Le autorità dicono che una tigre ha morso la mano di un uomo in uno zoo della Florida.

A febbraio 2020, lo Zoo di Napoli Annunciato Ha comprato l’Ego dal Woodland Park Zoo di Seattle. Lo zoo ha dichiarato in una dichiarazione di aver finanziato gli sforzi per salvare la fauna selvatica per più di due decenni.

Classificato come le tigri malesi È in condizioni critiche Lista rossa delle specie minacciate dall’Unione internazionale per la conservazione della natura. Ci sono meno di 200 animali allo stato brado, dai 3000 degli anni ’50. Fondo mondiale della fauna selvatica.

Il fondo ha incolpato la perdita dell’habitat a causa della crescita, dell’espansione agricola e del bracconaggio.

Nell’annunciare il benvenuto di Ego, lo Zoo di Napoli ha definito la tigre “il miglior ambasciatore per la sua specie” e quando i visitatori lo hanno visto, ha detto: “Speriamo che si innamorino e vogliono sapere come possono fare la loro parte per salvare i suoi parenti. La foresta.”

Varietà dello Zoo di Napoli, che attira circa 370.000 visitatori all’anno animali, Compresi leoni africani, pantere della Florida, orsi neri, gibboni dalle guance di bufalo e leopardi nuvolosi.

Gli attacchi di tigri agli zoo sono rari ma senza precedenti.

Nel 2016, Una donna è stata uccisa a Pechino Una tigre è saltata da un’auto in uno zoo per salvare sua figlia da un attacco di una tigre, hanno detto funzionari del governo.

Nel 2007, Uno è stato ucciso Inoltre, una tigre allo zoo di San Francisco è fuggita dalla sua gabbia poco dopo la chiusura dello zoo, ferendone altre due. La polizia ha detto che la tigre è stata successivamente uccisa dalle autorità.