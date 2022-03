Kirk Cousins ​​firma un’estensione di un anno con $ 35 milioni di Vikings fino al 2023

Tre volte Pro Bowler, con due di quelle scelte guadagnate durante le sue quattro stagioni con i Vikings, Cousins ​​sta uscendo da una stagione in cui ha lanciato 4.221 yard, 33 touchdown e appena sette intercetti. Tuttavia, i Vikings sono andati 8-9 l’anno scorso e non sono riusciti a fare la postseason per la terza volta in quattro stagioni con Cousins ​​al centro.