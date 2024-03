Mississippi St. Stordisce il Tennessee, quinta testa di serie, nel torneo SEC

NASHVILLE, Tennessee – I Tennessee Volunteers, quinta testa di serie, non hanno più tempo per risolvere i problemi che costano loro le partite prima del torneo NCAA.

I Mississippi State Bulldogs potrebbero essersi fatti strada in questo campo con la loro ultima grande vittoria.

Cameron Matthews e Josh Hubbard hanno segnato 18 punti ciascuno, e i Bulldogs, nona testa di serie, hanno dominato il Tennessee 73-56 venerdì nei quarti di finale del torneo SEC.

Questa vittoria dovrebbe spingere i Bulldogs (21-12) fuori dalla bolla con la loro seconda vittoria sui campioni della stagione regolare della SEC in questa stagione. Sabato affronteranno il vincitore del numero 15 della Carolina del Sud e del numero 12 dell'Auburn in semifinale, la loro prima semifinale da quando vinsero quell'evento nel 2009.

Il Mississippi State, che ha terminato la stagione regolare con quattro partite di svantaggio, non è mai rimasto in svantaggio con i Vols che sono riusciti a raggiungere un pareggio sul 2-2. I Bulldogs hanno tenuto Dalton Knecht, il giocatore dell'anno dell'AP SEC che aveva una media di 25,5 punti in campionato, a 14 punti.

“Abbiamo solo sperato”, ha detto l'attaccante dei Bulldogs DJ Jeffries.

L'allenatore dello stato del Mississippi Chris Ganz ha detto che sa che la sua squadra deve essere molto aggressiva.

“Mi sentivo davvero come se la nostra unica possibilità fosse colpirli in bocca”, ha detto l'allenatore del secondo anno. “Dovevamo uscire allo scoperto e attaccarli, mettere alla prova la nostra forza nel gioco e vedere se potevamo disturbarli un po'.”

Il Tennessee (24-8) ha deluso le sue speranze di guadagnare il numero 1 del torneo NCAA nella storia del programma con la sua seconda sconfitta consecutiva.

L'allenatore Rick Barnes ha detto della sua squadra: “Non siamo contenti di molte cose che sono successe oggi, cose che non sarebbero dovute accadere”. “Non è successo nulla che non possiamo risolvere.”

Il Tennessee ha cercato di aggiungere il titolo del torneo al titolo della stagione regolare, ma invece se ne va come perdente nei quarti di finale per il secondo anno consecutivo dopo aver vinto questo torneo nel 2022.

Zakai Ziegler ha segnato 20 punti da record e Jahmai Machak ha aggiunto 10 punti per il Tennessee.

I volontari avevano un sacco di arancia per sostenere i tifosi che cercavano disperatamente di dare loro energia. Tuttavia, hanno incontrato difficoltà nel tiro, non importa quanto fosse aperta la loro visuale del canestro. Lo stato del Mississippi, che ha battuto l'LSU all'apertura del torneo, sembrava non potesse permettersi di mancare.

“È stato bello mettere a tacere tutto il rumore e avere i nostri fan a fare il tifo per noi”, ha detto Matthews.

I Bulldogs hanno tirato con il 62,5% da terra e hanno condotto 38-19 all'intervallo mentre Sean Jones Jr. ha coronato un inizio dominante con una schiacciata per battere il cicalino dopo una rara mancanza da parte di un compagno di squadra. Hanno mantenuto il Tennessee al minimo stagionale di punti nel primo tempo, tre in meno rispetto all'ultima volta che queste squadre si sono incontrate.

Lo stato del Mississippi era in vantaggio fino a 23 a metà della seconda metà. Quando i Vols sono arrivati ​​sul 60-48 con 10 punti consecutivi, Jeffries ha segnato un 3 e poi un layup per soffocare le speranze di rimonta del Tennessee.

Stato del Mississippi: i Bulldogs sono una delle 16 squadre con almeno due vittorie sulle prime 10 squadre durante le partite di campionato, un'altra vittoria dopo quella sul Tennessee a gennaio. Hanno superato i Vols 42-14 nella vernice.

Tennessee: Knecht ha tirato fuori i Vols da alcune scarse prestazioni del primo tempo durante la stagione regolare con grandi corse da solo. Questa volta era 2 su 9 nel secondo tempo. I Vols sono ora 10-4 contro i Bulldogs con Barnes.

Lo stato del Mississippi ha travolto la Carolina del Sud, incluso un finale di stagione regolare con straordinari 93-89. I Bulldogs si sono divisi con Auburn e ciascuna squadra ha vinto in casa.

