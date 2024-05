OpenAI conferma l’evento ChatGPT per oggi – “Feels like magic”

Tutti speculano sull’evento OpenAI di oggi. Molti presumevano che la società avrebbe annunciato un motore di ricerca basato su ChatGPT. Altri pensavano che la società potesse annunciare un nuovo modello linguistico open source per il popolare servizio ChatGPT. Sam Altman di OpenAI ha messo a tacere queste voci con un post su X.

Altman ha pubblicato su Xaffermando che il focus dell’evento è “non gpt-5, non un motore di ricerca, ma abbiamo lavorato duro su alcune novità che pensiamo piaceranno alla gente!”

“Mi sembra una magia. Lunedì alle 10:00 PT”, ha detto alla fine del post.

Aggiornamento del 13 maggio: Secondo quanto riferito, Apple è vicina a stringere un accordo con OpenAI “per utilizzare le funzionalità ChatGPT in iOS 18 di Apple, il prossimo sistema operativo iPhone”.

Naturalmente, questo significa solo che OpenAI non lancerà oggi un motore di ricerca basato sull’intelligenza artificiale. C’è ancora una buona possibilità che l’azienda implementi uno strumento di ricerca prima o poi. Aziende come Perplexity stanno spingendo in modo aggressivo la ricerca sull’intelligenza artificiale. Google, il leader della ricerca, sta sperimentando i risultati dell’intelligenza artificiale nel feed di ricerca principale attraverso la Generative Search Experience (SGE).

Se OpenAI prima o poi lanciasse un motore di ricerca, potrebbero esserci alcuni vantaggi sostanziali. “Il grande vantaggio di abbinare una piattaforma come ChatGPT con la ricerca basata su web crawler è che consente al modello linguistico di agire come un tutor di ricerca personale, non solo trovando informazioni ma presentandole in un modo facile da comprendere e utilizzare, ” ha scritto il nostro esperto di intelligenza artificiale Ryan Morrison in un’anteprima della ricerca di OpenAI.

Morrison ha anche osservato che OpenAI deve affrontare una dura battaglia per battere Google nella ricerca. “Per battere Google nel suo stesso gioco, OpenAI deve affrontare alcune difficoltà poiché Google stessa lavora per integrare l’analisi basata su LLM nei suoi risultati di ricerca”, ha scritto.

Migliora la tua vita con una dose giornaliera delle più importanti notizie tecnologiche, consigli sullo stile di vita e la nostra analisi accurata. Sii il primo a conoscere gli ultimi gadget e le migliori offerte.

Cos’altro potrebbe fare OpenAI se non fosse un annuncio di ricerca? Morrison ne ha pubblicati alcuni Speculazioni su X. “Potenziale modello linguistico piccolo e open source, GPT-4 in arrivo su ChatGPT gratuito, dati aggiornati tagliati in ChatGPT e potremmo ancora vedere miglioramenti nella ricerca web in ChatGPT.” Se una qualsiasi di queste informazioni è accurata, questo potrebbe comunque essere un evento molto emozionante per OpenAI e i suoi fan.

Fortunatamente, dovremo aspettare ancora un po’, dato che potremo assistere all’evento lunedì 13 maggio 2024 alle 10:00 PT (13:00 ET). Come da tradizione OpenAI, ciò avverrà prima dell’inizio di Google I/O il 14 maggio.