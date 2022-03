Il finale della stagione 26 di Bachelor: cosa è successo a Clayton?

avviso freno: Non leggere se non hai visto la finale del 15 marzo della ABC”BSC. “

bietola ClaytonLa corsa del celibe è stata tutt’altro che liscia. Il finale della sua stagione non è stato diverso.

Durante il penultimo episodio di lunedì, Clayton ha tentato di salvare i suoi rapporti con i finalisti Gabi Widney e Rachel Riccia. Ha ammesso di aver amato e di aver dormito con entrambi, il che ha reso tutti isterici e ha quasi causato l’eliminazione di Gabe da sola.

Nonostante la drammatica festa della rosa, entrambe le donne rimasero indietro e incontrarono la famiglia Clayton in Islanda. Ma l’incontro con i genitori si è rivelato controverso, poiché Clayton ha deciso con un cliffhanger di inseguire Susie Evans, terza classificata.

La seconda metà delle due serate finali è iniziata con l’ospite Jesse Palmer e il pubblico in studio dal vivo, per poi passare a Suzy in Islanda. Jesse le si avvicina nella sua stanza e le offre la possibilità di parlare di nuovo con Clayton.

Lei è d’accordo e arriva per vedere Clayton ei suoi genitori, che saluta goffamente e poi parla con Clayton uno contro uno. Lo affronta nel loro ultimo combattimento e parla di come l’ha girata e di come lo scambio l’ha fatta sentire e imbarazzata. Equipara l’esperienza al sentirsi come un “cane randagio” che è stato “cacciato fuori”.

“Se mi ami come persona, come puoi trattarmi così?” Lei chiede. “Sono così umiliato. Mi hai fatto sentire male e male. Per me è stato il cuore spezzato. “

Lo scambio ha lasciato Clayton in lacrime con poche speranze per il loro futuro. Nonostante ciò, decide con enfasi che il suo cuore è con Suzy e non ha altra scelta che porre fine alle cose con i suoi rivali rimasti.

Clayton incontra Gabe e Rachel nel loro hotel. Dice di aver visto un futuro con loro, ma non vale la pena per lui amare tre donne allo stesso modo e sbarazzarsi di loro insieme in una volta. Chiede perdono, ma viene accolto da Gabe con una lettera che ha suscitato allettanti reazioni dalla telecamera in studio dal vivo.

“Mi hai chiesto di restare perché eri arrabbiato [that Susie left] E il tuo orgoglio ha ferito”, dice. “Una volta che la mia decisione è stata [to leave]che non volevi che fosse. Ora è una tua decisione, quindi è più facile”.

Continua a sfidare lei e il modo in cui ha gestito la situazione, inclusa la rottura con lei e Rachel contemporaneamente. Il tempo che ha trascorso in Islanda finisce per lasciarlo in hotel dopo che lei ha rifiutato il suo invito a partire.

Durante il segmento dal vivo di “After the Final Rose”, Gabby continua a parlare della sua uscita con Jesse prima che Clayton si unisca a lei sul palco. Clayton parla della sua onestà dai loro ultimi giorni in Islanda, ma Gabe risponde: “La tua trasparenza ha delle condizioni”.

Ha detto che dopo averla vista, era chiaro che aveva sentimenti più forti per Suzy. Disse a Rachel e Gabe che li amava, anche se sapeva già che i suoi sentimenti erano più forti per qualcun altro. Gabe aveva voglia di andare avanti e che, sebbene non fosse malizioso, era irresponsabile con le sue parole e le donne hanno affrontato quelle ripercussioni.

Gabe Clayton afferma che l’amore protegge una persona e che la sua incapacità di trattare entrambi i finalisti come persone separate con bisogni separati è una chiara prova che non li amava allo stesso modo.

Dopo che Clayton ha parlato con Gabe in Islanda, si rivolge a Rachel separatamente.

Piange per lui e condivide la natura unilaterale della loro relazione. “Sono stata io a combattere da sola – per te”, dice. Era flessibile nel suo impegno, come dimostrato dal rimanere oltre la sua confessione durante l’ultima cerimonia della rosa.

Gli disse: “Non hai combattuto per me”. “Non mi hai dato niente e quel poco che mi hai dato l’ho tenuto”. Clayton aveva un busto ricurvo e un muro poco sentimentale in contrasto con le sue lacrime.

Durante la reunion dal vivo, ha detto che non provava più sentimenti per lui e che non valeva la pena parlarle. “Non provi nessuno di quei sentimenti… sei diventato un danno collaterale.”

Dopo essersi scusato sul palco, Rachel ha rifiutato. “Semplicemente non ti credo.” La sua rabbia era palpabile e contagiosa e si è diffusa tra i suoi genitori, che sono rimasti calmi quando Jesse li ha lanciati tra il pubblico.

L’ultima volta che Clayton e Rachel hanno passato insieme sul palco è stata tesa, poiché ha chiesto se avesse detto “Ti amo” nel tentativo di dormire con lei. Respinge con veemenza le accuse e Jesse rifiuta l’intervistatore. “Clayton sta per lanciare la più grande nazione di addio al celibato di Ave Maria che abbia mai visto.”

Tornato in Islanda, in un ultimo disperato tentativo di salvare la sua relazione con Suzy, Clayton le scrisse una lettera. Lo incontri faccia a faccia e lui prova di nuovo a ripetere i suoi sentimenti. “Sono serio con noi” e la scatola dell’anello lampeggia.

rispondere. Gli disse: “Non sento che il tipo di amore che ho per te ora è il tipo di amore che hai per me ora”. “Hai un amore incondizionato per qualcuno con cui vuoi passare la vita. E non è lì che mi trovo. Ho preso la decisione di lasciare l’Islanda da solo”.

Per la prima volta nella storia di The Bachelor, The Bachelorette viene rifiutato durante il suo ultimo giorno.

“Non è una decisione facile”, gli disse. “È devastante ad essere onesti. Ma ci ho pensato e non penso di essere il tuo personaggio. E non penso che tu sia il mio”.

In un altro tentativo, le chiese se avrebbe pensato al futuro con lui in seguito. E lei dice con enfasi: “Sento che è finita”.

Ma si scopre che questa solida risposta non è concreta. Dal vivo a Los Angeles, Suzy rientra nella foto durante “After the Final Rose”.

Si unisce a Jesse e Clayton sul palco. “Questa è la mia amica”, dice, indicando un Clayton che ride. Guardando indietro, i due avevano bisogno di tempo separati l’uno dall’altro per tornare finalmente insieme. Entrambi si rendono conto che le persone potrebbero non fare il tifo per se stesse, ma sono felici insieme e guardano al futuro.

Jesse prepara l’occasione per fare una presentazione. Invece, Clayton dice che si trasferirà in Virginia per vivere con Susie. E anche se non offre un anello a Suzy, alla fine lei accetta il suo ultimo fiore.

E Susie e Clayton non sono gli unici ad avere un lieto fine, dato che Gabe e Rachel ottengono i propri fini. I due sono stati mostrati per la prima volta come i prossimi due leader, che reciteranno nella prossima stagione come membri di The Bachelorette.