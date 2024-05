Trump si è trasferito in Minnesota dopo il diploma di scuola superiore del figlio Barron in Florida

ST PAUL, Minnesota (AP) – L’ex presidente Donald Trump si è preso un giorno libero La sua indagine segreta sui soldi Venerdì per una raccolta fondi repubblicana nello stato tradizionalmente democratico del Minnesota È orgoglioso Potrebbe prenderlo a novembre.

Dopo aver assistito al diploma di scuola superiore di suo figlio Barron in Florida, Trump è salito sul palco tardi per essere l’headliner della cena annuale Lincoln Reagan del GOP statale a St. Paul.

“Vinceremo questo stato”, ha detto Trump, annunciando la sua apparizione come “espansione ufficiale” della mappa elettorale degli stati contendibili a novembre.

“La gente del Minnesota lo dirà a Crooked Joe Biden questo novembre – giusto? ‘Stagista’? ‘Sei licenziato!'” Trump ha fatto riferimento al suo precedente reality show televisivo e allo slogan che ha usato in esso.

Trump si è vantato del fatto che le sue tariffe elevate sull’acciaio straniero mentre era presidente hanno acquistato l’Iron Range, una regione mineraria del ferro nel nord-est del Minnesota. La popolazione della regione è dominata da sindacalisti e operai ed è fermamente democratica, ma la regione ha avuto una tendenza repubblicana nelle recenti elezioni.

Ha anche lanciato un feroce attacco al presidente Joe Biden, definendolo “un terribile presidente” che sta “rovinando il nostro Paese” e aggiungendo poi che “è anche un uomo terribile”.

Cose da sapere sulle elezioni del 2024

Trump è poi passato a definire il presidente un “non atleta” e ad attaccare il suo gioco di golf, accusandolo di esagerare le sue abilità nel golf e di suscitare forti risate e prolungati applausi.

Trump ha utilizzato parte della giornata Il titolo è stato rilasciato dal giudice del merito Sostiene che può vincere una rivincita di novembre con Biden per fare campagna in Minnesota. Nessun candidato presidenziale repubblicano ha vinto il Minnesota dai tempi di Richard Nixon nel 1972, ma Trump è arrivato vicino a ribaltare lo stato nel 2016 quando era dietro alla democratica Hillary Clinton di 1,5 punti percentuali.

briscola Ritornò più volte in Minnesota Nel 2020, quando Biden lo ha battuto Di oltre 7 punti percentuali.

“Penso che sia qualcosa che Trump vuole fare. Crede che questo sia uno stato che può vincere, e noi crediamo che lo sia”, ha detto in un’intervista David Hahn, presidente del Partito repubblicano del Minnesota.

La senatrice americana Tina Smith, una democratica del Minnesota alleata di Biden, ha affermato che la campagna di Trump “si aggrappa agli specchi” se pensa di poter vincere lo stato.

“La campagna di Biden lavorerà duro per ogni voto”, ha detto Smith in un’intervista. “Ci impegneremo con gli elettori di tutto lo Stato. Ma penso che gli elettori del Minnesota eleggeranno il presidente Biden.

La giornalista di AP Julie Walker riferisce che il processo di impeachment di Trump è stato aggiornato oggi in modo che l’ex presidente possa partecipare alla laurea di suo figlio.

Hahn ha organizzato una cena venerdì insieme al presidente della campagna statale di Trump. Il capogruppo della maggioranza alla Camera Tom Emmer, che rappresenta il distretto centrale del Minnesota. Hahn ha detto che Emmer è stato determinante nel portare l’ex presidente in Minnesota.

Ex senatore degli Stati Uniti, che è stato uno dei principali promotori di false affermazioni secondo cui le elezioni del 2020 sarebbero state rubate a Trump. Hanno partecipato circa 1.400 persone, tra cui Rudy Boschwitz e il fondatore di MyPillow Mike Lindell.

I biglietti partono da $ 500 e arrivano fino a $ 100.000 per un tavolo VIP da 10 con tre opportunità fotografiche con Trump. Hahn ha rifiutato di dire quanti soldi si aspetta di raccogliere, ma si aspetta un tutto esaurito di circa 1.400 persone.

Tutti i soldi ricavati dai biglietti per la cena andranno al banchetto di stato, anche se una parte dei soldi derivanti dalle opportunità fotografiche potrebbero andare alla campagna di Trump, ha detto Hahn. Prima dei commenti di Trump venerdì sera, Emmer e Hahn hanno detto alla folla che grazie alla raccolta fondi, il partito statale era senza debiti per la prima volta in 10 anni.

“Nessuna indagine fittizia manterrà il presidente Trump lontano dalla campagna elettorale. “Certamente non impedirà al Minnesota di diventare rosso a novembre”, ha detto Emmer nei suoi commenti.

Considerata la storia del Minnesota e la forte presenza democratica nello stato, gli esperti sono divisi sul fatto se il Minnesota riuscirà davvero a contendere questa volta. Ma Hahn ha detto che c’è “un’enorme insoddisfazione nei confronti del presidente Biden” nello stato, con quasi il 19% degli elettori democratici. È Super Mars Prime hanno contrassegnato i loro voti come “indecisi”. Questo almeno era uno dei motivi Movimento contro il voto Per quanto riguarda la gestione da parte di Biden della guerra tra Israele e Hamas, che si è estesa a diversi stati.

In un’intervista trasmessa mercoledì da KSTP-TV a Minneapolis-St. Paul ha detto che il discorso di Trump si concentrerà sulle questioni economiche. E ha ripetuto la falsa affermazione che aveva detto alla KNSI Radio di St. Cloud a marzo secondo cui pensava di aver vinto il Minnesota nel 2020.

“Pensiamo di avere una buona possibilità in Minnesota”, ha detto Trump a KSTP. “Abbiamo una buona amicizia lì. Abbiamo fatto molto per il settore. Abbiamo fatto molto per tutto in Minnesota. Ha lavorato duro in Minnesota. Tom Emmer è molto coinvolto.

Il figlio più giovane di Trump, Barron Trump, si è diplomato venerdì mattina presso l’Accademia privata di Oxbridge a West Palm Beach, in Florida. L’ex presidente ha partecipato alla cerimonia di laurea insieme alla moglie Melania Trump e al padre Victor Naus Lunga denuncia Il giudice Juan M. A Mercen non è stato permesso di partecipare alla cerimonia di laurea prima che Merson accettasse di non tenere la corte venerdì.

