Una coppia costruisce un investimento immobiliare da 143.000 dollari a Bali per il pensionamento anticipato

La villa a due piani a Bali dispone di una piscina. Rory Jones

Rory e Casey Jones hanno costruito una villa a Bali per 2,287 miliardi di rupie indonesiane, ovvero circa 143.000 dollari.

Volevano investire in un bene tangibile che generasse reddito e fungesse anche da casa di riposo.

Prima di ciò, non erano mai stati in Indonesia.

Per Rory Jones e sua moglie Casey costruire una casa a Bali sembrava una buona idea, anche se non erano mai stati in Indonesia prima.

La coppia, originaria della Tasmania, in Australia, sognava di andare in pensione presto, quindi hanno trascorso molto tempo investendo in borsa.

“Penso che fossimo un po’ frustrati dal fatto che stavamo risparmiando questi soldi, ma non avevamo nulla da mostrare a parte i numeri su un pezzo di carta”, ha detto Jones, 37 anni, a Business Insider.

Rory e Casey Jones costruirono una villa a Bali. Rory Jones

Volevano beni materiali e, dopo aver fatto qualche ricerca, hanno deciso di costruire immobili di investimento all’estero.

“Abbiamo deciso che questo ci avrebbe dato la possibilità di guadagnare un buon reddito, ma anche un posto in cui avremmo potuto ritirarci, in un paese meno costoso dell’Australia”, ha detto Jones, fotografo e videografo.

La coppia ha preso in considerazione la Tailandia, le Filippine e persino il Portogallo, ma alla fine ha scelto Bali perché la loro ricerca ha dimostrato che aveva il più alto ritorno sull’investimento. Inoltre per gli stranieri era relativamente facile costruirvi una casa.

secondo Consulenza globale ILAGli affitti a breve termine a Bali possono raggiungere un rendimento annuo sull’investimento del 15%, mentre altri mercati offrono un rendimento dal 5% al ​​10%.

Facciata della villa. Rory Jones

Sebbene la coppia non fosse mai stata sull’isola prima, trascorse molto tempo nel sud-est asiatico.

“Quindi sapevamo di amare il clima. E sapevamo che probabilmente avremmo amato anche la cultura e il cibo”, ha detto Jones.

Prima volta a Bali

Nel 2022, la coppia è salita per la prima volta su un aereo per Bali.

Spazio abitativo di base. Rory Jones

Rimasero lì per circa tre settimane, esplorando l’isola e parlando con vari professionisti legali e costruttori per avere più idee su come avviare il loro progetto.

“Abbiamo trascorso molto tempo in diverse aree per assicurarci che la zona ci piacesse e avessimo una buona comprensione di ciò che quella zona offriva ai turisti”, ha detto Jones.

Zona pranzo. Rory Jones

Ha detto che, data la difficoltà di gestire il traffico a Bali, era importante che l’area scelta avesse buone infrastrutture e fosse di facile accesso.

“Oltre a questo, stavamo cercando un posto in cui potessimo vedere anche noi stessi andare in pensione”, ha detto Jones.

Mentre cercavano un quartiere tranquillo ma emergente che attirasse i viaggiatori, alla fine trovarono un appezzamento di terreno nella zona di Bingin vicino a Uluwatu, un’area situata sulla punta sud-occidentale di Bali.

la cucina. Rory Jones

“Il miglior successo che abbiamo ottenuto è stato semplicemente postare nei gruppi Facebook locali per dire che stiamo cercando terra, e poi le persone ci raggiungeranno e ci diranno cosa hanno a disposizione”, ha detto Jones. “Per la terra che alla fine abbiamo ottenuto, è stato un uomo del posto a mostrarcela. Non era il proprietario della terra, ma conosceva i proprietari.”

Zona bar. Rory Jones

Da Agli stranieri non è consentito possedere terreni A Bali il terreno di loro proprietà viene affittato per 30 anni, con possibilità di rinnovo per altri 30 anni. Per questo hanno pagato 720 milioni di rupie indonesiane, ovvero circa 44.700 dollari.

Moderna villa tropicale

La villa è disposta su due livelli, si trova su un terreno di 3.300 metri quadrati, e dispone di due camere da letto e due bagni. Il costo dell’intera costruzione, compresi mobili e permessi, è stato di 2,287 miliardi di rupie indonesiane, ovvero circa 143.000 dollari.

Jones dice di aver scelto di costruire una casa da zero perché era più economico che comprarla.

Secondo l’ubicazione della struttura Proprietà Baliuna nuova villa con due camere da letto vicino a Bingin può costare tra 3.525 e 5.575 miliardi di IDR, a seconda delle dimensioni, della complessità della costruzione e del contratto di locazione residuo sul terreno.

Una delle camere da letto della casa. Rory Jones

“Se c’è qualcosa che non va nell’edificio esistente, non saremo in grado di identificarlo”, ha aggiunto. “Ma costruendo noi stessi, possiamo dettare gli standard che vanno in quell’edificio.”

A parte gli standard di sicurezza, ciò significa anche che possono progettare l’edificio nel modo desiderato. Jones lo descrive come un mix tra il moderno industriale e il boho, con un tocco di influenza balinese.

Angolo accogliente della villa. Rory Jones

L’edificio appare moderno dall’esterno, grazie agli infissi in acciaio nero, al design del soppalco e ai soffitti a volta. Al contrario, gli interni sono accoglienti, con molti accenti e mobili in legno.

“Sapevamo che l’edificio in sé era piuttosto moderno, quindi volevamo portare molti tropici e molta Bali attraverso il design degli interni”, ha detto Jones.

Un primo piano della decorazione della villa. Rory Jones

Ha aggiunto che tutto nella villa è stato prodotto localmente.

L’unico grosso problema che la coppia ha dovuto affrontare durante la costruzione è stata una stagione delle piogge particolarmente brutta che ha ritardato il progetto di alcune settimane.

“Alla fine della costruzione, erano così in ritardo su tutto, ed è positivo che fossero in ritardo, ma non ci hanno detto che erano in ritardo”, ha detto Jones. “Ci sono stati alcuni problemi di comunicazione piuttosto che problemi di costruzione, che hanno causato un po’ di attrito verso la fine.”

Zona pranzo all’aperto. Rory Jones

Pensionamento a Bali

La villa può essere affittata Airbnb Per almeno due notti. Al momento della stesura di questo articolo, ha una valutazione di 4,58 stelle basata su 26 recensioni.

“Inizialmente avevamo programmato di trascorrere qualche mese all’anno a Bali, ma visto come sono andate le cose e vista la sua popolarità, penso che dal punto di vista finanziario sarebbe più sensato lasciarlo sempre affittato su Airbnb.” Jones ha detto.

Tuttavia, Jones spera di potersi ritirare in quella villa a Bali entro i prossimi cinque o sei anni.

Area salotto all’aperto. Rory Jones

“Stiamo lavorando duramente per risparmiare e investire quanto più denaro possibile per arrivare, si spera, a un punto in cui potremo andare in pensione intorno ai 40 anni”, ha detto. “Ma anche i piani possono cambiare, quindi sarebbe fantastico ritirarsi a Bali, ma forse resteremo in Australia. Chi lo sa? La strada è ancora lunga”.

Tuttavia, la coppia prevede di costruire più immobili di investimento a Bali in futuro.

Jones ha un consiglio per chi sta pensando di costruire una casa a Bali: gestire le aspettative.

“Entrate sapendo che gli standard che potreste aspettarvi dal vostro paese di origine potrebbero non essere gli stessi di Bali. Aspettatevi che le cose arrivino tardi e aspettatevi che le cose siano fatte diversamente da quelle a cui potreste essere abituati”, ha detto. .

Ha aggiunto che in questo modo le cose sarebbero meno stressanti.