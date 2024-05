La serie Kingdom Hearts arriverà su Steam il 13 giugno

Square Enix rilascerà le versioni PC di Kingdom Hearts HD 1.5 + 2.5 Remix, Kingdom Hearts HD 2.8 Introduzione al capitolo finaleE Kingdom Hearts III + Ripristino mentale Tramite Steam il 13 giugno, l’azienda Annunciare. Ciascuno sarà disponibile per l’acquisto singolarmente o insieme come dispositivo all-in-one Il capolavoro integrato di Kingdom Hearts gruppo.

Ogni titolo è attualmente disponibile per PlayStation 4, Xbox One e PC tramite Epic Games Store, nonché per Switch come versioni cloud.

Ecco una panoramica di ciascun gioco, tramite Square Enix:

riepilogo parecchi Regno Cuori Esperienze in arrivo sulla piattaforma, nello specifico: Kingdom Hearts HD 1.5 + 2.5 Remix

Kingdom Hearts HD 2.8 Introduzione al capitolo finale

Kingdom Hearts III + Ripristino mentale

Il capolavoro integrato di Kingdom Hearts (Pacchetto che comprende tutte le combinazioni sopra indicate) In questi titoli, vivrai la Saga del Cercatore Oscuro e giocherai attraverso gli umili inizi di Sora sull’idilliaca Isola del Destino, il suo fatidico incontro con Paperino e Pippo, e infine la battaglia decisiva del trio contro le forze dell’oscurità. Kingdom Hearts HD 1.5 + 2.5 Remix Presenta aggiornamenti di testo alla grafica durante l’acquisto Kingdom Hearts III + Ripristino mentale O il Il capolavoro integrato di Kingdom Hearts Il pacchetto ti darà un nuovo Keyblade esclusivo per la piattaforma: “Dead of Night”. Naturalmente, con una nuova piattaforma arriva un nuovo pubblico, quindi probabilmente sei nuovo Regno Cuori La serie si chiede: di cosa si tratta? Continua a leggere e tratteremo tutto ciò che arriverà su Steam: Che cos’è Regno Cuori? Sicuramente tutti hanno sentito Regno Hertz– Esiste dal 2002. Beh, per ogni evenienza… Immagina di prendere alcuni dei personaggi Disney e Pixar più iconici di tutti i tempi, alcuni dei più popolari Fantasia finale personaggi di tutte le epoche e li ha fracassati insieme, come un bambino che gioca con le action figure. Aggiungi poi incredibili personaggi originali, una storia tentacolare e tutta la magia di Tetsuya Nomura, e quello che otterrai è una straordinaria serie di giochi di ruolo d’azione piuttosto diversa da qualsiasi altra in circolazione. Questo Regno Cuori. Quali giochi arriveranno su PC tramite Steam? parecchi Regno Cuori Le avventure stanno arrivando su Steam: puoi controllare l’elenco completo di seguito. Probabilmente starai pensando: “Wow, Square Enix – sembra sicuramente molto Regno Cuori! Beh, hai ragione, è quella che è conosciuta come la “Dark Seeker Saga”, l’epica avventura di Sora e dei suoi amici che va dal primo gioco della serie fino al suo scioccante climax in… Kingdom Hearts III + Ripristino mentale. Ecco un riepilogo dettagliato di ciò che è disponibile: Kingdom Hearts HD 1.5 + 2.5 Remix Questa raccolta contiene quattro giochi completi, con due esperienze narrative aggiuntive. Mix definitivo di Kingdom Hearts – Il gioco da cui tutto ha avuto inizio, rimasterizzato con grafica ad alta risoluzione, controlli migliorati, colonna sonora rimasterizzata e altro ancora. Questo è il gioco che ci ha fatto conoscere Sora, un ragazzo coraggioso dai piedi grandi e dal cuore ancora più grande.

– Il gioco da cui tutto ha avuto inizio, rimasterizzato con grafica ad alta risoluzione, controlli migliorati, colonna sonora rimasterizzata e altro ancora. Questo è il gioco che ci ha fatto conoscere Sora, un ragazzo coraggioso dai piedi grandi e dal cuore ancora più grande. Kingdom Hearts Re: Catena di ricordi – Il gioco è ambientato subito dopo gli eventi del primo gioco, quando Sora, Paperino e Pippo entrano nel misterioso Castello dell’Oblio e si imbattono in un’avventura che sarà dimenticabile nel miglior modo possibile!… Tutto questo avrà più senso quando ci giochi tu.

– Il gioco è ambientato subito dopo gli eventi del primo gioco, quando Sora, Paperino e Pippo entrano nel misterioso Castello dell’Oblio e si imbattono in un’avventura che sarà dimenticabile nel miglior modo possibile!… Tutto questo avrà più senso quando ci giochi tu. Kingdom Hearts 358/2 giorni (Cinematografico HD rimasterizzato) -Questa storia si concentra su Roxas, un nuovo personaggio che ha un rapporto speciale con Sora. La raccolta presenta filmati del gioco originale, arricchiti con testo aggiuntivo e rimasterizzati in alta definizione.

-Questa storia si concentra su Roxas, un nuovo personaggio che ha un rapporto speciale con Sora. La raccolta presenta filmati del gioco originale, arricchiti con testo aggiuntivo e rimasterizzati in alta definizione. Mix definitivo di Kingdom Hearts II – Il secondo gioco numerato riunisce Sora, Paperino e Pippo in un’avventura epica attraverso alcuni dei mondi Disney più unici e inaspettati della serie. Piace Vedi—VediQui!

– Il secondo gioco numerato riunisce Sora, Paperino e Pippo in un’avventura epica attraverso alcuni dei mondi Disney più unici e inaspettati della serie. Piace Vedi—VediQui! Kingdom Hearts Birth by Sleep Final Mix – Qualche tempo fa! Questo gioco riporta indietro l’orologio a prima che Sora utilizzasse il Keyblade e sposta l’attenzione su tre nuovi personaggi: Terra, Ventus e Aqua. È un’avventura emozionante con un sistema di battaglia estremamente divertente: c’è una ragione per cui è davvero uno dei preferiti dai fan.

– Qualche tempo fa! Questo gioco riporta indietro l’orologio a prima che Sora utilizzasse il Keyblade e sposta l’attenzione su tre nuovi personaggi: Terra, Ventus e Aqua. È un’avventura emozionante con un sistema di battaglia estremamente divertente: c’è una ragione per cui è davvero uno dei preferiti dai fan. Kingdom Hearts Re: criptato (Cinematics HD Remastered) – Questo racconto high-tech porta Data Sora nel mondo digitale alla ricerca di una risposta su un messaggio crittografato. La compilation presenta solo filmati migliorati. Kingdom Hearts HD 2.8 Introduzione al capitolo finale Questa raccolta di giochi è un vero sogno per i fan. Contiene giochi incentrati su alcuni dei personaggi più popolari della serie, Sora, Riku e Aqua, e stabilisce il climax della saga. Kingdom Hearts Dream Drop Distance HD – Sora e Riku affrontano i test del Marchio della Maestria per diventare veri detentori dei Keyblade. Le cose non vanno come previsto – Se pensi che i tuoi esami siano stressanti, non hai ancora visto nulla.

– Sora e Riku affrontano i test del Marchio della Maestria per diventare veri detentori dei Keyblade. Le cose non vanno come previsto – Se pensi che i tuoi esami siano stressanti, non hai ancora visto nulla. Kingdom Hearts 0.2 Birth by Sleep – Clip divisa- – Questo episodio, progettato appositamente per questo set, ti mette nei panni di Aqua, dopo il drammatico finale di Birth by Sleep. È un’avventura breve e dolce che porta direttamente a… Kingdom Hearts III.

– Questo episodio, progettato appositamente per questo set, ti mette nei panni di Aqua, dopo il drammatico finale di Birth by Sleep. È un’avventura breve e dolce che porta direttamente a… Kingdom Hearts III. Copertina posteriore di Kingdom Hearts χ (Film) – Un film in alta definizione che torna indietro nel tempo addirittura oltre la nascita nel sonno. Racconta la storia dei Veggenti, ma chi sono e cosa significano per l’umanità Regno Cuori serie? Kingdom Hearts III + Ripristino mentale (Contenuto scaricabile) La saga di Dark Seeker raggiunge il suo culmine Kingdom Hearts III. I Guardiani della Luce si riuniscono per la battaglia finale contro le forze dell’oscurità Ma prima, Sora dovrà viaggiare attraverso una serie completamente nuova di mondi Disney e Pixar. Farà squadra con Buzz e Woody per esplorare un negozio di giocattoli, svelare il complotto di una madre malvagia con Rapunzel, volare nei cieli di San Fransokyo con Baymax e molto altro ancora. La versione PC include di serie anche il contenuto scaricabile “Re Mind”. Presenta contenuti narrativi aggiuntivi, alcune delle battaglie contro i boss più difficili ed emozionanti dell’intera serie e numerose funzionalità aggiuntive, inclusi modificatori di gioco e gallerie di immagini.

Un trailer con una nuova versione registrata della sigla della serie “Simple and Clean” di Hikaru Utada sarà presentato in anteprima su 21 maggio alle 8:01 PT / 11:01 ET. Potrai guardarlo qui sotto.

Steam annuncia il trailer

Inglese

giapponese