11 ore fa

La tossicità è aumentata di oltre il 14% nell’extended trading dopo che il sito per professionisti medici ha superato le aspettative sugli utili di Wall Street e ha annunciato un riacquisto di azioni.

La società ha inoltre sovraperformato gli analisti più raffinati intervistati da FactSet sia per gli utili rettificati che per i ricavi per azione nel quarto trimestre fiscale. Taximity ha emesso una guidance sui ricavi leggermente migliore del previsto per il trimestre in corso: da 119,5 a 120,5 milioni di dollari, rispetto alle stime di consenso di 118,9 milioni di dollari. Tuttavia, le sue prospettive per la performance dell’intero anno in questo parametro erano deboli.

La società con sede a San Francisco ha inoltre affermato che riacquisterà fino a 500 milioni di dollari delle sue azioni di Classe A.

— Alex Haring