Il prezzo del bitcoin sale a $ 41.5K, ma i dati derivati ​​mostrano che i trader mancano di fiducia

Bitcoin (BTCIl 22 novembre 2022, il Tractown ha raggiunto il massimo storico del 42,6%, toccando il minimo in cinque mesi di $ 39.650 questo lunedì. Alcuni sostengono che il “cripto inverno” sia già iniziato, citando 2,1 miliardi di dollari di spesa estera. Totale dei contratti future su criptovalute sciolti negli ultimi sette giorni.

Prezzo Bitcoin / USD su FTX. Fonte: TradingView

Il canale ribassista che ha guidato la performance negativa di Bitcoin negli ultimi 63 giorni indica che i trader dovrebbero aspettarsi prezzi inferiori a $ 40.000 entro febbraio.

La fiducia degli investitori della Federal Reserve degli Stati Uniti continua a diminuire dopo dicembre Sessione del FOMC il 5 gennaio. La Commissione di politica monetaria ha dimostrato l’impegno a ridurre il proprio bilancio e aumentare i tassi di interesse entro il 2022.

gennaio 5, Le turbolenze politiche in Kazakistan Aggiunto più pressione sui mercati. Internet del paese è stato chiuso tra le proteste, con gli hashtag di rete di Bitcoin in calo del 13,4%.

I trader di futures sono ancora neutrali

Per analizzare quanto siano volatili o volatili i trader professionisti, è necessario tenere traccia dei premi futuri, noti anche come “tasso di base”.

L’indicatore misura la differenza tra i contratti futures a lungo termine e le attuali condizioni di mercato. I mercati sani si aspettano un premio annuo dal 5% al ​​15%, una situazione nota come condominio.

Questo divario di prezzo è causato dai venditori che chiedono più soldi per impedire il regolamento per un periodo di tempo più lungo e un avviso rosso apparirà ogni volta che questo indicatore svanisce o diventa negativo, che è una visualizzazione di quella che è nota come “posizione arretrata”.

Il tasso di base dei contratti futures a 3 mesi su Bitcoin. Fonte: Laevitas.ch

Nota come il premio del mercato dei futures non è stato scambiato al di sotto del 7% negli ultimi due mesi. Questo è un indicatore eccellente considerando la mancanza di forza dei prezzi di Bitcoin durante questo periodo.

I trader di opzioni non sono in piena espansione

Per escludere specifici esterni per uno strumento futuro, bisogna anche analizzare i mercati opzionali.

La curva delta del 25% confronta le stesse opzioni di chiamata (acquisto) e avvio (vendita). Questa metrica diventa positiva quando la paura è alta perché le opzioni di avvio di sicurezza sono superiori alle opzioni premium di chiamata a rischio simile.

È vero il contrario quando c’è uno stato d’animo di avidità per passare all’area negativa dell’indicatore della curva delta del 25%.

Opzioni Deribit Bitcoin 25% Delta skew. Fonte: laevitas.ch

Le misurazioni tra l’8% negativo e l’8% positivo sono generalmente considerate neutre. L’ultimo indicatore della curva delta del 25% è entrato nell’intervallo di “paura” del 10% il 6 dicembre 2022.

Pertanto, i trader nei mercati delle opzioni sono sull’orlo di un sentimento ribassista da neutrale, poiché l’indicatore è attualmente all’8%. Inoltre, l’acquisto di opzioni di avvio protettivo sta diventando più costoso, quindi i marker di mercato e i desk di arbitraggio non sono attendibili a $ 39.650.

Nel complesso, questo sentimento è diffidente e la liquidazione di $ 2,1 miliardi di contratti futures totali indica che i trader di derivati ​​perderanno presto fiducia nei long (acquirenti). Solo il tempo dirà dove si trova la base giusta, ma per ora non c’è alcun segno di un forte supporto proveniente dai trader professionisti.

