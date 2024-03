Risultati in tempo reale – NBC Chicago

Il giorno dopo le elezioni primarie dell'Illinois di martedì, diverse gare sono ancora troppo vicine per essere annunciate.

Una volta conteggiati i voti, i risultati verranno visualizzati sulla pagina dei risultati elettorali in tempo reale della NBC Chicago sul sito Web e sull'app. Le votazioni si sono concluse martedì alle 19:00 e i risultati hanno iniziato ad arrivare entro la prima mezz'ora. Verranno aggiornati in tempo reale man mano che i voti continuano a essere conteggiati.

A Chicago, il Chicago Board of Elections ha notato che le votazioni per corrispondenza sono ancora in fase di elaborazione.

“Secondo il codice elettorale dell'Illinois, c'è una finestra di due settimane per contare le schede elettorali per corrispondenza che arrivano in ritardo ma sono correttamente registrate (entro il 19 marzo), il che ci porterebbe al 2 aprile”, ha affermato Max Bever, direttore dell'informazione pubblica del CBOE.

Beaver ha osservato, tuttavia, che la maggior parte delle schede elettorali vengono restituite il giorno o la notte delle elezioni, immediatamente successivi al mercoledì e al giovedì.

“Quando questi saranno elaborati e considerati come risultati non ufficiali, potremmo avere un quadro molto più chiaro entro questa settimana”, ha detto Bever.

All'inizio della giornata, Bever ha notato che l'affluenza alle urne di Chicago è stata “incredibilmente bassa”, affermando che solo il 20% degli elettori registrati di Chicago si è recato a votare.

Chi c'è nel ballottaggio in Illinois?

Nelle primarie del 2024, gli elettori dell’Illinois sceglieranno i loro candidati preferiti nelle gare, inclusa la corsa presidenziale, che sarà in cima alla votazione.

Al di fuori della presidenza, gli elettori sceglieranno i candidati per i rispettivi seggi al Congresso a novembre, con 17 membri della Camera dei rappresentanti dell’Illinois che dovranno essere rieletti quest’anno.

Tutti i 118 membri della Camera dei rappresentanti dell'Illinois sono candidati alla rielezione nel 2024, così come un terzo dei 59 senatori dello stato.

Alcuni distretti hanno anche voti primari per i giudici della Corte Suprema, con elezioni nel Primo e nel Quarto Distretto. I giudici di quelle gare corrono per ricoprire l'intero mandato di 10 anni in tribunale.

Inoltre, gli elettori determineranno i candidati per la Corte d'appello, i tribunali circoscrizionali e i tribunali delegati.

Infine, alcuni distretti avranno anche gare a livello distrettuale da decidere nel 2024.

Puoi trovare schede campione sul sito web della commissione elettorale locale della tua zona.

Vota sulla tua scheda elettorale

Che tu viva a Chicago o in periferia, molte comunità sono alle prese con questioni spinose. Ecco un'anteprima di cosa aspettarti dalla tua scheda elettorale, a seconda di dove vivi.

Gare troppo vicine per essere chiamate

Procuratore dello stato della contea di Cook

Un giorno dopo le elezioni primarie dell'Illinois, la corsa per essere il candidato democratico alla carica di procuratore dello stato della contea di Cook è troppo vicina per essere annunciata.

Mercoledì alle 5 del mattino, Elaine O'Neill Burke aveva uno stretto vantaggio su Clayton Harris. Con il 99% dei seggi che hanno riferito, sono separati da circa 9.000 voti.

Imposta sul trasferimento immobiliare di Chicago

La proposta di tassa sui trasferimenti immobiliari di Chicago, definita da alcuni “tassa sulle ville” o “Bring Chicago Home”, è in cima alla corsa per le elezioni primarie dell’Illinois del 2024.

Un'imposta sul trasferimento immobiliare è un'imposta pagata su qualsiasi proprietà venduta alla città. Il tasso attuale è di $ 3,75 per ogni $ 500. Se approvata, la proposta modificherebbe il rapporto con una struttura progressiva o graduale per residenziali e commerciali su tutte le proprietà a tre piani.

Tale tasso scenderebbe a 3 dollari per ogni 500 dollari per le proprietà vendute per meno di 1 milione di dollari. Per le vendite superiori a 1 milione di dollari, l'aumento è di 10 dollari per ogni 500 dollari di prezzo compreso tra 1 milione e 1,5 milioni di dollari. Per le proprietà superiori a 1,5 milioni di dollari, l'imposta è di 15 dollari per ogni 500 dollari di valore superiore a 1,5 milioni di dollari.

Le entrate derivanti dall’aumento delle tasse sarebbero destinate agli sforzi per combattere i senzatetto.

Il rappresentante Mike Post contro Darren Bailey nel 12 ° distretto

In una delle gare al Congresso repubblicano di alto profilo in Illinois, il deputato in carica Mike Post affronta l'ex candidato governatore dell'Illinois Darren Bailey nel 12 ° distretto.

Post, che è stato eletto per la prima volta al Congresso nel 2014, ha ricevuto alcuni sostegni di alto profilo da parte del Partito Repubblicano, incluso l’appoggio dell’ex presidente Donald Trump, che ha vinto facilmente le primarie presidenziali dell’Illinois martedì sera. Le elezioni segnano la prima volta che Post affronta uno sfidante alle primarie dal 2018, quando Preston Nelson corse contro di lui.

La campagna di Bailey si è concentrata fortemente sulle questioni del Secondo Emendamento e sulla sua spinta contro l'accesso all'aborto. Ha anche sottolineato maggiori investimenti nell’indipendenza energetica e nella sicurezza delle frontiere.