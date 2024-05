Rangers Kaapo Kakko è un graffio a sorpresa per Gara 2 contro i Panthers

NHL

Per la seconda volta in tre anni, Kaapo Kakko è stato un bel graffio nella finale della Eastern Conference.

L’esterno finlandese ha dovuto assistere alla vittoria per 2-1 dei Rangers ai supplementari sui Panthers venerdì sera al Madison Square Garden dalla sala stampa.

Era la prima volta che Kakko si sedeva in panchina da quando l’ex allenatore Gerard Gallant lo faceva in Gara 6 della finale della Conference 2022 a Tampa Bay.

Kaapo Kakko è stato un bel graffio per Gara 2 contro i Panthers. USA TODAY Sport tramite Reuters Conn

“Penso che tu guardi sempre la tua formazione e la valuti”, ha detto l’allenatore Peter Laviolette riguardo ai potenziali cambi di formazione venerdì mattina. “Non so necessariamente se sia così [overreacting versus looking for a spark regarding lineup changes]. Sono stato molto onesto, penso che possiamo giocare meglio. Penso che abbiamo fatto buone cose. Penso alle occasioni da gol che abbiamo creato, anche se non ce n’erano molte, perché non è quello che succede quando giochi contro la Florida. Penso che abbiamo ottenuto sei o sette look davvero belli.

“All’interno di questo, dobbiamo far sì che alcuni di questi sguardi ripaghino… Quindi, ci sono cose che penso che tu possa semplicemente guardare alla formazione stessa e non necessariamente se c’è movimento o meno, ma guarda la formazione stessa e. migliorare con quel gioco, con quel piano, con quel gruppo.

“E se fai un passo, fai un passo. Ma penso che dobbiamo guardare al quadro più ampio e cercare di migliorare sul ghiaccio.”

Di conseguenza, Matt Rempe è tornato in formazione per la prima volta dalla partita 5 della serie di secondo turno contro gli Hurricanes.

L’attaccante alto 6 piedi e 8 1/2 ritorna al suo solito posto sulla quarta linea accanto a Barclay Goodreau e Jimmy Vesey.

Laviolette ha scelto di riorganizzare anche alcune delle altre linee.

Jack Roslovic ha colpito la fascia destra per la terza unità insieme ad Alex Weinberg e Will Coyle. Filip Chytil è stato promosso ala destra dalla prima linea insieme a Chris Kreider e Mika Zibanejad.

La seconda linea di Artemi Panarin, Vincent Trocheck e Alexis Lafrenière è rimasta la stessa.

Matt Rempe ha pattinato sulla quarta linea dei Rangers venerdì sera. Charles Wenzelberg

I Rangers hanno giocato quasi metà della partita con 11 attaccanti dopo che Jimmy Vesey è stato eliminato dal gioco dall’attaccante dei Panthers Ryan Lomberg.

L’esterno della quarta linea è rimasto curvo in panchina per un po’ prima di dirigersi verso gli spogliatoi, dove è rimasto per il resto della partita con quello che la squadra ha descritto come un infortunio alla parte superiore del corpo.

“È in fase di valutazione”, ha detto Laviolette. “Quindi vedremo.”

Se Vesey non sarà in grado di partecipare a Gara 3, Blake Wheeler probabilmente farà il suo debutto nei Rangers e gareggerà nella sua prima partita da quando ha subito un infortunio di fine stagione il 15 febbraio.

Dopo la vittoria di venerdì, i Rangers sono 3-0 nelle partite di playoff che andranno ai supplementari nella postseason.

Aiutato dal gol nel primo periodo di Vincent Trocheck, Adam Fox ha segnato il suo primo punto dalla seconda partita della serie di secondo turno contro gli Hurricanes.