Re Carlo: svelato il primo ritratto ufficiale dopo l’incoronazione, di Jonathan Yeo

Fonte immagine, Lo studio di Jonathan Yu Commenta la foto, Yu dice che la farfalla sulla spalla del re simboleggia “la bellezza della natura e la mette in risalto”. [King’s] “ragioni ambientali”

Il primo ritratto ufficiale dipinto di re Carlo III dopo la sua incoronazione è stato svelato a Buckingham Palace.

L’enorme olio su tela mostra un sovrano re Carlo vestito con l’uniforme delle guardie gallesi.

L’opera rosso brillante, che misura circa 8 piedi e 6 pollici per 6 piedi e 6 pollici, è di Jonathan Yeo, che ha anche dipinto Tony Blair, Sir David Attenborough e Malala Yousafzai.

Si dice che la regina Camilla abbia guardato il dipinto e abbia detto a Leone: “Sì, ho capito”.

Nella nuova immagine, il re è raffigurato con la spada in mano e una farfalla che si posa sulla sua spalla.

La presentazione è sempre una faccenda snervante, sia per il modello che per l’artista, ma soprattutto quando uno di loro è un membro della famiglia reale.

Yu ha scherzato: “Se questo è tradimento, posso pagarlo con la mia testa, che è un modo appropriato per un ritrattista di morire – per rimuovergli la testa!”

In realtà, Yu ovviamente non perderebbe la testa: non ci sono esecuzioni a causa dell’immagine mal accolta del re, almeno nei tempi moderni.

Fonte immagine, Frank Augustin/AFP tramite Getty Images Commenta la foto, Una fotografia di Ralph Heymans del Principe di Galles, così com’era all’epoca, è stata svelata all’Australia House di Londra nel 2018.

Fortunatamente, ha già ricevuto l’approvazione di un’importante figura reale.

La Regina entrò durante l’ultima sessione e disse che l’artista aveva catturato bene il Re. Yu dice che il miglior giudice di una foto è qualcuno che conosce bene il tuo sitter perché ha la capacità di riconoscere immediatamente se una foto è familiare o meno.

Yu dice che il re lo guardò nel suo "stato semilavorato… All'inizio rimase sorpreso dal colore forte, ma per il resto sembrava sorridere con approvazione".

È un dipinto vibrante.

Il re fu nominato colonnello delle guardie gallesi nel 1975. Nella foto, il colore dell’uniforme rossa sfuma sullo sfondo rosso, mettendo in risalto il volto del re.

Yu dice che voleva che il dipinto fosse distintivo e rappresentasse una rottura con il passato. Puntava a qualcosa di personale.

“Il mio vero interesse è scoprire chi è la persona e provare a dipingerlo sulla tela.”

Yu decise di utilizzare alcune delle tradizioni della ritrattistica reale – l’uniforme militare, la spada – ma mirava a ottenere qualcosa di più moderno, soprattutto con colori profondi e farfalle.

Dice che si riferisce alla tradizione dei ritratti reali formali, ma sottolinea che si tratta di qualcosa “del passato e la cosa interessante è qualcosa di un po’ diverso da quello”.

“Nella storia dell’arte, la farfalla simboleggia la trasformazione e la rinascita”, spiega, il che è appropriato per un ritratto dipinto di un re recentemente salito al trono.

La farfalla è anche un cenno alla preoccupazione di lunga data del re per l’ambiente, come egli “ha sostenuto per gran parte della sua vita e certamente molto prima che diventasse una conversazione tradizionale”.

Yu dice che l’idea è stata di Charles dopo che hanno parlato dell’opportunità che avevano di raccontare una storia con le immagini.

“Ho detto, quando gli scolari guarderanno a questo tra 200 anni e guarderanno chi è il re, quali prove puoi fornire loro?

“Ha detto: ‘E la farfalla che si è posata sulla mia spalla?’”

Yeo ha iniziato a dipingere il ritratto mentre Carlo era ancora Principe di Galles, seduto per la prima volta a Highgrove nel giugno 2021.

Fonte immagine, Lo studio di Jonathan Yu Commenta la foto, Lo stile distintivo di Jonathan Yu è concentrarsi maggiormente sulla cattura della personalità e dell’essenza del soggetto

Il re si è seduto quattro volte in totale, per circa un'ora ogni volta, con l'ultima seduta a Clarence House nel novembre 2023. L'artista ha notato qualche cambiamento evidente nell'uomo dopo essere diventato re?

Yu dice di aver notato un “cambiamento fisico” nei politici che ha disegnato in passato. “Fisicamente appaiono e si sentono diversi quando entrano o escono da posizioni senior.”

Il re “aveva già acquisito presenza e status quando ho iniziato, e il livello è aumentato di nuovo quando è diventato re, come ci si aspetterebbe”, aggiunge Yu.

Le sessioni terminarono prima che al re fosse diagnosticato un cancro. Aveva molto da fare, dice Yeo, con il suo prossimo discorso al vertice della COP, ma “non sembrava una persona fisicamente esausta”.

Il pittore aggiunge che era “di buon umore”.

Re Carlo indossava l’uniforme completa delle guardie gallesi e doveva stare in piedi appoggiandosi alla spada per circa 40 minuti alla volta.

Fonte immagine, Lotta azionaria Commenta la foto, Il principe Carlo fu nominato colonnello delle guardie gallesi negli anni ’70

“Restava mirabilmente immobile e non si distraeva come fanno alcune donne.”

Yu non ha rivelato molto di ciò di cui si è parlato durante le sedute, anche se afferma che Carlo III ha un “grande senso dell’umorismo” ed è “una persona molto attraente”.

Il suo interesse per l’arte ha fatto sì che Charles volesse discutere del processo di creazione dell’opera e dei pennelli utilizzati. Hanno parlato anche di “come ha imparato a disegnare e di alcuni quadri alle pareti”.

Ma “c’è una sacralità nel processo di scattare foto”, dice Yu. “I tuoi sitter devono credere che quello che sta succedendo tra voi sia tra voi perché in questo modo penso che si sentano più a loro agio nell’aprirsi.”

Le immagini reali in passato svolgevano un ruolo importante nell'indicare il potere e nel proiettare l'immagine. Facevano parte degli strumenti utilizzati per garantire la sopravvivenza del re. Alcuni dei più memorabili includono Enrico VIII di Hans Holbein il Giovane. Il re di Tudor impiegò Holbein come artista di corte, sebbene sopravvivano solo due ritratti.

Fonte immagine, Immagini Getty Commenta la foto, Questo famoso ritratto di Enrico VIII fu dipinto da Hans Holbein il Giovane nel 1536-1537

Ma Yeo dice che il nostro rapporto con la famiglia reale è cambiato da quei giorni.

“Da un lato, sappiamo che sono persone vere, con stranezze e tratti della personalità. Ne abbiamo visti molti. Dall’altro, vogliamo ancora credere al misticismo e alla favola secondo cui dicono di essere diversi da noi, che c’è un po’ di magia là fuori.”

Nella sua foto, stava “cercando di capire come fare entrambe le cose contemporaneamente”.

Dipingere un quadro di queste dimensioni è stato un “grande processo”, afferma Yu. Dopo aver utilizzato le sue prime sessioni con il re per scattare fotografie e disegni, realizzò la maggior parte dei dipinti tra la terza e la quarta sessione.

Dovette quindi noleggiare un camion per trasportare la stoffa e la sua attrezzatura a Clarence House per l’ultima volta che vide il re.

Oltre al cavalletto, ai tavoli da disegno e all’illuminazione, dovevano “coprire tutti i tappeti con delle fodere per non danneggiare questi tappeti di inestimabile valore”.

Yu ha anche portato “una diya, una specie di piattaforma, su cui potevo stare in piedi, così ero abbastanza alto da disegnare la sua faccia e una su cui lui potesse stare in piedi in modo che anche lui fosse a livello”.

L’artista afferma di non essere interessato a impegnarsi nel “rigoroso formalismo” della ritrattistica precedentemente reale. Ma quando aveva 50 anni, cominciò a pensare “a come si confrontava con le opere del passato”.

L’immagine è stata commissionata da Drapers, la compagnia di livree della City di Londra che da secoli colleziona ritratti reali.

Il suo dipinto sarà esposto alla Drapers Hall di Londra circondato da “decine di ritratti altrettanto magnifici e monumentali della regina Vittoria e di vari altri re e regine”.

Fonte immagine, Immagini Getty Commenta la foto, Questo ritratto della regina Elisabetta II di Sergei Pavlenko è stato presentato alla Drapers Hall nel 2000

Per lui dipingere Carlo III era diverso dalla maggior parte degli incarichi precedenti, iniziando da zero.

“Per tutta la vita ho saputo chi è e che aspetto ha, quindi in realtà si trattava solo di decidere cosa mostrare e cercare di incanalare un po’ chi è adesso.”

Ha deliberatamente ridotto al minimo la distrazione visiva nella sua immagine per “consentire alle persone di connettersi con l’umano sottostante”.

Yeo aggiunge che c’è molta simpatia per il re. La foto “riflette esattamente chi è, tutto ciò che rappresenta e ciò che ha passato”.