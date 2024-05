L’ultima esperienza Meta prende in prestito le idee fondamentali di BeReal e Snapchat

Meta compete ancora una volta con i suoi concorrenti sviluppando una funzionalità che prende in prestito concetti da altri, in questo caso BeReal e Snapchat. L’azienda sta sviluppando una funzionalità per Instagram chiamata “Peek” che consentirebbe agli utenti di pubblicare foto originali che possono essere visualizzate solo una volta. Mentre Snapchat ha reso popolare l’idea di contenuti effimeri sui social media, BeReal ha guidato la tendenza a pubblicare contenuti originali e inediti. Meta, nota per imitare startup e altre società tecnologiche, sembra farlo di nuovo con la nuova funzionalità.

La società di social media ha confermato venerdì a TechCrunch che la funzionalità è stata individuata per la prima volta da un reverse engineer Alessandro PaluzziÈ un prototipo interno e non viene testato esternamente.

L’”anteprima” sembra essere una versione effimera delle storie, che può essere visualizzata per 24 ore. La foto condivisa tramite Peek dovrà essere scattata con la fotocamera per ora, poiché non sarà possibile caricare una foto dal rullino fotografico, secondo lo screenshot condiviso da Paluzzi. Inoltre, non potrai modificare la foto o aggiungere un filtro, un concetto diventato popolare con l’avvento di BeReal.

#Instagram Continua il lavoro su “Sneak Peek” 👀 ℹ️

Un clic per acquisire e inviare

Foto reali: nessuna modifica, nessun filtro

Guardalo una volta e non c’è più Ecco la schermata introduttiva 👇 pic.twitter.com/G0nsvHpwwO –Alessandro Paluzzi (@alex193a) 13 maggio 2024

Peek sembra essere un po’ come Instagram Presenta storie sincereChe ha iniziato i suoi test nel 2022 per competere con BeReal. Sebbene la funzionalità non sia mai stata distribuita a tutti gli utenti, era essenzialmente una versione di BeReal. La funzione invierà notifiche alle persone incoraggiandole a catturare ciò che stanno facendo in quel momento e a condividerlo senza modificare la foto o aggiungere un filtro.

Mentre Candid Stories incoraggia gli utenti a condividere contenuti originali a un’ora specifica ogni giorno, Peek ti consentirà di farlo alle tue condizioni.

La flessibilità può essere più interessante per gli utenti interessati a condividere contenuti originali ma che non vogliono farlo in base a un timer casuale. La tendenza di Instagram verso la condivisione di foto originali potrebbe attrarre gli utenti, soprattutto da allora Rapporti Ha suggerito che BeReal sta perdendo terreno (cosa che lei sostiene non sia vera).

Lo screenshot pubblicato da Paluzzi suggerisce che Instagram vede Peek come un modo per “condividere piccoli momenti con le persone che ami”. Instagram spera probabilmente che questa funzionalità incoraggi gli utenti a condividere ulteriori tipi di contenuti sull’app, poiché richiede un altro tentativo di competere con BeReal.

Come con qualsiasi altro prototipo interno, non è noto quando o se Instagram prevede di lanciare pubblicamente Peek. Naturalmente, se Instagram rilascia questa funzionalità, è possibile che abbia un aspetto diverso o venga rinominata.