L’esercito americano ha ammesso di aver ucciso civili durante gli attacchi aerei in Siria lo scorso anno

L’esercito americano ha finalmente ammesso di aver ucciso accidentalmente un civile Attacchi aerei in Siria Secondo i risultati di un’indagine ordinata dal Comando Centrale degli Stati Uniti l’estate scorsa dopo essere stato erroneamente identificato come un alto leader di al Qaeda quasi un anno fa.

L’indagine si è conclusa a novembre, ma il CENTCOM non ha reso pubblici i suoi risultati fino a giovedì.

L’indagine “è stata condotta in conformità con la Legge sui conflitti armati e le politiche del Dipartimento di Difesa e del CENTCOM” ma “ha rivelato diversi problemi che potrebbero essere migliorati”, secondo una sintesi dei risultati ottenuti dalla CNN.

Il brief ha rifiutato di approfondire i “problemi”, affermando che molti fatti dell’indagine sono riservati. “Siamo impegnati a imparare da questo incidente e a migliorare i nostri processi di targeting per mitigare il potenziale danno pubblico”, si legge nella sintesi.

Il 3 maggio 2023, furono immediatamente sollevate domande su chi fosse stato effettivamente ucciso, con la famiglia dell’uomo che insisteva sul fatto che non era il leader di Al Qaeda ma un contadino e padre di 10 figli di nome Lutfi Hassan Mesto. Tuttavia, gli Stati Uniti non hanno aperto un’indagine ufficiale sull’attacco fino a quasi 8 settimane dopo l’attacco che lo ha ucciso.

Alla domanda sul ritardo di quasi sei mesi nel rendere pubblici i risultati, un funzionario della sicurezza ha sottolineato la necessità di coordinarsi con più organizzazioni, tra cui i caschi bianchi siriani, un’organizzazione non governativa di risposta alle emergenze.

“Sono state richieste diverse proroghe per garantire che l’indagine sia completa, accurata e includa tutte le informazioni rilevanti”, ha detto il funzionario.

L’inchiesta è stata infine ordinata dal generale Eric Guerrilla, il generale senior responsabile delle forze statunitensi in Medio Oriente. ordinò la guerriglia Annuncio su Twitter Un alto leader di al Qaeda è stato preso di mira in un attacco di droni nel maggio 2023, e non è stato ancora confermato chi sia stato effettivamente ucciso nell’attacco, aveva precedentemente riferito la CNN.

Dopo il suo omicidio, la famiglia di Mesto non è stata risarcita.

È stato preso in considerazione un risarcimento, ha detto il funzionario, ma “non adeguato”. “Sulla base dei fatti di questa situazione e delle limitazioni sia politiche che pratiche, la famiglia non riceverà un risarcimento monetario”.

Non è chiaro cosa abbia portato all’attacco dei droni prima che i militari decidessero che una mancia non era appropriata per l’incidente.

L’incidente ha sollevato dubbi su quanto accuratamente il CENTCOM abbia implementato la politica di mitigazione dei danni civili dell’esercito per prevenire e rispondere alle vittime civili derivanti dalle operazioni militari statunitensi.

Questa politica è stata sviluppata nel 2022 Gli Usa sventano un attacco di droni a Kabul 10 civili sono stati uccisi negli ultimi giorni del ritiro dall’Afghanistan. In quel caso, il CENTCOM ha avviato un’indagine formale 15-6 sullo sciopero entro una settimana dall’operazione. Ex-gratia veniva consegnata ai familiari del defunto.

L’indagine sulla morte di Mesto, conclusasi il 15 novembre 2023, è stata condotta da alti funzionari e dipendenti civili “non direttamente coinvolti nello sciopero, con una vasta esperienza in intelligence, diritto dei conflitti armati, operazioni e questioni relative agli obiettivi”. ”, si legge nella nota del CENTCOM. Il generale di brigata John B. Il team, guidato da Cockbill, ha intervistato più di 40 testimoni, ha visitato siti in Iraq, Giordania e Stati Uniti e ha cercato informazioni presso organizzazioni non governative.

di Mesto La famiglia aveva precedentemente detto alla CNN Era andato a pascolare le sue pecore quando è stato ucciso. Ludfi ​​non ha lasciato il suo villaggio durante le rivolte siriane e non ha sostenuto nessuna fazione politica, ha detto suo fratello.