Vale la pena soggiornare al Disney Art Animation Hotel da adulto a $ 265

Icona nell’angolo in basso Icona a forma di angolo rivolta verso il basso. Adoro l’area “Cars” del Disney’s Art of Animation Resort. Stacey Brooks Le coppie possono facilmente spendere $ 4.000 (o più) durante un viaggio di una settimana a Disney World, ma io e mio marito abbiamo trovato alcuni modi per risparmiare denaro. Anche se non abbiamo figli, di solito soggiorniamo al Disney’s Art of Animation Resort. È popolare tra le famiglie grazie al suo tema adatto ai bambini e ai film Disney. Ma gli adulti non dovrebbero trascurare l’hotel economico. Ecco com’è stato il nostro recente soggiorno e perché Art of Animation è uno dei posti migliori in cui soggiornare per adulti a Disney World.

I prezzi sono economici (per Disney). Art of Animation è uno dei resort “di valore” della Disney. Stacey Brooks Art of Animation è classificato come resort di valore, il che significa che è una delle opzioni più economiche per soggiornare in una proprietà Disney World. La nostra camera standard costa solo $ 265 a notte. Ma abbiamo ancora privilegi come… Ingresso anticipato ai parchi E trasporto gratuito intorno a Disney World.

Ci siamo sentiti come se fossimo a Disney World dal momento in cui siamo arrivati. Ci sono grafiche divertenti in tutta l'area della lobby. Stacey Brooks La lobby dell'Art of Animation è decorata dal pavimento al soffitto con schizzi di alcuni dei film più iconici della Disney Film d'animazione preferiti. Gli ospiti potranno scoprire personaggi come Simba, Saetta McQueen, Ursula e Nemo. Il tema dell'animazione Disney è diffuso in tutto il territorio, con diverse sezioni del resort ad esso dedicate "la Sirenetta," "Il Re Leone", "Alla ricerca di Nemo" e "Cars".

Le camere della Sirenetta sono colorate e stravaganti. Abbiamo una stanza a tema “Sirenetta”. Stacey Brooks Abbiamo ricevuto un SMS con il numero della nostra camera quando la nostra camera standard nella sezione “La Sirenetta” del resort era pronta. La stanza aveva due letti queen size, un tavolino con due sedie e un armadio. Ho adorato l’arredamento subacqueo ispirato al film d’animazione, come le testiere dei letti a conchiglia, lo specchio con la cornice di pesce e le decorazioni murali Float e Sebastian. Sul tavolo c’era perfino la copertina di “Under the Sea”. Ho apprezzato anche i tocchi delicati, come il pavimento blu-verde trasformato in piastrelle da spiaggia nella zona del bagno.

La nostra camera ha anche molte funzionalità pratiche. Mio marito ed io avevamo molto spazio nella nostra camera d’albergo. Stacey Brooks La stanza era bella, ma era anche progettata per… Soggiorno confortevole. Mio marito ha apprezzato la tenda sopra la zona del lavandino, che impediva alla luce del mobile di disturbarlo mentre mi preparavo per andare a letto. Ci sono piaciute anche le molteplici porte e prese di ricarica USB sul comodino e sul comò. Anche se le camere dei resort di valore sono piccole, non ci siamo sentiti angusti. C’era una zona armadio con portabagagli, scaffali e grucce, e avevamo tre grandi cassettiere per riporre i nostri vestiti. C’era anche un attaccapanni a forma di polipo per appendere le nostre giacche.

Big Blue Pool non è divertente solo per i bambini. La piscina dispone di un ottimo bar che serve drink interessanti. Stacey Brooks La Big Blue Pool, ispirata al film "Alla ricerca di Nemo" di Art of Animation, è la più grande Piscina del resort a Disney World. Presenta sculture di corallo più grandi della vita e un'area adatta ai bambini. Ma c'è anche molto spazio per gli adulti che possono rilassarsi sorseggiando un drink al bar della piscina Drop Off. Il bar serve cocktail, cibi leggeri e snack, insieme a succhi analcolici e bevande analcoliche.

Esplorare il resort è come entrare in un film Disney. C'è un'enorme statua di Ariel nella sezione "La Sirenetta". Stacey Brooks Ogni volta che lasciavo la mia stanza, era come se fosse la mia stanza Film Disney preferiti Ha preso vita. C'erano enormi statue di Ariel e Ursula de "La Sirenetta" proprio fuori dalla mia stanza. In un'altra sezione posso dare un'occhiata a Pride Rock o scattare una foto con Timon e Pumbaa "il re leone." Oltre alla Big Blue Pool con Nemo, Crush e Mr. Ray, "Alla ricerca di Nemo" Parte del resort ospita gabbiani giganti che cantano "mio!"

L’area “Automobili” è particolarmente interessante. Fillmore è uno dei miei personaggi preferiti di Cars. Stacey Brooks Attenzione ai dettagli nelle “automobili” La sezione resort è al livello successivo. La maggior parte di Radiator Springs è stata ricreata, inclusi il Cozy Cone Motel, il Wheel Well Motel e la Casa Della Tires di Luigi. Ci sono enormi statue di tutti i personaggi del film e non potevo perdere l’occasione di scattare foto con i miei preferiti (Fillmore e Doc Hudson). Anche se la tua camera non è vicina all’area “drive-through”, dirigiti lì dopo il tramonto per vedere l’insegna del Cozy Cone Motel in tutto il suo splendore al neon.

The Art of Animation è collegato agli Hollywood Studios e all'Epcot tramite una gondola Skyliner. Lo Skyliner va agli Hollywood Studios e all'Epcot a Disney World. Stacey Brooks Autobus Disney Va bene, ma la mia opzione di trasferimento gratuito dall'hotel preferita è lo Skyliner. A differenza degli autobus, le cabinovie circolano continuamente, quindi non c'è molta attesa: anche all'inizio e alla fine della giornata, le linee si muovono velocemente. Ci sono voluti circa 10 minuti per arrivare agli Hollywood Studios e circa 20 minuti per arrivare a Epcot Tramite Skyliner. Se pianifichi bene il tuo viaggio, puoi anche guardare lo spettacolo pirotecnico di Epcot dalla gondola.