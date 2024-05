L’Iran afferma che i giornalisti sono stati accusati dopo che la BBC aveva riferito dell’uccisione di manifestanti

La magistratura iraniana ha sporto denuncia contro “un certo numero di giornalisti e attivisti” dopo aver pubblicato un rapporto della BBC in cui si sosteneva che uomini che lavoravano nelle forze di sicurezza avrebbero aggredito sessualmente e ucciso una manifestante di 16 anni.

L’agenzia di stampa Mizan, gestita dalla magistratura, ha descritto l’indagine della BBC sulla morte di Nika Chakarami nel 2022 come “spuria, errata e piena di errori”.

Non è stata identificata l’identità delle persone convocate per il presunto “disturbo della sicurezza psicologica della società”.

Uno di loro, Mohammad Parsi, ha scritto su Twitter/X che la procura di Teheran lo ha convocato per aver pubblicato “un articolo su Nika Shakarami e i dettagli del suo omicidio”.

Mercoledì il ministro degli Interni Ahmed Vahidi ha respinto i risultati dell’indagine della BBC e li ha descritti come un complotto dei nemici dell’Iran, diventando il primo funzionario a commentare pubblicamente.

I media statali hanno citato il ministro che avrebbe detto ai giornalisti fuori dalla riunione del gabinetto: “I nemici e i loro media hanno fatto ricorso a rapporti falsi e irreali per effettuare operazioni psicologiche”.

Vahidi ha affermato che si trattava di un “tentativo di distogliere l’attenzione” dalle attuali proteste filo-palestinesi negli Stati Uniti, così come dall’attacco missilistico e di droni dell’Iran contro Israele il mese scorso.

Non c’è stato alcun commento immediato da parte della BBC News sulle dichiarazioni di Vahidi e della magistratura.

Le proteste sono scoppiate in risposta alla morte in custodia, il 16 settembre 2022, di Mahsa Amini, una donna di 22 anni che era stata arrestata dalla polizia morale della capitale per aver presumibilmente indossato il suo hijab “in modo inappropriato”.