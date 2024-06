Tokyo Vice Max è stato cancellato

Ansel Elgort in “Tokyo Vice”.

Per gentile concessione di Max

Tokio ViceI giorni di Max sono giunti al termine.

Durante una tavola rotonda alla conferenza Produced By sabato a Los Angeles, i produttori hanno confermato che la seconda stagione recentemente conclusa sarà l’ultima dello show sulla piattaforma Warner Bros.. Rilevamento supportato.

Originariamente concepito come uno spettacolo di due stagioni con la serie che terminava alla fine del 4 aprile, intitolata “Endgame”, la star Ansel Elgort ha anche firmato per sole due stagioni della serie.

“Negli ultimi cinque anni, Max si è assicurato che raccontassimo la nostra storia. Ci hanno supportato nella buona e nella cattiva sorte. Non solo ci hanno dato queste due stagioni, ma hanno detto di sì quando abbiamo chiesto di terminare la prima stagione con un cliffhanger, e hanno detto di sì quando abbiamo chiesto altri due episodi in modo da poter far atterrare l’aereo.” mentre stavo arrivando. [creator] GT [Rogers] “L’abbiamo sempre immaginato”, hanno detto Rogers e il regista Alan Ball in una dichiarazione congiunta. “Siamo grati non solo a Max ma ai nostri partner della quinta stagione, che hanno venduto lo spettacolo in tutto il mondo e ne hanno fatto una storia di successo globale. Sono sempre stati con noi in trincea, assicurandoci che potessimo realizzare lo spettacolo volevamo realizzare. La risposta sia della stampa che dei fan, soprattutto per la seconda stagione, è stata travolgente vedere quanto gli spettatori si sono impegnati con i nostri personaggi e sentire quanto hanno chiesto di più. Sappiamo che c’è altra storia da raccontare, ovviamente, vedremo cosa riserva il futuro, ma siamo davvero grati di aver potuto condividere questa storia su Max finora.

Sviluppata dall’ordine esecutivo originale di Max da parte di Bob Greenblatt, Kevin Reilly e Sarah Aburi, la serie è stata spostata direttamente in serie a metà del 2019 ed era originariamente destinata a far parte di Max al suo lancio nel 2020. Questi piani, come molti altri, È andato fuori dalla finestra dopo che la pandemia ha bloccato la produzione in tutto il mondo. La serie è stata lanciata nell’aprile 2022 e ha ricevuto recensioni positive. Lo spettacolo ha una valutazione media dell’89% tra la critica e del 92% tra il pubblico su Rotten Tomatoes. Tokio Vice Il film era basato su un libro di saggistica di Jake Adelstein, che descriveva dettagliatamente il suo racconto del pestaggio da parte della polizia metropolitana di Tokyo e della sua discesa quotidiana nel ventre pieno di neon di Tokyo.

“da vizio di TokyoDal ricco materiale scritto e dalle riprese meravigliosamente composte fino alle esibizioni dal vivo, la cura e la creatività di questo cast e troupe di grande talento traspare attraverso ogni fotogramma dello spettacolo. Ringraziamo GT, Alan, Ansel e Ken [Watanabe]quinta stagione e [Tokyo TV station] Wow la loro collaborazione in questo film noir unico ed emozionante.

Come ha notato Rogers nella sua dichiarazione, era ottimista riguardo alla realizzazione di una terza stagione del dramma THR Ad aprile, dopo la conclusione della seconda stagione, aveva “un’intera storia pronta”.

Tokio Vice È l’ultima serie ad essere eliminata da Max poiché sia ​​gli streamer che le reti riducono i loro elenchi nel tentativo di ridimensionarli nell’era della stretta della cinghia che ha seguito la fine del fenomeno Peak TV. Anche Max ha cancellato Ragazze sull’autobus, Rap Shit, Julia E La nostra conoscenza significa morte, Tra le altre cose.