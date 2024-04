Josh Hart – “Piacevole sorpresa” se tornassero OG Anunoby e Julius Randle

NEW YORK – Dopo che la stella degli Oklahoma City Thunder Shai Gilgeous-Alexander ha spezzato il cuore dei New York Knicks con un tiro a 1,8 secondi dalla fine che ha portato i Thunder alla vittoria per 113-112 qui al Madison Square Garden domenica sera, l'attaccante Josh Hart ha sferrato un altro tiro di indicando che probabilmente non lo farà… OG Anunoby e Julius Randle torneranno entrambi in questa stagione.

“La vedo come se questa fosse la squadra che avremo”, ha detto Hart quando gli è stato chiesto se ci fosse qualcosa da imparare dalla prestazione di New York con tre titolari: Anunoby (gomito) e Randle (spalla). Mitchell Robinson (caviglia) – Non disponibile. “Penso che questo sia il modo in cui dobbiamo affrontare la situazione, che questi ragazzi non torneranno e ovviamente saremmo piacevolmente sorpresi se lo facessero.

“Non sono coinvolto in quelle conversazioni mediche o cose del genere, quindi non so chi—chi—. Ma dobbiamo avvicinarci ad ogni partita e alla fine di questa stagione in modo che questi ragazzi non siano torneranno e, se lo faranno, sarà una piacevole sorpresa.” “

Anunoby e Randle hanno inizialmente lasciato la formazione dopo la vittoria dei Knicks sui Miami Heat il 27 gennaio qui nella “arena più famosa del mondo”. Anunoby aveva a che fare con un fastidio al gomito che alla fine ha richiesto una procedura al gomito destro (tiro), mentre Randle gli ha separato la spalla dopo che l'attaccante degli Heat Jaime Jaquez Jr. ha preso un'accusa contro di lui.

Anunoby alla fine è tornato in formazione per tre partite prima di saltare le ultime sette, inclusa la sconfitta di domenica contro Oklahoma City, mentre Randle – che continua a lavorare duro ma deve ancora progredire dopo aver fatto esercizi di “contatto controllato” – non è entrato. di nuovo da allora.

Prima della partita, all'allenatore dei Knicks Tom Thibodeau è stato chiesto dello stato di Anunoby e Randle.

Per prima cosa è stato chiesto direttamente a Thibodeau se c'erano dubbi che Anunoby non sarebbe stato in grado di tornare in questa stagione.

“Abbiamo solo a che fare con la realtà”, ha detto Thibodeau.

“Lo prendi giorno per giorno. Quando diventa abbastanza forte, se ne va.”

Poi, dopo aver detto che Anunoby e Randle si trovavano più o meno nella stessa situazione durante il recupero, ha parlato della riabilitazione in corso di Randle, che sembra essersi stabilizzata nelle ultime settimane. È un infortunio su cui Randle non ha subito un intervento chirurgico ed è difficile da affrontare, soprattutto per un giocatore che gioca fisico come Randle.

“Continua a fare quello che fa giorno dopo giorno”, ha detto Thibodeau della riabilitazione di Randle. “Non si sa mai quando le cose cambieranno. Fondamentalmente questo è l'approccio che adottiamo.

“La riabilitazione è davvero il tuo gioco, quindi mettici dentro tutto quello che hai. Alla fine ci arriverai; non puoi scoraggiarti; continua a lavorarci sopra. Le altre persone, hanno del lavoro da fare.”

Domenica sera, i Knicks sono arrivati ​​incredibilmente vicini alla vittoria della seconda partita consecutiva. Ma mentre la sconfitta di venerdì a San Antonio è stata un peccato perché gli Spurs si sono ritrovati in fondo alla classifica NBA, questa sconfitta è avvenuta per ragioni completamente diverse: ferite autoinflitte da New York, inclusi cinque tiri liberi sbagliati nei minuti finali.

Tre di questi sono stati realizzati dal solo Brunson, che poi ha realizzato quello che sembrava sarebbe stato il layup vincente con 4,1 secondi rimasti: un'azione che ha visto Brunson, non per la prima volta, cadere a terra in un mucchio e allunga le mani in cerca di un call.Fallo.

“Scrivi quello che vedi”, ha detto Thibodeau più volte in risposta a molteplici domande sul tiro finale di Brunson e se avrebbe dovuto essere fischiato un fallo durante l'azione.

“Ha detto che non era un fallo”, ha detto Brunson più tardi quando gli è stato chiesto cosa avessero detto gli arbitri sul non fischiare un fallo in quel caso. “Per farla breve, questo è quello che ha detto.”

La sconfitta ha tenuto i Knicks a mezza partita di distanza dai Cleveland Cavaliers, occupando il terzo posto nella classifica della Eastern Conference e una partita dietro gli Orlando Magic, quarti.

Nel frattempo, Oklahoma City ha conquistato un posto nei playoff per la prima volta dal 2020 con una vittoria domenica, e ha anche superato Denver Nuggets e Minnesota Timberwolves per prendere il primo posto nella classifica della Western Conference.

“È bello”, ha detto Gilgeous-Alexander riferendosi alla qualificazione ufficiale dei Thunder per i playoff dopo aver saltato le due partite precedenti per un problema al quad. “Non è davvero facile per me. Questa squadra ha grandi obiettivi e grandi aspirazioni, che è una delle cose che era sicuramente sulla nostra lista. E per noi farlo è positivo. Non lo fai”. Non sento il bisogno di festeggiarlo.

“Non abbiamo ancora fatto nulla. Dobbiamo solo continuare a migliorare e vedere dove ci porta.”