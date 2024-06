Miranda Derek critica le riprese di Dancing for the Devil di Netflix

Derek risponde dopo che Netflix ha pubblicato un documentario in cui lei definisce la società di gestione dei talenti di TikTok 7M Films un cult. Derek dice che non è vero e che il documentario è unilaterale.

La creatrice di TikTok Miranda Derick ha negato le affermazioni della sua famiglia secondo cui appartiene a un culto religioso in seguito all’uscita di Dancing for the Devil: The 7M TikTok Cult su Netflix.

Il documentario, presentato in anteprima la scorsa settimana, si concentra sulla società di gestione dei talenti di TikTok 7M Films e sulla Chiesa di Shekinah. Include interviste con ex clienti di 7M che affermano che l’azienda e la chiesa sono un culto religioso. Il film accusa anche Robert Sheen, fondatore dell’azienda e della chiesa, di sfruttamento, lavaggio del cervello e diverse forme di abuso, accuse che aveva precedentemente negato nei documenti del tribunale e nella dichiarazione della società alla Bestia quotidiana Nel 2022.

Derek, uno dei soggetti dello spettacolo che ha firmato con 7M Films, ha descritto il documentario come unilaterale.

All’inizio del 2022, i genitori e la sorella di Derek hanno pubblicato un video in cui affermavano che la società le aveva fatto il “lavaggio del cervello” per interrompere la comunicazione. Derek e sua sorella Melanie Wilking avevano precedentemente pubblicato brevi coreografie attraverso il loro account di social media congiunto, chiamato Wilking Sisters, su TikTok e Instagram, accumulando milioni di follower insieme prima che entrambi diventassero solisti.

In La storia di Instagram è stata pubblicata mercoledì seraDerrick ha detto che, sebbene le cause legali pendenti le impediscano di affrontare accuse specifiche, ha voluto condividere la sua versione della storia.

“Amo mia madre, mio ​​padre e Melanie e faranno per sempre parte della mia vita”, ha scritto. “La verità è che questa volta non la vediamo allo stesso modo.”

Ecco cosa sappiamo.

Derek dice che la sua famiglia rifiuta la sua conversione alla religione

Derek ha detto che da quando ha iniziato a convertirsi alla religione andando in chiesa due volte a settimana, i suoi genitori e la sorella non religiosi l’hanno accusata di far parte di una “setta”.

“Ho donato la mia vita a Gesù Cristo nel 2020 e all’inizio ho chiesto alla mia famiglia un po’ di spazio per raccogliere i miei pensieri ed elaborare la mia nuova carriera”, ha detto Derek. “La mia famiglia non ha rispettato lo spazio che avevo chiesto e ho visto un lato diverso di loro che non avevo mai visto prima. Onestamente, mi ha fatto sentire arrabbiato, frustrato e sconvolto perché erano così arroganti e disordinati.”

La ballerina di Internet ha condiviso che sua sorella ha disconnesso Derek dal suo account Wilking Sisters e ha negato le sue richieste di accesso, lasciandole “nessuna altra scelta che iniziare la mia carriera”.

Derek ha ricordato di aver visitato il nonno in ospedale nel 2020 il giorno della sua morte e che Wilking si è sentita insultata e arrabbiata quando ha iniziato a pregare durante il viaggio in macchina. Ha aggiunto che ha scelto di non partecipare al suo funerale nel Michigan per paura che i suoi genitori le impedissero di tornare a casa sua a Los Angeles.

“Li ho incontrati negli ultimi due anni per fare ammenda, andare avanti e risolvere le cose come famiglia. Questo documentario ha creato un’ulteriore sfida tra noi mentre lavoro per superare questo attacco pubblico”, ha detto Derek. “A nessuno piace essere ritratto come qualcuno che ha subito il lavaggio del cervello/che non ha il controllo della propria vita/del proprio guscio/una figlia/sorella vittima della tratta da parte di esseri umani quando questa non è la verità.”

Melanie sospetta che Miranda abbia visto il documentario

In un’intervista con lustro Mercoledì Wilking ha detto che dubita che Derick abbia effettivamente guardato il documentario sulla base della sua dichiarazione.

“Sento che è molto chiaro che non l’ha guardato perché è molto più grande della semplice situazione familiare”, ha detto Wilking. “Va molto più in profondità in questo, e se guardi il documentario, lo saprai. Quindi, è stato molto triste per me, ed è stato molto triste quando l’ho letto. È come se non potessi credere che lei abbia visto Esso.”

Ha detto che Derek e suo marito hanno partecipato al suo matrimonio il 25 maggio con il giocatore della NFL Austin Ekeler a Las Vegas e che “le interazioni tra le sorelle sono state molto positive”.

“Sono felice che possiamo condividere quel ricordo insieme”, ha detto.

7M descrive la serie come “un’opera di finzione diffamatoria”

In una dichiarazione a USA TODAY, 7M Films ha definito Netflix “un’opera di finzione diffamatoria, nata da un tentativo di ricatto fallito e inventata con l’unico scopo di guadagnare fama e fortuna”.

La società ha accusato Melanie Lee Goldman ed Elisha Priscilla Lee di aver condotto una “campagna diffamatoria coordinata” due anni fa contro Sheen, la sua famiglia e i suoi soci in affari dopo che Sheen non aveva ceduto alle richieste estorsive della signora Lee.

“Nonostante le dichiarazioni giurate dei cospiratori che confermano il piano della signora Goldman e della signora Lee di diffondere falsità su vasta scala, Netflix ha incautamente fornito una piattaforma globale per promuovere una falsa narrativa che è al centro del contenzioso in corso”, si legge nella dichiarazione. disse. “Continueremo a perseguire tutti i rimedi legali disponibili per fermare la diffusione di menzogne ​​salaci e ci aspettiamo di essere pienamente vendicati in tribunale”.

Shin accusa gli ex membri dei 7M di diffamarlo.

Nel 2022, Sheen ha intentato una causa per diffamazione contro diversi membri di 7M, accusandoli di diffamazione e calunnia commerciale per aver fatto “false dichiarazioni” secondo cui le sue organizzazioni erano una setta e per aver effettuato “attacchi palesi e diffamatori ai social media e ad altri media”. Secondo la CNN.

Nel marzo 2023, Aubrey Fisher-Green, Kylie Douglas, Kevin “Concrete” Davis e altri hanno intentato una causa. Reclamo incrociato Accusare Sheen di gestire una “setta” e di approfittarsi dei suoi seguaci.

Nella denuncia incrociata, Sheen sarebbe stato accusato di aver esercitato il controllo sulla vita dei membri della sua chiesa in vari modi, dalle questioni finanziarie a quelle legate alla salute, tra gli altri.

Secondo il sito web di 7M, la società di gestione dei talenti con sede a Los Angeles rappresenta “alcuni dei migliori influencer dei social media al mondo”. L’azienda afferma che il numero di follower sui social media dei suoi clienti, che vanno da ballerini professionisti, attori, modelli e professionisti dell’industria musicale, è aumentato da 1,78 milioni a 10,42 milioni dalla sua fondazione nel 2021.

Contribuiscono: Emily Deleter