La UAW perde il voto sindacale negli stabilimenti Mercedes in Alabama

I lavoratori di due stabilimenti Mercedes-Benz vicino a Tuscaloosa, in Alabama, hanno votato venerdì contro il permesso al sindacato United Auto Workers di rappresentarli, un duro colpo alla campagna del sindacato per guadagnare terreno nel sud, dove è stato tradizionalmente debole.

La sconfitta è arrivata dopo che Kay Ivey, governatore dell’Alabama, e altri leader repubblicani hanno sostenuto che un voto pro-sindacato avrebbe soffocato gli investimenti che hanno trasformato lo stato in un importante produttore di automobili. La battuta d’arresto del sindacato riduce le sue possibilità di riuscire a organizzare rapidamente i lavoratori di Hyundai e Honda, che hanno anche grandi stabilimenti in Alabama.

Il voto ha avuto un significato nazionale come prova di quanto bene la UAW potesse basarsi su una recente serie di vittorie e fare passi da gigante in uno stato i cui funzionari eletti erano ostili al lavoro organizzato. Il sindacato ha dichiarato di voler organizzare tutte le case automobilistiche negli Stati Uniti ed espandere la propria adesione per includere dipendenti di aziende come Toyota e Tesla.

Ma una perdita negli stabilimenti Mercedes quasi certamente rallenterà la campagna del sindacato e forse lo costringerà a fare di più per assicurarsi il sostegno dei lavoratori prima di cercare elezioni in altri stabilimenti automobilistici. I leader sindacali vorranno dedicare del tempo a capire come contrastare al meglio i messaggi e le tattiche dei legislatori locali e dei dirigenti aziendali.