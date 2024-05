Nvidia ha la migliore reputazione tra le aziende statunitensi: 2024 Axios Harris Poll

John Deere, numero 3 nella lista dello scorso anno, quest’anno non si è qualificata come una delle aziende più visibili della nazione.

L’azienda è stata fondata nel 1993 in un chiosco per la colazione di Denny’s e da allora è guidata dal cofondatore e CEO Jensen Huang. Amazon, Google, Meta e Tesla utilizzano tutti chip per computer Nvidia, che includono modelli di chip appositamente progettati per lo sviluppo dell’intelligenza artificiale.

Molte delle aziende tecnologiche presenti nell’elenco hanno ricevuto punteggi medio-bassi su una misura specifica: la “cittadinanza”.

La misura indica come i consumatori percepiscono le responsabilità sociali, economiche e ambientali di un marchio. Perfino Apple, che generalmente ha una reputazione più forte su questioni come la privacy dei dati rispetto a molti dei suoi concorrenti, si è classificata al 56° posto in termini di cittadinanza.

Questa tendenza potrebbe essere un segnale della pressione dei consumatori sulle aziende affinché utilizzino i loro soldi in modo più intenzionale su questioni sociali, dall’inclusione sul posto di lavoro alla sostenibilità ambientale. Ad esempio, secondo i ricercatori, il cambiamento climatico è la principale preoccupazione personale della generazione Z, prima di temi come la disoccupazione e l’assistenza sanitaria. Sondaggio Deloitte 2021.

Un numero crescente di lavoratori lascia addirittura il lavoro se i valori ambientali dei loro datori di lavoro non sono in linea con i propri, ha riferito l’anno scorso la CNBC Make It.

“I dipendenti si chiedono: ‘Voglio lavorare per un’organizzazione irresponsabile, senza scopo o significato?’ Tom Lakin, direttore delle pratiche globali presso la società di reclutamento Robert Walters Group ed esperto del futuro delle aziende. Lavora, disse, fallo.

