Fonti – I Jets prendono il quarterback Tyrod Taylor e la guardia John Simpson

FLORHAM PARK, N.J. – Assicurandosi un nuovo backup per Aaron Rodgers e aggiungendo alla loro linea offensiva, i New York Jets hanno concordato un accordo lunedì sera con l'ex quarterback dei New York Giants Tyrod Taylor e l'ex guardia dei Baltimore Ravens John Simpson, hanno confermato fonti a ESPN.

Con un'altra mossa a tarda notte, i Jets hanno finalizzato uno scambio per l'ex placcaggio difensivo dei San Francisco 49ers Javon Kinlaw, una scelta del primo turno del 2020.

Nel primo giorno di free agency, i Jets hanno affrontato le loro due maggiori esigenze in attacco. Sono stati trasparenti nel loro desiderio di sostituire Zach Wilson come quarterback di riserva. Si prevede che Wilson, che è stato scelto come numero 2 in assoluto nel 2021, venga scambiato o rilasciato, e hanno anche espresso l'obiettivo di aggiungere tre titolari alla linea offensiva, la loro squadra più debole nel 2023.

In Taylor stanno ottenendo un giocatore esperto che conosce il mercato di New York. La grande domanda è la sua durata. Taylor ha giocato da titolare cinque partite per i New York Giants, la sua sesta squadra della NFL, nel 2023. Ha tirato per 1.341 yard con cinque passaggi di touchdown e tre intercettazioni.

Dopo aver giocato tre presenze al posto dell'infortunato Daniel Jones, la stagione di Taylor è stata nuovamente interrotta da un infortunio. Ha subito quattro costole rotte nella sconfitta di mezza stagione contro i New York Jets.

Scelti dall'editore

1 correlato

Il quarterback veterano, che compirà 35 anni il 3 agosto, alla fine è stato reinserito nella formazione titolare contro Tommy DeVito nella seconda metà della sconfitta della settimana 16 contro i Philadelphia Eagles. Taylor ha iniziato le ultime due settimane della stagione lanciando per 616 yard e un paio di touchdown.

La scelta del sesto round del 2011 dei Baltimore Ravens ha un record di 28-28-1 da titolare. Ha lanciato per 12.135 yard, 65 touchdown e 29 intercettazioni completando il 61,7% dei suoi passaggi per Ravens, Los Angeles Chargers, Houston Texans, Buffalo Bills, Cleveland Browns e Giants.

Ha vinto un Super Bowl come membro dei Ravens nel 2013 e ha raggiunto il Pro Bowl con i Bills nel 2015. Taylor ha anche corso per 2.268 yard e 19 touchdown durante la sua carriera.

Una fonte ha confermato che Taylor firmerà un contratto biennale. Una fonte ha detto che Simpson firmerà un contratto biennale che potrebbe valere fino a 18 milioni di dollari. Gli accordi sono stati segnalati per la prima volta da NFL Network.

Simpson dovrebbe sostituire la guardia sinistra Lakin Tomlinson, rilasciata il 26 febbraio. Simpson si unisce al centro Joe Tippman e al portiere Alijah Vera-Tucker nella formazione titolare prevista. Vera-Tucker può giocare da guardia destra o da qualsiasi punto di contrasto.

Nella sua prima stagione completa con i Ravens nel 2023, Simpson ha iniziato ogni partita come guardia sinistra. Simpson, che compirà 27 anni il 19 agosto, si è classificato 24esimo tra le guardie per percentuale di vittorie sui blocchi di passaggio (92,5%) e 67esimo per percentuale di vittorie sui blocchi di passaggio (66,3%). I suoi otto licenziamenti concessi sono stati i secondi nella squadra dei Ravens.

Lo scorso anno è stato tra i guardalinee offensivi più longevi, giocando 1.159 snap da record. Simpson è stato contrassegnato per dieci rigori, inclusi i peggiori sei della squadra per trattenuta. I Ravens hanno avuto un'apertura come guardia sinistra dopo aver ingaggiato Ben Powers con i Denver Broncos la scorsa stagione. Simpson si è unito alla squadra di allenamento dei Ravens nel dicembre 2022 e poi ha vinto una battaglia nel campo di addestramento nel 2023 contro il debuttante Malaesala Aumavae-Laulu e l'ex scelta del terzo round Ben Cleveland.

Simpson è stato selezionato al quarto turno nel draft 2020 dai Las Vegas Raiders e ha giocato da titolare 21 partite in tre stagioni, incluse tutte e 17 nel 2021. È stato licenziato dai Raiders nel dicembre 2022 ed è stato prelevato da Baltimora nove giorni dopo.

A Kinlaw, il cui contratto annuale è stato riportato per la prima volta da Adam Schefter di ESPN, i Jets ottengono un pezzo a rotazione per la loro linea difensiva. Con Solomon Thomas, Quinton Jefferson e Al Woods che diventano agenti liberi, devono firmare più contrasti difensivi. Kinlaw, che i 49ers hanno scelto come 14esima scelta assoluta nel 2020 nella speranza di poter sostituire la stella DeForest Buckner, ha avuto una carriera piena di fermate e partenze a causa di infortuni, soprattutto alle ginocchia.

Finalmente in buona salute nel 2023, Kinlaw ha avuto la sua migliore stagione professionale come backup principale dietro Javon Hargrave e Arik Armstead all'interno. È apparso in tutte e 17 le partite della stagione regolare e ha concluso con 25 contrasti, 3,5 licenziamenti e 12 pressioni. Ebbe anche quattro contrasti nella sconfitta del Super Bowl LVIII contro i Kansas City Chiefs.

Nelle sue prime tre stagioni, Kinlaw, 26 anni, si è limitato a sole 24 partite e ha registrato solo 1,5 sack e un intercetto. A causa di queste difficoltà, i Niners hanno rifiutato l'opzione del quinto anno sul contratto da rookie di Kinlaw prima della stagione 2023.

Jordan Rannan, Jamison Hensley e Nick Wagner di ESPN hanno contribuito a questo rapporto.