Il mercato dell’arte cerca di consolidarsi dopo il calo delle vendite e lo sfondamento della casa d’aste Christie’s

Giornalisti e banditori d’asta sono simili sotto un aspetto: a entrambi piace raccontare notizie.

Nell’ultimo anno, Geoffrey Gibson ha ricevuto due dei più alti riconoscimenti nel mondo dell’arte contemporanea. L’artista originale e outsider ha rappresentato gli Stati Uniti alla Biennale di Venezia ed è stato selezionato per una delle commissioni per la facciata del Metropolitan Museum of Art. Il suo primo arrivo serio ai saldi serali arriva con un’opera ricamata del 2015 intitolata “Make Me Feel It” con una stima elevata di $ 60.000. Phillips e una scultura figurativa del 2014 chiamata “Always After Now” con una stima elevata di $ 200.000 in Sotheby’s.

Ciò che rende degne di nota queste opere d’arte non è il loro aspetto ma i loro prezzi, che sembrano essere ben al di sotto del mercato primario, con un famoso sacco da boxe Gibson che costa oltre 400.000 dollari. Scendere al di sotto del prezzo al dettaglio è una mossa strategica dei banditori per incoraggiare i collezionisti a lanciarsi in una frenesia di offerte. Ma gli artisti possono soffrire quando questa scommessa fallisce nelle aste pubbliche, provocando la stagnazione del mercato e dicendo ai collezionisti che hanno appena acquistato opere d’arte costose sul mercato primario di aver ottenuto un cattivo affare.

Un portavoce di uno dei rivenditori di Gibson, Sikkema Jenkins & Co, ha dichiarato: “Anche se siamo trasparenti sui prezzi al dettaglio delle opere nei nostri showroom, non commentiamo diversamente il mercato”.