Punti salienti dei playoff NBA di venerdì: i Pacers battono i Knicks. I Nuggets sconfiggono i Timberwolves

Scritto da Eric Nehm, Fred Katz, John Krawczynski, Tony Jones e David Aldridge

Gli Indiana Pacers rimontano dopo aver preso un vantaggio contro i New York Knicks vincendo 111-106 dopo una tripla di Andrew Nembhard alla fine del quarto quarto. I Pacers hanno ottenuto la loro prima vittoria della serie ed hanno evitato uno scoraggiante 3-0.

Andrew Nembhard batte i tre e prende il comando con 16 secondi rimasti 😱 pic.twitter.com/CLDUjEoqr2 –Indiana Pacers (@pacers) 11 maggio 2024

Venerdì i Denver Nuggets hanno dominato la partita dall’inizio alla fine contro i Minnesota Timberwolves. I Nuggets hanno vinto 117-90 in modo sbilenco, assomigliando finalmente a una versione da campionato. Gara 4 in Minnesota sarà fondamentale poiché Denver cercherà di pareggiare la serie con due partite ciascuna.

Pacers 111, Knicks 106

Gioco 4: Domenica nell’Indiana

serie: New York conduce 2-1

I Pacers hanno avuto una brutta vittoria, ma comunque una vittoria

Non sarebbe stato carino, ma ai Pacers non sarebbe importato. Non importa che 111 sia il minor numero di punti segnati in una partita durante questa serie.

O che Tyrese Haliburton abbia commesso un turnover in ritardo. Oppure hanno commesso fallo su Jalen Brunson negli ultimi due minuti e lo hanno mandato sulla linea di tiro libero. Loro vinsero. Questo è tutto ciò che conta per stasera.

Dopo aver giocato due partite con un ritmo altalenante che si adattava bene al loro stile di stagione regolare, Indiana ha cambiato le cose in Gara 3 e si è trovato in un brutto incontro fisico con i Knicks.

Haliburton è apparso fantastico in vari punti e ha segnato 35 punti, quattro rimbalzi e sette assist, ma la partita è stata decisa da un saltatore di 31 piedi di Nembhard poco prima della fine del cronometro per dare ai Pacers un vantaggio di tre punti con 17,8 secondi. rimasto nel gioco. .

È stato brutto, ma l’Indiana si è allontanata per vincere la sua prima partita della serie di secondo turno. — Eric Nehm, i Bucks hanno battuto lo Scrittore

Il ferito Bronson sembrava diverso da se stesso

Quella non era la serata di Bronson. New York deve sperare di assomigliargli di più in Gara 4.

Brunson ha segnato 26 punti e ha fornito sei assist, ma gli ci sono voluti 26 tiri per arrivarci. I Pacers lo hanno perseguitato e hanno cambiato il loro difensore principale in Aaron Nesmith dall’inizio della partita. Se Brunson fatica, di solito è contro la lunghezza.

Nesmith ha fornito un’opzione più alta di Nemhard e TJ McConnell, che si sono alternati per Brunson nelle prime due partite. Nesmith si è messo in faccia a Bronson. Stava combattendo fisicamente attraverso gli schermi. È rimasto davanti al playmaker per tutto il percorso.

Ovviamente farlo venerdì è stato più facile del solito.

Brunson è entrato in partita discutibile con un infortunio al piede ed è apparso ostacolato per tutta la notte, zoppicando a volte e non mostrando la sua consueta esplosività. Non poteva guidare vicino a Nesmith. Ha avuto difficoltà a punire l’Indiana quando gli si è rivoltato contro.

I Knicks hanno quasi ottenuto la vittoria con il loro miglior giocatore che non somigliava a loro e senza OG Anunoby. Ma hanno bisogno che Brunson vinca altre due volte contro l’Indiana. — Fred Katz, lo scrittore battuto dai Knicks



(Foto: David Berding/Getty Images)

Lupi di legname 117 Pepite 90

Gioco 4: Domenica nel Minnesota

serie: Il Minnesota conduce 2-1

I Nuggets stanno ottenendo il grande inizio che stavano cercando

I Nuggets hanno finalmente giocato una partita nella serie di semifinali della Western Conference contro i Timberwolves con una certa fisicità.

Denver ha finalmente vinto il primo quarto. Per la prima volta nella postseason, i Nuggets hanno finalmente vinto la prima partita.

Queste sono state tutte questioni dolorose per Denver, non solo in questa partita contro i Wolves, ma anche nel primo turno contro i Los Angeles Lakers. La vittoria per 4-1 dei Nuggets sui Lakers ha in gran parte coperto queste carenze, ma sono state portate alla ribalta contro il Minnesota.

Nella vittoria di venerdì sera contro il Target Center, Denver ha giocato la sua migliore partita dei playoff. Il successo dei Nuggets non si è limitato al solo primo quarto, hanno avuto 48 minuti. Sembravano che i campioni in carica li avessero implorati di essere lì tutta la settimana.

Mandano il messaggio che non sarà facile per i Timberwolves.

Ma vincere il primo quarto è ciò che l’allenatore di Denver Michael Malone ha chiesto durante la settimana. Basta vincere il primo quarto e poi costruire su quello. Malone si è concentrato sui piccoli passi, piuttosto che cercare di abbattere l’intera piramide che era stata un deficit di 2-0 in questa serie, e i Nuggets hanno risposto.

Nikola Jokic ha risposto con 24 punti, 14 rimbalzi e nove assist. Jamal Murray ha risposto segnando 24 punti e assomigliando a Jamal Murray. Michael Porter Jr. ha risposto con 21 punti e Denver ha risposto prendendo il controllo del gioco quando il Minnesota aveva precedentemente controllato la serie.

Certo, da qui in poi diventa più difficile. I Nuggets sono ancora sotto 2-1. Il Minnesota è stato fermamente messo in guardia, quindi Gara 4 di domenica sera sarà sicuramente molto combattuta. Ma venerdì sera Denver sembrava Denver.

È qualcosa che abbiamo visto molto poco in questa postseason. — Tony Jones, scrittore jazz

I lupi perdono la loro forza perdendo l’esplosione

Il bagaglio che trasportava la difesa dei Timberwolves da Denver potrebbe essersi perso lungo la strada. Dopo aver assomigliato ai Bears del 1985 in una forte prestazione in Gara 2 a Denver, i Wolves assomigliavano più ai Timberwolves del 2009 con la loro prestazione piatta in Gara 3.

I Nuggets hanno effettuato il 54% dei tiri, hanno segnato 14 triple e segnato 20 gol in una vittoria molto facile contro una squadra che sembrava essere la migliore del campionato durante le prime sei partite dei playoff. I Nuggets hanno ottenuto per lo più tutto ciò che volevano venerdì sera, quando Murray ha trovato il suo ritmo e Jokic ha messo in piedi un’altra grande statistica.

Ci sono stati tre giorni liberi tra Gara 2 e Gara 3, il che a quanto pare è stato sufficiente per Murray per ricevere ulteriori cure per la gamba dolorante e per far perdere ai Wolves il vantaggio con cui avevano giocato durante il loro 6-0 iniziale ai playoff.

Gobert è tornato in formazione dopo aver saltato Gara 2 a causa della nascita di suo figlio, ma ha segnato solo sei punti e quattro rimbalzi. Mike Conley ha lottato con 10 punti al tiro 3 su 9. Edwards ha concluso con 19 punti e sei rimbalzi.

La notizia migliore per i Lupi è che possono dire a se stessi di aver giocato la partita più brutta possibile. Non era necessariamente il fatto che i Nuggets fossero grandi, era più che i Wolves giocavano molto male.

Ma il pericolo è che riammettano i campioni in questa serie quando sembravano pronti a lasciare. Ora aumenta la pressione per riconquistare il vantaggio in Gara 4 domenica. -John Krawczynski, lo scrittore più vincitore dei Timberwolves

Riuscirà Murray a ripetere questa prestazione con un polpaccio infortunato?

Malone ha passato gli ultimi tre giorni a chiamare a raccolta la sua squadra in ogni modo immaginabile, anche prima della partita di stasera. I Nuggets hanno risposto con una prestazione degna dei campioni NBA in carica nella loro vittoria sui Timberwolves.

Ma ci si chiede come si riprenderà Murray, che si è preso tre giorni di riposo prima di tornare con una buona prestazione in Gara 3, mettendo a tacere il pubblico del Target Center che fischiava dal primo minuto venerdì, con un solo giorno di riposo tra Gara 3 e 4 tre giorni dopo. Partirà dopo la seconda partita per riposarsi e ricevere cure per la gamba infortunata.

Murray è stato sensazionale venerdì, ottenendo un’impennata che non aveva mostrato in nessuna delle prime due partite della serie, abbattendo triple e arrivando a canestro molto meglio. Ma il suo polpaccio glielo permetterà di rifarlo domenica sera? – David Aldridge, editorialista senior della NBA

(Foto: Andy Lyons/Getty Images)