Vespe che domavano i virus

Se si fora l’ovaio di una vespa si chiama Microplite da demolizioneI virus circolano in enormi quantità, scintillanti come un dentifricio blu iridescente. “È molto bello ed è sorprendente che così tanti virus vengano prodotti lì”, afferma Jaylyn Burke, entomologo dell’Università della Georgia.

M. Il distruttivoÈ un parassita che depone le uova nelle larve e le particelle nelle sue ovaie sono virus “addomesticati” che sono stati sintonizzati per persistere innocui nelle vespe e servire ai loro scopi. Le particelle virali vengono iniettate nella larva attraverso il pungiglione della vespa, insieme alle uova della vespa stessa. I virus poi scaricano il loro contenuto nelle cellule della larva, liberandole Geni Che differiscono da quelli riscontrati nel virus normale. Questi geni sopprimono il sistema immunitario della larva e ne controllano la crescita, trasformandola in un innocuo vivaio per le giovani vespe.

Il mondo degli insetti è pieno di specie di vespe parassite che trascorrono la loro infanzia mangiando vivi altri insetti. Per ragioni che gli scienziati non comprendono appieno, hanno ripetutamente adottato e domato virus selvaggi che causano malattie e li hanno trasformati in armi biologiche. Sono già stati descritti sei esempi e nuove ricerche ne suggeriscono altri.

Studiando i virus nelle diverse fasi della domesticazione, i ricercatori sono ora in grado di svelare il mistero di come si è evoluto questo processo.

Partner nella diversificazione

Un ottimo esempio di virus della vespa addomesticata include un gruppo chiamato paravirus, che si ritiene siano… Viene da un virus che ha infettato la vespa, o il suo bruco ospite, 100 milioni di anni fa. Questo antico virus ha inserito il suo DNA nel genoma della vespa. Da allora fa parte della Wasp, trasmessa ad ogni nuova generazione.

Nel corso del tempo, le vespe si sono diversificate in nuove specie e i loro virus si sono diversificati con loro. I Bracovirus si trovano ora in circa 50.000 specie di vespe, tra cui… M. Il distruttivo. Altri virus domestici discendono da diversi virus selvatici che sono entrati nel genoma delle vespe in tempi diversi.

I ricercatori discutono se i virus domestici debbano essere chiamati virus. Alcuni dicono che è sicuramente ancora un virus; Marcel Dicke, ecologista dell’Università di Wageningen nei Paesi Bassi, afferma: Descrivere come i virus domestici influenzano indirettamente piante e altri organismi In un articolo del 2020 sulla Rassegna annuale di entomologia.

Man mano che il complesso virale della vespa si evolve, il genoma del virus si diffonde in tutta la vespa DNA. Alcuni geni vengono degradati, ma viene preservato il nucleo centrale, che comprende i geni essenziali per la sintesi delle particelle infettive del virus originale. “Le parti si trovano tutte in posizioni diverse nel genoma della vespa. Ma possono ancora comunicare tra loro. Realizzano comunque prodotti che cooperano tra loro per creare particelle virali”, afferma Michael Strand, un entomologo dell’Università della Georgia. Genoma virale completo Come un virus selvaggio, le particelle virali addomesticate fungono da veicoli di consegna per le armi delle vespe.

Queste armi variano ampiamente. Alcune sono proteine, altre sono geni presenti su brevi segmenti di DNA. La maggior parte somiglia poco a qualcosa che si trova nelle vespe o nei virus, quindi non è chiaro da dove abbiano avuto origine. Cambiano costantemente, bloccati in una corsa agli armamenti evolutiva con le difese delle larve o di altri ospiti.

In molti casi, i ricercatori devono ancora scoprire cosa fanno i geni e le proteine ​​all’interno degli ospiti delle vespe o dimostrare che funzionano come armi. Ma hanno rivelato alcuni dettagli.

Per esempio, M. Il distruttivoLe vespe usano i bracovirus per trasportare un gene chiamato glc1.8Alle cellule immunitarie delle larve di falena. IL glc1.8Il gene fa sì che le cellule immunitarie infette producano muco che impedisce loro di attaccarsi alle uova di vespa. Altri geni presenti M. Il distruttivoI bracovirus costringono le cellule immunitarie ad uccidersi, mentre altri virus impediscono alle larve di soffocare i parassiti nelle loro guaine di melanina.