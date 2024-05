Qualcosa in questo attira folle enormi mentre i fan di “Vanderpump Rules” aspettano per ore

Something About It – la paninoteca di West Hollywood fondata dalle star di “Vanderpump Rules” Ariana Madix e Katie Maloney – è ufficialmente aperta al pubblico, dopo un lungo periodo di limbo di routine. Mercoledì, più di 100 persone si sono messe in fila fuori dal luminoso tendone prima dell’apertura, aspettando diverse ore per acquistare i tanto attesi panini da questo tanto atteso ristorante.

Dopo alcuni giorni di soft opening per amici e parenti, è finalmente giunto il momento di aprire le porte al pubblico. diversificato Sono venuto a dare un’occhiata il primo giorno in cui è stato aperto.

“È stato molto emozionante quando abbiamo aperto le tende”, ha detto Madix. diversificato. “La fila è stata pazzesca. Siamo davvero grati che tutte queste persone non solo siano disposte a venire e sostenere, ma che siano anche disposte ad aspettare. Siamo un piccolo locale, quindi è stato davvero bello.”

E aspetta che lo abbiano fatto. I fan sono rimasti pazientemente in fila per un massimo di tre ore per rivendicare un ambito posto all’interno dello spazio colorato. Sierra Karatimi e Lauren Rodriguez provenivano da Whittier e San Gabriel e stavano già aspettando da più di un’ora per mangiare. Quanto tempo sarebbero disposti a restare? “Per sempre!” – gridò Rodríguez. “In realtà ho cancellato, dovevo essere al lavoro.”

I fan di “Vanderpump Rules” in tutto il mondo hanno atteso con impazienza l’apertura di “Something About Her”, anticipata durante una straordinaria reunion di “Vanderpump Rules” nel 2023. Nel bel mezzo del dramma scandinavo dello scorso anno (durante il quale Madix è stato a lungo – tempo, è stato rivelato che il suo ragazzo e co-protagonista Tom Sandoval la tradiva con la co-protagonista Rachel Levis) l’idea di due membri del cast che si riuniscono per portare un po’ di luminosità in un sacco di drammi ha colpito i fan . I fan di Bravo erano più che disposti ad aprire “Something About Her”. Hanno acquistato merce per un valore di oltre $ 200.000 prima di tostare il loro primo pezzo di pane.

La giornata di apertura non è stata priva di drammaticità. Prima ancora che potessero accogliere il primo ospite all’interno, il sistema del punto vendita (POS) della paninoteca era in disordine. “naturalmente!” Ha detto Madix. “È il primo giorno e tutto ciò che potrebbe andare storto che non sia mai successo prima, lo è. Ma tutti si sono riuniti, hanno messo insieme il tutto e abbiamo iniziato a lavorare su un sistema diverso, proprio così! Ce l’abbiamo fatta.”

Il set è stato progettato dallo scenografo di Hollywood John Hotman, che ha lavorato in diversi film di Nancy Meyers, tra cui “The Holiday”, “Something’s Gotta Give” e “It’s Complicated”. L’ambiente del Something About Her è decorato con lampadari antichi e numerosi cuscini, che lo rendono molto accogliente. È un posto che ti incoraggia a bere un bicchiere di vino a pranzo (se questo è il tuo genere), mentre gli ospiti si rilassano ascoltando una delicata musica jazz riprodotta dagli altoparlanti.

“Abbiamo birra e vino, abbiamo kombucha duro, abbiamo acqua gassata, abbiamo tè duri”, ha detto Maddix. E sì, certo, Loverboy, il cocktail della serie della sorella Kyle Cook della serie Bravo “Summer House”, era disponibile e in offerta, insieme ai vini Avaline e a una gamma di bevande premium tra cui Recess, succo di mela e un assortimento di Bibite Olipop.

Il design di Madix e Maloney per il loro ristorante è stampato sui suoi menu. Insieme condividevano un sogno: “…creare uno spazio che non solo nutra il corpo, ma elevi anche lo spirito. Come due donne appassionate che cercano emancipazione e connessione, abbiamo immaginato un rifugio dove design ed estro si intrecciano per celebrare la femminilità e la creatività.

Adiacente allo stand della merce, opportunamente esposto in cestini e contenitori dall’aspetto vintage, c’era il lettore di realtà “Vanderpump Rules” e la madre di Katie Maloney, Terri Noble Maloney. “È stato incredibile vedere finalmente l’ombrello giallo e bianco aperto”, ha detto la madre. “In realtà, una signora in fila ha iniziato a piangere, e poi ha iniziato a piangere”. E se sei curioso, Something About Her offre una gamma di opzioni di merchandising, tra cui magliette in nero, bianco e salvia per $ 29,99 e cappellini da baseball in bianco o nero per $ 29,99. “Vendono come il pane”, ha aggiunto Terry Maloney. Katie Maloney ha rifiutato di commentare. Siamo la regina dei confini.

Per quanto riguarda i panini, Terri Noble Maloney ha suggerito “The Meg”, “che è come un’insalata mediterranea su un pane pita”. Ma ha anche un debole per un panino con insalata di pollo chiamato “The Reese”. I prezzi dei pasti vanno da $ 14 a $ 18 e non includono le patatine (ma molti piatti vengono preparati con l’uva).

Mentre il primo giorno si avvicinava all’orario di chiusura (16:00), tutti i segnali indicavano un successo. Quattro dei nove panini sono stati venduti e la linea non ha mostrato segni di calo. In risposta, Madix e Maloney sono usciti di nuovo per salutare i fan. La dedica è reale.

Quando è stato chiesto loro cosa avrebbero detto a Maddix e Maloney, se ne avessero avuto la possibilità, i loro fan hanno risposto alla chiamata.

“Sono le donne più forti di sempre e penso che abbiano un impatto positivo su tutti gli spettatori che guardano il film”, ha detto Karatimi. “Ogni donna passa [a breakup]Ma sento che il modo in cui Ariana sta gestendo la cosa, mostra il modo giusto di gestire le cose. È un rinforzo molto positivo che non vedi nello show da anni.

“Non voglio entrarci perché inizierò a piangere. La amo così tanto”, ha aggiunto Rodriquez. “Sono la mia icona, li amo per sempre e nessuno può farmi odiare”.