Robert Pattinson ha rivelato che stava “contando i sorsi d’acqua” per prendere forma per interpretare Batman

Robert Pattinson ha solo pochi mesi per interpretare Bruce Wayne/Batman in The Batman e rivela alcune delle sue tecniche interessanti.

Il 35enne londinese ha svelato alcuni dei suoi segreti di fitness per entrare in forma di Batman in una nuova intervista con persone.

Il precedente Twilight Heart ha rivelato che una delle sue tecniche consisteva nel limitare i sorsi d’acqua per far risaltare il suo corpo molto di più.

“Avevo circa tre mesi prima dell’inizio del film, e poi mi allenavo sempre prima e dopo il lavoro”, ha rivelato Pattinson.

L’attore ha aggiunto: “Hai appena tagliato, affettato e affettato prima di guardare con la maglietta, e stai contando i sorsi d’acqua”.

La tecnica del calcolo dei sorsi d’acqua viene utilizzata nel wrestling amatoriale per ridurre il peso e dai bodybuilder prima del grande spettacolo.

un Muscolo e forma fisica L’articolo raccomanda che, il giorno dello spettacolo, il bodybuilder prenda “lievi sorsi” d’acqua prima di giudicare anticipatamente, una tecnica che Pattinson ha invertito per il look di Batman.

Anche se aveva solo pochi mesi per rimettersi in forma, ha rivelato che “la vergogna è la mia più grande motivazione, al 100%”.

Quando Pattinson non era in topless nel film, indossava la famosa tuta di Pattinson, che lo ha aiutato a connettersi di più con il personaggio.

Anche se aveva solo pochi mesi per rimettersi in forma, ha rivelato che "la vergogna è la mia più grande motivazione, al 100%"

È divertente perché hai letto la sceneggiatura e hai passato molto tempo a cercare di capire “Come posso interpretare questo personaggio che recita in questo tipo di atti audaci?” iniziò Pattinson.

E più mi avvicinavo alle riprese, più diventavo paranoico – sai, è un po’ sciocco quando sei seduto a casa con indosso una maglietta – e poi la indossi. Ha un potere elementale”, ha aggiunto.

Ha continuato dicendo che mentre indossava l’abito, “Le persone reagiscono a te in modo diverso, l’equipaggio reagisce in modo diverso. Tutto il tuo mondo sta improvvisamente cambiando”.

E poi puoi cogliere quello scorcio come, l’esatto riflesso o ombra sul terreno e renderti conto che il personaggio è più grande di te. È un po’ come indossare una tiara o qualcosa del genere, ha spiegato Pattinson.

Il film di Batman uscirà nelle sale il 4 marzo, con i critici americani che esultano per il dramma dei supereroi, che ha una valutazione “nuova” dell’87% dai critici di Rotten Tomatoes.

Batman dovrebbe avere un grande weekend anche al botteghino, con Tempo di consegna Aspettatevi un lancio globale tra $ 225 milioni e $ 240 milioni.

Batman dovrebbe avere un grande weekend anche al botteghino, con Tempo di consegna Aspettatevi un lancio globale tra $ 225 milioni e $ 240 milioni.