Le grandi scommesse dei Mavericks stanno dando i loro frutti mentre guidano Luka Doncic e Kyrie Irving alle finali ovest

DALLAS – Per un edificio che è stato “rumoroso, orgoglioso e rauco” per due decenni, e per un video ora in onda prima dell’ultimo quarto – in cui Kyrie Irving grida: “Non essere noioso!” – 20.555 persone che guardavano Dallas evitare Oklahoma City sono cadute in un silenzio intimorito quando P.J. Washington si è avvicinato alla linea di fallo con 2,5 secondi rimanenti sabato sera. I Mavericks erano a un punto dalla trasferta alle finali della Western Conference e Washington ha pazientemente effettuato il primo dei tre tiri. E poi, beh, l’American Airlines Center è famoso per posizionare microfoni accesi sui bordi di ogni canestro, facendo vibrare ogni rimbalzo sul secondo tentativo di Washington, il suo tentativo vincente, e amplificando una partita di basket dal vivo in un teatro che può davvero diventare un stadio portando il suo set, respirando.

Lo scorso febbraio, quando i Mavericks erano vicini a uno scambio con Washington nel pomeriggio della scadenza commerciale della NBA, l’allenatore di Dallas Jason Kidd stava effettivamente assistendo a uno spettacolo pomeridiano di “&Juliet” a Broadway. I suoi Mavericks erano a New York dopo una partita contro Brooklyn prima dell’incontro di giovedì sera con i Knicks. “È stata una bella giocata per i primi 30 secondi”, ha ricordato Kidd, prima di uscire dalla produzione per parlare dell’accordo con il direttore generale di Dallas Niko Harrison e il volto della loro franchigia, Luka Doncic.

Un anno prima, Harrison aveva chiamato Kidd per parlare dell’insolita opportunità di far atterrare Irving prima della scadenza commerciale del 2022. Prima di rilevare le operazioni di basket dei Mavericks, Harrison era un dirigente Nike ben collegato che aveva uno stretto rapporto con Irving e aveva progettato la firma. scarpe da ginnastica per il team All-Star da anni. Kidd stava guidando i New Jersey Nets alle apparizioni consecutive delle finali mentre Irving ammirava la guardia della Hall of Fame mentre cresceva nella vicina Elizabeth City, nel New Jersey. È raro avere un otto volte All-Star, credono Harrison e Kidd, contro una scelta al primo turno, una coppia di seconda base e due giocatori a rotazione. Ma il mandato di Irving a Brooklyn, come ricorderanno rapidamente i fan della NBA, è stato deragliato da una miriade di infortuni, assenze personali, sospensioni e dal rifiuto della talentuosa guardia di seguire la legge sulle vaccinazioni di New York per andare al lavoro – e quindi giocare al Barclays Center.

Luka Doncic e i Mavericks sono diretti alle finali della Western Conference. (AP Photo/Tony Gutierrez)

“Non ho un viaggio perfetto”, ha detto Irving sabato. “Quindi, in questo ambiente, non ero sicuro di come avremmo funzionato sul campo.”

Molti all’interno dei Mavericks hanno visto il successo come un colpo da maestro. Alcuni intorno a Dallas, e altri intorno a Doncic, pensavano che i Mavericks fossero incappati in una mossa che alla fine avrebbe potuto recidere l’impegno di Doncic nei confronti dell’organizzazione, se il duo si fosse schiantato e bruciato come il tragico duo di Shakespeare. Ma Dallas non ha mai vacillato. Sono arrivati ​​​​alle finali della Conference 2022, ma sono caduti in cinque partite contro Golden State e poi hanno perso Jalen Brunson in free agency contro New York. È molto più facile essere pazienti, buttare via i gettoni di scambio ad ogni ciclo di transazione e poi allontanarsi dalle conversazioni in nome della sicurezza ed evitare rischi rischiosi. È molto difficile identificare e acquisire ulteriori titolari dopo un anno, come hanno fatto i Mavericks con Washington e il centro titolare Daniel Gafford.

Dopo un inizio senza reti sabato, Washington ha segnato due triple nel quarto quarto di gara 6 contro Oklahoma City, poi ha effettuato quei tiri liberi regalando a Dallas una vittoria per 117-116 sui Thunder. Gafford ha incarnato l’identità difensiva più aggressiva dei Mavericks da quando è arrivata la scadenza del contratto e ha effettuato un ottimo blocco sulla tripla d’angolo di Loguentz-Dort in questa partita. Dallas ha avuto un noto riavvicinamento con Dereck Lively II in vista del draft dello scorso giugno, ironicamente ottenendo il centro rimbalzante tramite uno scambio con gli stessi Thunder per la guardia dell’OKC Cason Wallace. Il telaio da 7 piedi-1 di Lively, 15 rimbalzi e le forti finiture nell’area hanno contribuito a far sì che Dallas superasse i Thunder di 26 punti quando Lively era a terra in Gara 6. “Ha un potenziale incredibile”, ha detto Doncic.

È anche un prodotto della Duke, Irving, compagno di squadra dei Blue Devil, ha parlato con Dončić mentre condividevano il podio post partita. Tutti questi pezzi si uniscono per la seconda apparizione alle Conference Finals in tre anni nell’era Dončic-Harrison-Kidd, una squadra molto diversa dalla giovane squadra spensierata caduta contro i campioni Warriors. “Il primo anno, la nostra difesa è stata straordinaria, poi il nostro attacco si è unito alla festa”, ha detto Kidd.

Irving ha aperto una dimensione diversa all’attacco da gol dei Mavericks. Il suo gioco sembra leggero come la piuma che spesso pende dall’orecchio di Irving quando incontra i media, fluttuando attorno al comando di Doncic finché Irving non entra nella mischia con una folata di vento e intuizione. Irving era quasi sparito per entrambi i tempi della partita dei playoff a Dallas, ma ha preso fuoco più velocemente della partita. Sabato, Irving si è risvegliato, segnando 22 punti, inclusa una ridicola tripla dalla fascia sinistra, che ha dato a Dallas un vantaggio di 110-108 a 3:02 dalla fine della partita.

La vittoria ha portato Irving a un impressionante 14-0 nelle partite a eliminazione diretta durante i suoi 13 anni nella NBA. Attraverso questa lente, l’unica lente che conta – vincere – puoi capire perché i fedelissimi di Irving non hanno visto il suo arrivo come un semplice talento nel basket. Ha realizzato uno dei tiri più grandi nella storia del campionato affondando questi potenti Warriors in Gara 7 delle finali del 2016. Può colpire i floater vincenti con entrambe le mani e con facilità. E nella casa giusta al momento giusto, Irving viene costantemente elogiato in tutto l’edificio come il leader in fuga di Dallas.

“Mentalmente, spiritualmente ed emotivamente, mi hanno abbracciato a braccia aperte”, ha detto Irving dei Mavericks.

È stato Irving a essere chiamato dai Mavericks per tenere un discorso improvvisato nello spogliatoio celebrativo. Stava trattenendo le lacrime, sua figlia appuntata sul fianco, mentre ringraziava tutti i suoi compagni di squadra per i loro sacrifici e il duro lavoro. In seguito, Irving disse: “Tutte le parole di affermazione che ci diamo a vicenda fanno molta strada, amico”. Ricordate, è stato lui a dire a Lively di smettere di sfuggire alle grinfie di Chet Holmgren durante la vittoria decisiva in Gara 3 per portarsi in vantaggio per 2-1 nella serie e di effettuare i tiri liberi nel momento decisivo. Irving è la persona su cui fanno affidamento molti di questi Maverick. “La sua influenza calmante sulla squadra. Non ha mai fretta. È sempre calmo ed è sempre positivo in panchina”, ha detto Kidd.

Forse il suo punto è arrivato con l’età e un bello sguardo duro allo specchio. Nelle sue prime tre trasferte nella postseason, Irving ha aiutato LeBron James a raggiungere tre volte consecutive le finali. Nel corso dei suoi cinque anni a Boston e Brooklyn, non era mai riuscito a tornare sul palco delle finali della conference fino a sabato sera. “Lo davo per scontato”, ha detto Irving. Ora ha 32 anni, otto anni più di Doncic, la stessa anzianità che James ha dato a Irving quando ha fatto squadra per la prima volta con i Cavaliers. Per questo duo di Dallas, sembra che la loro partnership sia basata tanto sulla crescita quanto sui loro talenti combinati. “La parola chiave su cui possiamo essere d’accordo è maturità”, ha detto Irving.

Stanno suonando e sembrano essere molto in sintonia in questo momento. Quando a entrambi è stato chiesto cosa significasse l’altro per loro come fratello e compagno di squadra, Dončić si è sporto in avanti davanti al microfono prima che Irving avesse la possibilità di parlare. Questa volta voleva parlare per primo. “Sì, perché fai discorsi lunghi”, ha scherzato Doncic. In effetti, questi due approcciano gli obblighi dei media in modo molto diverso. Irving è ansioso di prendere il microfono e scomporre monologhi poetici. Tradizionalmente, Dončić era basso, curvo e grugniva per tutto il tempo. Quella sera, Dončić era allegro e schietto come non lo avevamo mai visto prima, in gran parte grazie all’uomo seduto alla sua sinistra. “Quando [Irving] “Sono arrivato, nient’altro che supporto per tutto quello che ho fatto”, ha detto Doncic. “Mi ha aiutato a maturare molto. Ho capito che potevo vedere la partita in un modo diverso”.

Due montagne incombono dietro questo angolo drammatico. Uno è un 7 piedi, tre volte MVP e giocatore in carica dei Denver Nuggets. L’altro, una prima linea sovradimensionata di Karl-Anthony Towns, Rudy Gobert e il sesto uomo dell’anno Naz Reid che sostengono il debuttante Anthony Edwards. Sia che Nikola Jokic o i Minnesota Timberwolves affrontino i Mavericks dopo Gara 7 domenica, Dallas giocherà le prime due partite della Conference Finals in trasferta. È stato lo stesso compito che i Mavericks hanno intrapreso per battere la testa di serie dei Thunder, ed è un compito che Dallas dovrà ripetere se la franchigia vuole riconquistare la Coppa che Kidd, come giocatore, ha aiutato Dirk Nowitzki a conquistare nel 2011.

Hanno la stessa reale possibilità di qualsiasi altra squadra rimasta in piedi. Questo non è il gruppo grintoso con cui Doncic è arrivato così lontano nel 2022. “Ora ha un veterano accanto a lui, alcuni veterani accanto a lui”, ha detto Irving. “È un tour diverso.” Uno che sarebbe anche molto più difficile del precedente. Lo stesso Irving ha descritto questa vittoria su Oklahoma City come la serie più dura della sua carriera. Lo staff di Dallas ha tirato un certo sollievo tanto quanto ha provato euforia dopo aver resistito contro una pericolosa squadra dei Thunder. Shai Gilgeous-Alexander ha segnato 36 punti da tutto il campo. OKC non ha dato l’impressione di essere un degno avversario per i Giants of the West oggi, con rivali in tutta la NBA che riconoscono che questi Thunder avranno qualcosa da dire su chi rappresenterà questa conferenza nelle finali per il prossimo decennio.

A Irving non resta molto tempo, ma a Dallas sì adesso. I Mavericks meritano la fiducia esterna che troveranno più rinforzi per mantenere questo roster aggiornato ad ogni turno, anche se è subito prima del training camp, come quando Dallas ha ottenuto un altro campione post-stagionale, Derrick Jones Jr., lo scorso agosto. (Jones ha punito la debole difesa di OKC contro di lui con quattro triple e 22 punti in Gara 6.) Chiedi a Dončić, e questo è solo l’inizio per Dallas.

“Questo gruppo sta insieme da circa cinque mesi”, ha detto Doncic. Credo che possiamo ottenere molto di più. Solo i grandi affari, i grandi aggiustamenti e… continua a consegnare.