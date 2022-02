Pokemon Go Tour: Johto أحداث Guida agli eventi

Pokemon andare Ospitato da Enorme evento del tour di johtoaggiungendo molti bonus e uova speciali al gioco 26 febbraio dalle 9:00 alle 21:00 ora locale. L’evento aggiunge molto al gioco, ma aggiunge ancora di più se paghi $ 11,99 per il biglietto. Pokémon Go Tour: i vantaggi della guida agli eventi di Johto sia per i possessori di biglietto che per i giocatori gratuiti, elenca i premi della Sfida raccolta e i tempi di rotazione.

sommario

Devo acquistare un permesso?

Pokémon Go Tour: il Johto Pass include bonus come caramelle doppie da uova da cova, pass raid remoti e una distanza di schiusa delle uova inferiore. Se non ti interessa aumentare il tasso di lucentezza o I principali compiti di ricerca che premiano Apex Shadow è oh E il Apice Loggia OmbraE il O quei bonus, allora dovresti saltare il pass.

Quale pass devo scegliere, oro o argento?

Indipendentemente dall’edizione che scegli, otterrai sia Ho-oh che Lugia tramite Masterwork Research.

Alcune differenze si estendono solo ai bonus cosmetici. Quando i possessori di pass completeranno la propria ricerca, riceveranno una maglia da giocatore in gettone che rappresenta Ho-oh (d’oro) o Lugia (d’argento).

Saranno attratti diversi Pokemon profumo Anche per versione:

versione oro : Spinarak, Gligar, Teddiursa e Mantine

: Spinarak, Gligar, Teddiursa e Mantine Edizione Argento: Ledyba, Delibird, Skarmory e Phanpy

Inoltre, ogni passaggio contiene un diverso set di Pokémon Le probabilità brillanti aumentano:

versione oro : Spinarak, Igglybuff, Natu, Sunkern, Misdreavus, Wobbuffet, Gligar, Shuckle, Teddiursa, Swinub, Mantine, Ho-oh

: Spinarak, Igglybuff, Natu, Sunkern, Misdreavus, Wobbuffet, Gligar, Shuckle, Teddiursa, Swinub, Mantine, Ho-oh Edizione Argento : Ledyba, Cleffa, Sudowoodo, Yanma, Pineco, Delibird, Skarmory, Houndour, Phanpy, Miltank, Larvitar, Lugia.

: Ledyba, Cleffa, Sudowoodo, Yanma, Pineco, Delibird, Skarmory, Houndour, Phanpy, Miltank, Larvitar, Lugia. Entrambe le versioni: Chikorita, Cyndaquil, Totodile e Hoppip

Devi scegliere quale versione di Pokémon Shiny vuoi o quale maglietta cosmetica ti piace.

Pokémon Go Tour: Johto Collection Challenge

Le sfide di raccolta sono disponibili solo per i titolari di pass.

Pokémon Go Tour: sfide e ricompense per la raccolta di Johto sfida Pokemon voluto Premio sfida Pokemon voluto Premio Go Tour: Johto – Incenso (d’oro) Cattura Spinarak, Gligar, Teddiursa e Mantine Polvere di stelle 2022, 1 incenso, 15 super palline Go Tour: Johto – Commercio (oro) Scambio di Ledyba, Delibird, Skarmory e Phanpy Polvere di stelle 2022, 1 uovo fortunato, 15 bacche di raz d’oro Go Tour: Johto – Incenso (Argento) Cattura Ledyba, Delibird, Skarmory e Phanpy Polvere di stelle 2022, 1 incenso, 15 super palline Go Tour: Johto – Commercio (Argento) Commercio di Spinarak, Gligar, Teddiursa e Mantine Polvere di stelle 2022, 1 uovo fortunato, 15 bacche di raz d’oro Vai al tour: Johto – Evolvi Tutti i Pokémon della Zona di evoluzione di Johto si evolvono 25.100 XP, 3 caramelle rare, 1 stella Vai al tour: Johto – Speciale Cattura Dunsparce, Qwilfish, Stantler, Smeargle, Hitmontop, Celebi e Gyarados 2.510 XP, 1 incenso, 2.510 polvere di stelle Vai al tour: Johto – Maggiore Cattura Unown, Heracross, Corsola, Raikou, Entei, Suicune, Lugia e Ho-oh 1 MT veloce, incontro non comune, 1 MT caricata Vai al tour: Johtu – New Park Town Cattura Chikorita, Cyndaquil, Totodile, Sentret, Hoothoot, Hoppip, Eevee e Poliwhirl 1 incenso, incontro imbullonato, 15 palle grandi Vai al tour: Johtu – Violet City Cattura Togetic, Natu, Mareep, Yanma, Wooper, Murkrow, Golbat e Slowpoke 1 incenso, incontra la tua corona, 15 palle grandi Vai Tour: Johto – Parco Nazionale Cattura Chnichou, Sudowoodo, Sunkern, Girafarig, Pineco, Shuckle, Scyther e Gloom 1 incenso, incontro Scizor, 15 palline grandi Vai al tour: Johtu – Fiordoropoli Cattura Mariel, Whopper, Wopuffet, Sunbul, Remorid, Miltank, Borregon e Chancy 1 Incenso, Meltank Meet, 15 Great Balls Tour di sola andata: Gohtu – Silver Mountain Cattura Misdreavus, Sneasel, Slugma, Swinub, Houndour, Larvitar, Onix e Seadra 1 incenso, un incontro steelex, 15 palline grandi READ 3 motivi per cui Steam Deck è il dispositivo portatile definitivo

Pokémon Go Tour: ricerca e ricompense a tempo di Johto

Raikou, Entei, Suicune Photo Safari Passaggio 1 di 1

Scatta una foto di Raikou allo stato brado

Scatta una foto di Entei allo stato brado

Scatta una foto di Suicune in natura

Premio: 50 caramelle Raiko, 50 caramelle Suicon, 50 caramelle Intie

Vai al tour: Johto Battle Challenge Fase 1 di 11

Gioca a Pokémon 3 volte (1 Fast TM)

Evolvi 3 Pokémon (1 TM caricato)

Usa TM caricato (5 max per rianimare)

Premio: 500 XP, 1 uovo fortunato, 500 polvere di stelle

Vai al tour: Johto Battle Challenge Fase 2 di 11

Sconfiggi il Go Gym Trainer: Flying (1 overdose)

Premio: 1.000 XP, Resa dei conti con Gligar, 1 rianimazione massima

Vai al tour: Johto Battle Challenge Fase 3 di 11

Defeat Go Gym Trainer: bug (una dose eccessiva)

Premio: 1.000 XP, Heracross contro 1 rianimazione massima

Vai al tour: Johto Battle Challenge Fase 4 di 11

Sconfiggi il Go Gym Trainer: normale (1 sovradosaggio)

Premio: 1.000 XP, Resa dei conti di Jigglypuff, 1 rianimazione massima

Vai al tour: Johto Battle Challenge Passaggio 5 di 11

Sconfiggi il Gym Trainer: Stealth (1 overdose)

Premio: 1.000 XP, Resa dei conti Misdreavus, 1 rianimazione massima

Vai al tour: Johto Battle Challenge Fase 6 di 11

Sconfiggi l’allenatore della palestra: lotta (1 overdose)

Premio: 1.000 XP, Hitmontop contro 1 Max Revive

Vai al tour: Johto Battle Challenge Passaggio 7 di 11

Sconfiggi l’allenatore della palestra: Acciaio (Pozione Super Singola)

Premio: 1.000 XP, Steelix contro, 1 rianimazione massima

Vai al tour: Johto Battle Challenge Passaggio 8 di 11

Sconfiggi l’allenatore della palestra: Ghiaccio (1 Super Pozione)

Premio: 1000 XP, incontro con Lapras, 1 rianimazione massima

Vai al tour: Johto Battle Challenge Fase 9 di 11

Sconfiggi l’allenatore della palestra: Dragon (1 overdose)

Premio: 1.000 XP, Resa dei conti con Dragonair, 1 rianimazione massima

Vai al tour: Johto Battle Challenge Passaggio 10 di 11

– Vinci 2000 polvere di stelle (battaglie)

Sconfiggi il leader della sfida di battaglia di Johto (incontra Raiku / Suikon / Inti)

Premio: 3.000 XP, 3 Baccalampon dorate, 3.000 polvere di stelle

Il mostro leggendario che incontri dipende dalla tua squadra di Pokémon Go. I giocatori coraggiosi riceveranno Entei, i giocatori misteriosi riceveranno Suicune e i giocatori Istinto riceveranno Raikou. Questa informazione è per gentile concessione di Serebi.net.

Vai al tour: Johto Battle Challenge Passaggio 11 di 11

Richiedi la ricompensa (2000 XP)

Richiedi la ricompensa (2000 XP)

Richiedi la ricompensa (2000 XP)

Premio: 3.000 XP, 3 rivitalizzazione massima, 3.000 polvere di stelle

Pokémon Go Tour: ricerca sul campo dell’evento di Johto e ricompense

Queste missioni di ricerca sul campo sono disponibili per tutti i giocatori.

Pokémon Go Tour: ricerca sul campo dell’evento di Johto e ricompense Missione Premio Missione Premio Combatti in un raid 3 Rianimazione massima Cattura 5 Pokemon 500 XP Cattura 10 Pokemon 500 polvere di stelle schiudere un uovo 1 Lugia o Ho-oh Candy schiudere 2 uova 1 dolce raro Fai girare 5 PokéStop o palestre 100 polvere di stelle Fai girare 15 PokéStop o palestre 500 polvere di stelle Cammina 1 chilometro 1 dolce raro

Elenco completo di Pokémon Go Tour: ricompense dell’evento di Johto

Ci sono molti bonus e vantaggi attivi durante il periodo dell’evento, come ad esempio:

Pokemon speciali attratti dall’incenso (solo pass)

Caramelle da cova a doppio uovo (solo pass)

1 ⁄ 4 distanza di tratteggio (solo passaggio)

⁄ distanza di tratteggio (solo passaggio) Pacchetto gratuito con 3 pass raid remoti (solo pass)

Fino a 9 carte raid gratuite dagli spinner della palestra (solo pass)

Pokémon bonus della regione di Johto Catch Candy (solo Pass)

Incenso G, J, O, R, T, U Aspetto (solo passaggio)

Ho-oh è conosciuto in Holy Fire Raids

Loggia catturato nei raid conosce Aeroblast

Heracros e Cursula compaiono nelle incursioni

Cuccioli di Pokémon (Pichu, Cleffa, Togepi, ecc.) che schiudono da uova lunghe 2 km

Completa fino a sei offerte speciali

I Pokémon della regione di Johto si generano in blocco

Eevee non ha bisogno di camminare per evolversi in Espeon o Umbreon fino alle 23:00 ora locale

Shiny Smeargle può apparire da Fotobomba

Raikou, Entei e Suicune appaiono allo stato selvatico con un basso tasso di cattura

Molti Pokémon della regione di Johto impareranno anche le mosse del Community Day man mano che si evolvono durante l’evento:

Effia → espon o ambra : ultima soluzione

o : ultima soluzione Credi → Megan : frenesia di fabbrica

: frenesia di fabbrica Quilava → Tiflusso : esplosione ardente

: esplosione ardente Croconau → VeraliGator : cannone ad acqua

: cannone ad acqua Soffice → amvaros Impulso del drago

Impulso del drago Skiploom → Gamblav : acrobazie

: acrobazie Piloswine → Mamoswin : potere antico

: potere antico Babitar → Tiranno: Smack Down

Tempi di spawn e habitat aumentati per Pokémon Go: Johto

I Pokémon della regione di Johto si riprodurranno in abbondanza durante l’evento, ma intorno ad esso circoleranno habitat diversi. Ogni domicilio avrà due periodi di un’ora nell’arco della giornata, a seconda dell’ora locale:

Città del Parco Nuovo (9-10, 14-15): Poliwhirl, Eevee, Chikorita, Meganium, Cyndaquil, Typhlosion, Totodile, Feraligatr, Sentret, Hoothoot, Hoppip, Espeon, Umbreon

(9-10, 14-15): Poliwhirl, Eevee, Chikorita, Meganium, Cyndaquil, Typhlosion, Totodile, Feraligatr, Sentret, Hoothoot, Hoppip, Espeon, Umbreon Città Viola (10-11, 15-16): Golbat, Slowpoke, Crobat, Togetic, Natu, Xatu, Mareep, Ampharos, Yanma, Wooper, Murkrow, Slowking

(10-11, 15-16): Golbat, Slowpoke, Crobat, Togetic, Natu, Xatu, Mareep, Ampharos, Yanma, Wooper, Murkrow, Slowking Parco Nazionale (11:00 – 12:00, 16-17): Glum, Sither, Chincho, Pelusum, Pseudodo, Suncairn, Sunflower, Giravarig, Beniko, Forretris, Sizur, Shackle

(11:00 – 12:00, 16-17): Glum, Sither, Chincho, Pelusum, Pseudodo, Suncairn, Sunflower, Giravarig, Beniko, Forretris, Sizur, Shackle La città di Verga d’Oro (12-13, 17-18): Chancy, Poregon, Mariel, Azomarel, Ibom, Wupvite, Sunbule, Remored, Octelerry, Poregon 2, Meltank, Plessy

(12-13, 17-18): Chancy, Poregon, Mariel, Azomarel, Ibom, Wupvite, Sunbule, Remored, Octelerry, Poregon 2, Meltank, Plessy montagna d’argento (13-14, 18-19): Onix, Seadra, Misdreavus, Steelix, Sneasel, Slugma, Swinub, Piloswine, Houndour, Kingdra, Larvitar, Tyranitar

Dalle 19:00 alle 21:00 verranno schierati Pokemon di tutti gli habitat.

Poliwhirl, Golbat, Gloom, Slowpoke, Onix, Chansey, Seadra, Scyther, Porygon ed Eevee si riprodurranno dalle 9:00 alle 21:00 durante l’evento.

Anche Girafarig, Tyrogue, Corsola, Phanpy, Mantine e Remoraid appaiono brillanti per la prima volta.

Grafico: Julia Lee / Poligono | Fonti immagine: Niantic

Obiettivi dell’evento Raid per Pokémon Go Tour: Johto