagerato sembrano essere la Radeon RX 6700 XT, RX 6800 e RX 6800 XT Mentre la RX 6900 XT ha un prezzo medio del 33% superiore al prezzo consigliato, anche la RX 6600 XT ha un prezzo superiore a 33 % del prezzo consigliato, la RX 6600 ha un prezzo del 32% rispetto al prezzo consigliato e la RX 6500 XT è la carta meno costosa con un prezzo medio di vendita di appena il 17% rispetto al prezzo consigliato di $ 199.

Prezzi per le schede grafiche NVIDIA GeForce RTX serie 30 (GPU Ampere) tramite 3DCenter:

3050 3060 3060Ti 3070 3070Ti 3080 -10 GB 3080Ti 3090 avaro 389-609 EUR 590-949 euro 700-1099 EUR 871-1299 € 948-1399 euro 1259-1839 EUR 1665-2289 EUR 2320 – 3215 EUR si alterna 399-549 euro 619-789 euro Da 739 a 989 € 899-1199 euro 989-1169 EUR 1399-1614 euro 1689-2289 EUR 2359 – 3169 EUR Kazing 456-492 EUR 674-745 euro 725-904 EUR 967-1085 EUR 989-1365 EUR 1314-1642 EUR 1748 – 2169 euro 2481-2947 EUR mondo informatico Non disponibile Non disponibile 850 euro 1149-1249 EUR 1049-1199 EUR 1499 € 1799-1999 Euro 2639-2849 EUR Hardwarkamp 24 Non disponibile Non disponibile 729-819 euro 939-1022 EUR 984-1084 EUR 1299-1379 EUR 1694-1769 EUR Non disponibile mercato dei media 429€ 640-699 euro 730-849 euro 950-1059 euro 999-1109 Euro 1299-1608 Euro 1699-2000 euro 2359-2881 EUR Fabbrica mentale 389-449 euro Non disponibile 729-749 euro 909-999 euro 948-1025 euro 1259-1299 EUR 1665-1899 Euro 2369-2399 EUR Laptop più economici 409-459 EUR 619-699 euro 729-869 euro 949-979 euro 969-1099 EUR 1299-1399 EUR 1719-1949 Euro 2349-2469 EUR negozio professionale 549-649 euro 713-849 euro 829€ 949-999 euro 1049-1119 EUR 1570 euro 1799-1999 Euro 2449 € listino prezzi $ 249 $ 329 $ 399 $ 499 $ 599 $ 699 $ 1199 $ 1499 Costo aggiuntivo A partire dal + 49% A partire dal + 71% A partire dal + 67% A partire dal + 66% A partire dal + 51% A partire dal + 72% A partire dal + 32% A partire dal +47% Modifica a partire dal 22 gennaio – -17PP –24PP -17PP –24PP –26PP -17PP -5PP Disponibilità ★★★ ☆☆ ★★★★ ☆ ★★★★★ ★★★★ ☆ ★★★★★ ★★★★ ☆ ★★★★ ☆ ★★★★ ☆

Venendo a NVIDIA, la maggior parte della gamma ha ancora un prezzo superiore al 50% rispetto all’MSRP, ma schede come l’RTX 3080 Ti attualmente si attestano al 32% sopra l’MSRP, il che potrebbe renderle una scelta decente rispetto all’RTX 3090 anche per i giocatori. Viene fornito in un pacchetto LHR che quasi non lo rende un buon affare per i minatori. La GeForce RTX 3050, l’ultimo lancio, è attualmente superiore del 49% al suo prezzo consigliato. Un video dettagliato di Moore’s Law is Dead evidenzia l’intera situazione dei prezzi:

Ora dobbiamo ricordare che il precedente grande aumento e calo dei prezzi che abbiamo visto l’anno scorso sono stati puramente il risultato rispettivamente del boom minerario e del crollo minerario. Lo stesso sta accadendo ora e, sebbene il mining sia diventato molto importante all’inizio di questo mese, sta aumentando e si prevede che i prezzi delle GPU aumenteranno con i produttori che dovrebbero aumentare i prezzi di un’altra percentuale. 10-20% per componenti di fascia alta. Pertanto, dovremo aspettare e vedere se questo adeguamento dei prezzi continuerà o se vedremo un’altra inflazione dei prezzi in movimento a metà del 2022.