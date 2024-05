L’aggiornamento 1.003 di Stellar Blade aggiunge una nuova sfida al boss, nuovi costumi e altro ancora

Lo sviluppatore di Stellar Blade, Shift Up Corp., ha rilasciato Aggiornamento 1.003, aggiunta di una nuova sfida boss, nuovi abiti per il personaggio principale Eve e altro ancora.

Stellar Blade è un gioco d’azione uscito esclusivamente su PlayStation 5 ad aprile. La recensione di Stellar Blade di IGN è tornata al 7/10. Abbiamo detto: “Stellar Blade è fantastico in tutti gli aspetti che contano di più in un gioco d’azione, ma personaggi noiosi, una storia poco brillante e troppi elementi frustranti nelle sue meccaniche di gioco di ruolo gli impediscono di emergere accanto al meglio del genere. “

Ora, un mese dopo il rilascio, un nuovo aggiornamento aggiunge una modalità Boss Challenge, che mette i giocatori contro 19 boss del gioco base. Progredire attraverso una sfida contro un boss richiede i dati di battaglia dei boss precedentemente sconfitti, ha spiegato il regista Kim Hyung-tae in un post sul sito web. Blog PlayStation. Puoi anche combattere i boss in modalità Difficile dopo aver visto la fine del gioco.

Per iniziare la sfida, puoi caricare e utilizzare la tua attrezzatura che hai utilizzato o scegliere uno dei tanti preset. “Scegli il preset minimo per la vera sfida, che è abbastanza discreto, o il preset massimo, che aumenta tutte le tue abilità e statistiche, se vuoi provocare il boss con qualche combattimento sorprendente”, ha suggerito Kim Hyung Tae.

Al termine della sfida, i dati della tua battaglia vengono analizzati automaticamente. Vedrai metriche come tempo di battaglia, numero di schivate e schivate perfette, utilizzo dei materiali di consumo e altro ancora. Puoi confrontare i tuoi risultati con quelli dei tuoi amici. Se sconfiggi tutti i boss nella Boss Challenge a difficoltà Normale o superiore, riceverai la tuta Neurolink per Eve qui sotto.

Parlando di nuovi costumi, l’aggiornamento aggiunge due nuovi Nano semi: il Kunoichi bianco e il Kunoichi nero (guardateli nelle immagini qui sotto). Kim Hyung Tae ha incoraggiato i giocatori a provare più Nano Suit nel gioco.

L’aggiornamento aggiunge anche due nuovi costumi che sono stati oggetto di controversia nelle ultime settimane: Midsummer Redhood e Midsummer Alice. Queste sono, in effetti, le versioni più rivelatrici di Bunny e del Bondage cibernetico Alcuni sostenevano che fosse “censurato” Nella versione del gioco. Tuttavia, il CEO di Shift Up, Kim Hyung-tae, Ha detto di recente I cambi di costume erano intenzionali e rappresentavano una scelta di design piuttosto che una scelta di “censura”.

In ogni caso, le versioni originali sono ora in gioco con il nuovo aggiornamento, anche se separate dalle tute Bunny e Cybernetic Bondage. secondo ForbesPuoi acquistarli dal commerciante del mercato nero Roxanne per 10 Vitcoin ciascuno.

Infine, i miglioramenti della qualità della vita significano che se passi alla modalità di attacco a distanza e poi torni indietro mentre fiancheggi un nemico, fiancheggerai di nuovo automaticamente il nemico. L’aggiornamento aggiunge anche un’opzione per mostrare sempre la bussola nell’HUD.

Wesley è il redattore delle notizie del Regno Unito di IGN. Puoi trovarlo su Twitter all’indirizzo @wyp100. Puoi contattare Wesley a wesley_yinpoole@ign.com o in via confidenziale a wyp100@proton.me.