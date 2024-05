Rishi Sunak avverte che la Gran Bretagna si trova a un bivio in vista delle elezioni generali

Parlando in vista delle elezioni nazionali previste entro la fine dell’anno – anche se la data non è stata ancora fissata – Sunak sosterrà di essere la persona più adatta per affrontare queste minacce.

Dirà, secondo un’anteprima del suo discorso: “Sento un profondo senso di urgenza che nei prossimi cinque anni molte cose cambino rispetto agli ultimi 30 anni”. Citazione Da Sky News.

Ha aggiunto: “Sono convinto che i prossimi anni saranno tra gli anni più pericolosi e trasformativi che il nostro Paese abbia mai conosciuto”.

Downing Street ha descritto i commenti come un “discorso programmatico”, ma non ha fornito dettagli sulle proposte specifiche quando è stata contattata dalla CNBC.

Aiutanti Raccontare Il Guardian ha riferito che Sunak desiderava tenere il discorso da tempo. Tuttavia, i commenti hanno acquisito una nuova urgenza con il futuro politico del presidente in carica in bilico dopo la deludente performance dei conservatori nelle elezioni locali all’inizio di questo mese, così come nelle elezioni locali. Serie di spaccature Di deputati conservatori del Partito laburista all’opposizione.

Presente Sondaggi Mettere i laburisti almeno fino a 30 punti avanti rispetto ai conservatori 64 deputati del Partito conservatore Hanno detto che si sarebbero dimessi alle elezioni generali.

I laburisti hanno affermato che i conservatori non possono risolvere i problemi del Regno Unito perché “sono loro il problema”.

Ma Sunak, che ha posto la lotta all’immigrazione clandestina e lo sfruttamento delle prospettive dell’intelligenza artificiale come principi fondamentali del suo mandato, insisterà nel dire che può far avanzare il Paese.

Dirà: “Il nostro Paese si trova a un bivio”. “Nei prossimi anni, dalla nostra democrazia all’economia alla nostra società – fino alle questioni più difficili come la guerra e la pace – quasi ogni aspetto della nostra vita cambierà”.

“Ho idee coraggiose che possono cambiare in meglio la nostra società e ripristinare la fiducia e l’orgoglio delle persone nel nostro Paese”.

Non è chiaro esattamente quando gli inglesi andranno alle urne, ma Sunak ha indicato che si potrebbe indire il voto alle elezioni autunno. Per legge, le prossime elezioni generali nel Regno Unito dovranno tenersi entro il 28 gennaio 2025.