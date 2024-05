Nuovi dettagli sul Galaxy Z Flip 6 e sul Galaxy Ring sono trapelati, grazie alla FCC.

La batteria dello Z Flip 6 ha una capacità nominale di 3.790 mAh, in base agli screenshot condivisi dalla presa. Si tratta di una capacità appena superiore alla capacità di 3.700 mAh pubblicizzata da Samsung per lo Z Flip 5. Supponendo che ciò si traduca in un aumento della batteria vita – che non è una cosa sicura da presumere – potrebbe essere un piccolo, seppure gradito, cambiamento per un telefono che altrimenti potrebbe non cambiare molto, almeno a giudicare dai rendering dello Z Flip 6 trapelati all’inizio di quest’anno.