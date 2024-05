L’allenatore dei Bears Matt Eberflus nomina Caleb Williams il quarterback titolare

“Ovviamente hai degli obiettivi che ti sei prefissato in questo momento. Hai anche obiettivi per il futuro”, ha detto Williams. “Quindi questo è importante, ma anche capire il momento in cui ci troviamo ed essere in quel momento è davvero importante. Direi che fare un passo alla volta, affrontarlo nel modo in cui dovrebbe essere gestito, ed essere professionali è davvero importante . Tutti questi vanno in uno.”