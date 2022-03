Le aziende di videogiochi si muovono per isolare la Russia nel mezzo della guerra in Ucraina

Una promozione di Cyberpunk 2077 viene mostrata in un negozio di videogiochi a Mosca, in Russia, il 10 dicembre 2020.

Le società di videogiochi hanno iniziato a interrompere le loro attività in Russia nel mezzo di una protesta contro l’invasione del paese dell’Ucraina.

Polonia Progetto CDL’editore dietro il titolo di fantascienza Cyberpunk 2077 e il popolare franchise di giochi di ruolo The Witcher ha dichiarato giovedì che interromperà tutte le vendite dei suoi giochi in Russia e Bielorussia. Sospenderà inoltre temporaneamente tutte le vendite attraverso la piattaforma di distribuzione di GOG Games nei paesi.

“L’intero gruppo CD PROJEKT è saldamente con il popolo ucraino”, ha affermato la società in un annuncio giovedì.

“Anche se non siamo un’entità politica in grado di influenzare direttamente gli affari di stato, né aspiriamo a essere una singola entità, crediamo che le entità aziendali, una volta unite, abbiano il potenziale per ispirare un cambiamento globale nei cuori e nelle menti della gente comune. “

allo stesso tempo, Arti elettroniche Mercoledì, ha detto che avrebbe rimosso la squadra nazionale russa e tutti i club del paese dai titoli di calcio FIFA e dalla serie di calcio NHL.

“EA Sports è solidale con il popolo ucraino e, come molte voci nel mondo del calcio, chiede la pace e la fine dell’invasione dell’Ucraina”, ha affermato la società in un tweet mercoledì.

All’inizio di questa settimana, il ministro ucraino per il digitale Mikhailo Fedorov ha chiamato Microsoft E il Sony Bannare tutti gli account russi e bielorussi e annullare qualsiasi evento di gioco pianificato nei due paesi. Ha anche chiesto alle società di rifiutarsi di consentire ai giocatori russi o bielorussi di competere in eventi internazionali di eSport.

“Siamo sicuri che tali misure motiveranno i cittadini russi a fermare preventivamente la vergognosa aggressione militare”, ha detto Fedorov in un messaggio pubblicato su Twitter mercoledì.

Microsoft e Sony non hanno risposto alle molteplici richieste di commento della CNBC.

Il presidente di Microsoft Brad Smith Venerdì detto Che la società “sospenderà tutte le nuove vendite di prodotti e servizi Microsoft in Russia” e “diversi aspetti della nostra attività in Russia per conformarsi alle decisioni di sanzione del governo”.