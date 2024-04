Il dollaro tocca il livello più alto degli ultimi 34 anni contro lo yen dopo i dati sull’inflazione statunitense

Il dollaro è balzato al nuovo massimo di 34 anni contro lo yen nelle prime negoziazioni di giovedì a Tokyo, spingendo brevemente la valuta giapponese attraverso quella che era vista come una linea di supporto chiave e ravvivando la speculazione del mercato secondo cui le autorità di Tokyo potrebbero tentare di intervenire.

Il dollaro è salito sopra i 153 yen per dollaro per la prima volta dalla metà del 1990 – una linea che alcuni analisti avevano precedentemente avvertito potrebbe rappresentare una “linea nella sabbia” e richiedere un intervento diretto da parte del Giappone.

Poco dopo la mossa, il viceministro delle finanze giapponese per gli affari internazionali, Masato Kanda, ha detto ai giornalisti che le autorità non escluderebbero l'adozione di eventuali misure per affrontare movimenti eccessivi del tasso di cambio.

Ma pur affermando che le ultime mosse sono state “rapide”, Kanda si è fermato prima di dichiarare l’ultima mossa “eccessiva”, cosa che secondo due trader a Tokyo potrebbe essere interpretata come un segno che il rischio di intervento non è cambiato in modo significativo.

“Non ho niente di speciale [exchange rate] “Teniamo in considerazione il livello, ma l'eccessiva volatilità ha un impatto negativo sull'economia”, ha affermato Kanda.

L'ultima mossa del dollaro contro lo yen ha fatto seguito ai dati sull'inflazione statunitense più forti del previsto di marzo, che hanno spinto al rialzo le aspettative del mercato per la tempistica dei tagli dei tassi di interesse statunitensi e hanno fatto balzare i rendimenti obbligazionari e il dollaro.

Lo yen è stato scambiato vicino alla linea dei 153 yen nelle ultime settimane, spingendo le autorità giapponesi a fare dichiarazioni che gli analisti hanno interpretato come il più alto livello di intervento verbale.

Il Giappone è entrato direttamente nei mercati in tre occasioni nel 2022, acquistando lo yen per stabilizzare la valuta giapponese mentre si indeboliva verso 152 yen per dollaro.

I trader di Tokyo hanno affermato che, con i mercati che ora scommettono che un taglio dei tassi statunitensi non avverrà almeno prima di settembre, l'ampio differenziale dei tassi di interesse tra Stati Uniti e Giappone eserciterebbe una continua pressione al ribasso sullo yen.

Il Giappone ha posto fine a otto anni di tassi di interesse negativi a marzo, quando ha aumentato il tasso di interesse overnight in un range compreso tra lo zero e lo 0,1%, ma si prevede che i tassi di interesse rimarranno bassi per qualche tempo.

Gli analisti valutari hanno affermato che i mercati di Tokyo sarebbero attenti ai segnali che indicano che il Ministero delle Finanze giapponese sta effettuando un “controllo del tasso di interesse”, in cui i funzionari controllano il tasso dello yen che i trader offrono come precursore di un possibile intervento ufficiale sulla valuta.

Ma Benjamin Chatel, analista di cambio presso JPMorgan a Tokyo, ha detto che i funzionari giapponesi faranno attenzione a evitare di apparire come se stessero spingendo oltre i limiti. “Potremmo vedere la coppia dollaro/yen toccare nuovi massimi prima di innescare una risposta ufficiale”, ha affermato.

Andare short sullo yen per investire in valute ad alto rendimento, compreso il dollaro, rimane un'operazione popolare, ha affermato Stiehl.

“Considerando la riduzione dei tagli della Fed quest’anno, c’è una percezione diffusa tra gli investitori macroeconomici che l’intervento rallenterà solo il deprezzamento dello yen, non lo fermerà”, ha aggiunto Chatel.

Altri hanno messo in dubbio l’utilità per i funzionari giapponesi di intervenire in una giornata in cui i movimenti valutari erano guidati dalla forza del dollaro piuttosto che da fattori specifici del Giappone.

Mercoledì, il dollaro è aumentato di poco più dell'1% rispetto a un paniere di valute, compreso lo yen, registrando la migliore performance giornaliera in più di un anno.

“I funzionari giapponesi hanno avvertito che le mosse 'speculative' stanno influenzando e hanno minacciato di intervenire. Ma il grande balzo tra il dollaro e lo yen suggerisce che per ora la forza del dollaro non sarà combattuta”, hanno detto gli analisti di Action Economics.