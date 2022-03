Pronostici di marzo Madness 2022: il campionato NCAA sceglie dal modello di basket del college

Nonostante abbia rivendicato una quota del campionato di stagione regolare della Conference, l’Illinois Fighting Illini non è riuscito a vincere una partita del Big Ten Championship, perdendo contro l’Indiana, 65-63. Illinois, che entra Campionato NCAA 2022 Arch Con un punteggio di 22-9, il centro è stato guidato da Kofi Cockburn. I debuttanti entrano nella classe NCAA 2022 con una media di 21,1 punti e 10,6 rimbalzi. Ha segnato 16 doppiette in questa stagione e sarà uno dei giocatori da non perdere nella classe Madness di marzo 2022.

Fighting Illini è la testa di serie numero 4 nel Southern District e affronta Chattanooga nel primo round della classe NCAA 2022. L’Illinois farà un tour approfondito a March Madness 2022 o dovresti supportare squadre come Arizona, Villanova o Tennessee nel sud? Prima di compilare qualsiasi parentesi del campionato NCAA 2022, assicurati di questo Guarda le scelte Madness di marzo 2022 dal modello di computer installato su SportsLine.

Il modello di computer all’avanguardia di SportsLine ha battuto l’ultimo torneo di March Madness, sconfiggendo oltre il 92% di tutte le categorie CBS Sports per la seconda volta in tre anni. Il modello ha anche ottenuto un’enorme finale a tre squadre l’anno scorso.

Sa anche come individuare il fastidio. Lo stesso modello ha prodotto archi che hanno consentito 17 perturbazioni nel primo round da semi a due cifre. Ha anche creato grandi sorprese nell’ultimo torneo, tra cui l’anticipo della partita di campionato tra Gonzaga e Baylore colpisci Houston Il Midwest ha vinto anche se i Cougars non erano la testa di serie.

Semplicemente non c’è motivo di fare affidamento sulla fortuna quando esiste una tecnologia collaudata per aiutarti a padroneggiare le tue scelte nella follia di marzo del 2022. Ora, la modella ha simulato ogni possibile partita nel campionato NCAA 2022 e ha rivelato il suo arco ottimale. Puoi vederlo solo su SportsLine.

Le migliori scelte dell’arco di follia di marzo 2022

Una squadra ha disabilitato gli archi di follia di marzo 2022, come da modello: n. 6 Alabama Subisce una sconfitta al primo turno nella Regione Ovest. L’Alabama affronterà entrambi Rutger o Notre Damegiocando in 11 stub.

L’Alabama entra nel torneo NCAA 2022 con una media di 80,0 punti a partita, che si classifica al 10° posto nello stato. Il Crimson Tide è guidato da Jaden Shackelford, che segna 16,7 punti a partita. Tuttavia, il portiere in erba è stato incoerente nelle ultime settimane, segnando otto punti o meno in due delle ultime cinque partite.

Inoltre, l’Alabama non è stata in grado di impedire a un avversario di segnare in questa stagione, perdendo 76,4 punti per gara, che si classifica al 318° posto nel basket universitario. Il modello SportsLine prevede che la difesa dell’Alabama lotterà nel campionato NCAA 2022, portando a un’uscita anticipata per il Crimson Tide Tournament.

Un’altra squadra che tornerà alle tue selezioni nel torneo NCAA 2022: la decima testa di serie Davidson Wildcats, che ha scioccato il numero 7 Stato del Michigan Nel primo round della regione occidentale.

Davidson Foster Lauer ha giocato 86 partite in carriera per lo Stato del Michigan, con una media di soli 2,6 punti per gara. Loyer è stato un regista dinamico per i Wildcats in questa stagione, guidando Davidson con 16,6 punti a partita. Il portiere in erba ha realizzato il 45% dei suoi tentativi da tre punti in questa stagione e ha segnato 20 o più punti in cinque delle ultime sette partite.

Nel frattempo, lo stato del Michigan è al 154° posto per gol difensivi, con un calo di 68,4 punti a partita. Ciò non fa ben sperare contro una squadra di Davidson che ha abbattuto il 48,45 percento dei suoi field goal in questa stagione, il suo 14° posto migliore nel basket universitario. Il modello di computer SportsLine ama le possibilità di Davidson di battere gli Spartans e considera i Wildcats uno degli eventi imperdibili di March Madness 2022.

Come funzionano le previsioni della parentesi del campionato NCAA 2022

Il modulo SportsLine ha anche un’area in cui il seme 5 va all’Elite Eight e il seme 14 fa una sorpresa. Inchiodare quei plettri può letteralmente fare o rompere il tuo arco. Con il track record del modello di chiamare i disturbi da frattura dell’arco, lo vorrai Scopri quali cose straordinarie sta lanciando quest’anno prima di bloccare qualsiasi scelta tra parentesi.

Quindi chi sta facendo un tour profondo nel torneo NCAA 2022? Visita subito SportsLine per scoprire quale regione presenta l’Elite Eight testa di serie n. 5 e testa di serie 14 che offre uno shock enorme, oltre a vedere chi vincerà ogni partita.il tutto dal modello che ha battuto più del 92 per cento dei suoi suonatori di arco negli ultimi tre anni.