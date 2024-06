La serie Xbox completamente digitale

La serie Xbox digitale a lungo vociferata Sarà bianco, più economico e avrà un SSD da 1 TB poiché Microsoft continua a voltare pagina sui giochi fisici. Il titolare della piattaforma ha anche annunciato aggiornamenti alle console esistenti in colori e dimensioni di archiviazione alternativi.

Annunciare Durante l’Xbox Show di oggiLa serie Xbox completamente digitale Microsoft sta inoltre ritirando la serie Carbon Black S lanciata lo scorso anno e sostituendola con una versione bianca, che sostanzialmente assomiglia alla serie S originale, solo con un nuovo SSD da 1 TB e un prezzo di $ 350.

Infine, c’è una nuova serie Xbox Questo prezzo elevato ti consente di mantenere l’unità e ottenere anche 2 TB di spazio di archiviazione, il che è ideale come acquisto Call of Duty: Black Ops 6 Entro la fine dell’anno e vorrai comunque poter scaricare altri giochi. Questa edizione speciale è inoltre dotata di una finitura in vernice maculata che evoca un “effetto ciano argento, grigio e verde che rappresenta migliaia di giochi e milioni di giocatori che giocano su Xbox”. Il controller corrisponderà.

immagine : Microsoft

Anche se persistono voci sull’evoluzione dell’approccio multipiattaforma di Microsoft, Con giochi come Campo stellare Ha detto È ancora previsto che arrivi su console rivali come PlayStation 5, e il colosso della tecnologia ha confermato che non abbandonerà la propria linea di macchine da gioco. Oltre a queste nuove SKU, Microsoft ha anche promesso che sta lavorando su una nuova console “next-gen” che verrà rivelata in futuro. L’azienda lo ha pubblicizzato come il più grande passo avanti mai compiuto nella tecnologia delle console, che alcuni hanno ipotizzato significhi che potrebbe utilizzare l’intelligenza artificiale generativa per realizzare queste nobili affermazioni.

Ma Microsoft non sta vendendo così tante console Xbox come aveva sperato in questa generazione di console. Con la PS5 che vende più della serie Xbox con un rapporto 2:1, sembra che la maggior parte della base di installazione dell’attuale generazione sia la serie S, il che significa che molti giocatori hanno già smesso di acquistare giochi. Ciò, unito alla spinta del servizio di abbonamento per Game Pass, ha portato a segnalazioni aneddotiche di Sezioni di gioco Xbox minime o assenti In negozi come Best Buy e Walmart, così come in giochi proprietari come Lama infernale 2 Non ottenere versioni fisiche per mantenere bassi i prezzi.

Ciò può avere senso dal punto di vista commerciale per Microsoft, ma è anche un incubo salvifico sia per gli sviluppatori che per i fan. Fortunatamente, i giochi che erano versioni solo digitali, ad es Porta di Baldur 3 E Alan Wake 2trovano ancora il tempo per spedire eventualmente le edizioni fisiche da collezione.