Logic Pro sta ottenendo una seria intelligenza artificiale e ottimizzazione della versione per Mac e iPad

Se hai guardato ieri Evento iPad-a-palooza Da Apple, probabilmente hai visto la clip sulle nuove fantastiche funzionalità in arrivo sulla versione iPad di Logic Pro, il software di registrazione audio professionale di Apple. Ma ciò che l’evento non ha chiarito è che tutte le stesse funzionalità arriveranno anche sulla versione Mac di Logic Pro, e sia la versione Mac che quella iPad saranno nuovamente numerate. Dopo molti anni, la versione Mac di Logic Pro verrà aggiornata da X (dieci) a 11, mentre l’ultima versione per iPad passerà a 2.

Entrambe le versioni verranno rilasciate il 13 maggio ed entrambi sono aggiornamenti gratuiti per gli utenti esistenti. (Più o meno: gli utenti iPad devono pagare una quota di abbonamento per accedere a Logic Pro, ma se paghi, otterrai l’aggiornamento. Ciò ha portato molte persone a ipotizzare online che Apple sposterà la versione Mac di Logic su una versione simile modello di abbonamento; grazie al cielo (Non è ancora il caso.)

Entrambe le versioni avranno un identico set di nuove funzionalità, brevemente accennate nel video dell’evento di Apple. Ma grazie a lungo comunicato stampa pubblicato da Apple dopo l’evento, insieme ai propri aggiornamenti La home page logica di AppleOra abbiamo un’idea migliore di quali siano queste funzionalità, di quali sistemi richiedono e di quanto Apple stia contribuendo all’intelligenza artificiale. Riceviamo anche alcune foto.

L’intelligenza artificiale è ovunque

Una delle grandi caratteristiche di Logic è il Drummer, un musicista produttore che può suonare in molti stili diversi, può seguire le tracce registrate e può fornire molti riempimenti e altre variazioni umane. Per essere uno strumento fornito gratuitamente con la tua workstation audio digitale, è un ottimo prodotto e ha ricevuto molti miglioramenti in termini di qualità della vita negli ultimi dieci anni, comprese suite di produzione che ti consentono di controllare ogni singolo elemento di percussione. Ma quello che non vediamo da 10 anni è… nuovo Trigger di sessione generativi, in particolare per basso e tastiere.

Tuttavia, l’attesa è finita, perché Apple aggiunge un bassista e un tastierista a Logic. Apple afferma che il nuovo Bass Player è stato “addestrato in collaborazione con i migliori bassisti di oggi, utilizzando tecniche avanzate di campionamento e intelligenza artificiale”. Logic arriverà anche con Studio Bass, un set di sei nuovi strumenti musicali.

Keyboard Player funziona in modo simile e ottiene un nuovo plug-in Studio Piano che fornisce funzionalità comuni agli strumenti virtuali a pagamento (posizioni multiple del microfono, controllo del rumore del pedale e dei tasti, risonanza simpatica e campioni di rilascio). Apple afferma che Keyboard Player è in grado di gestire qualsiasi cosa, da “semplici blocchi lead a intonazioni di archi con armonia estesa, con variazioni quasi infinite”.

Nuovo batterista.

Tastierista.

Il segreto del successo di Drummer è quanto sia facile connettersi a un pattern di batteria di base. Individua un batterista che suona nel tuo stile, scegli il kit che preferisci, poi scegli una variazione; Quindi, posiziona semplicemente un punto su un ampio display in stile trackpad che bilancia la complessità con le dimensioni e avrai qualcosa di utilizzabile e completo di riempimento. I bassisti e i tastieristi non possono lavorare in questo modo, ovviamente, ma Apple sta introducendo in Logic una funzionalità presente in alcune altre DAW per potenziare entrambi i suoi nuovi lettori: Chord Track.