Herta lancia una palla rovente per strappare il palo della GB di Detroit

Colton Herta ha conquistato la pole position della stagione di Andretti Global e la dodicesima della sua carriera con un giro rovente di 1: 00.547 secondi sulla Honda n. 26 al Gran Premio Chevrolet di Detroit. Il leader del campionato NTT IndyCar Series, Alex Ballou, ha conquistato la prima fila per la Honda sulla macchina n. 10 del Chip Ganassi Racing nell’evento di casa Chevy (1’00.700).

“Sto facendo 180 e sono molto felice per la squadra”, ha detto Herta dopo che la 500 Miglia di Indianapolis di domenica si è conclusa con la sua macchina contro il muro. “Sai, hanno fatto un grande sforzo a maggio ed è stato a dir poco deludente. Tornare qui per ottenere un po’ di riscatto, amico, è bello.”

Palo non pensava di avere il ritmo per spodestare Herta dalla pole position, ma era fiducioso su come sarebbe potuta andare la gara.

“Molto felice”, ha detto. “La macchina è andata benissimo fin dal primo test di ieri e siamo in grado di lottare in tutte le fasi delle qualifiche. Non vediamo l’ora che arrivi domani. Sarà una gara impegnativa e affollata, ma con una macchina veloce tutto è un po’ complicato”. Più facile.”

Il nuovo vincitore della 500 Miglia di Indianapolis Josef Newgarden è stato il primo del gruppo Chevy con la Chevy n. 2 del Team Penske (1’00.961) al terzo posto e il compagno di squadra Scott McLaughlin è arrivato quarto con la Chevy n. 3 (1’01.334). Scott Dixon di Ganassi, al suo 100esimo Firestone Fast Six, è arrivato quinto con la Honda n. 9 (1.01.391 secondi) e Kyle Kirkwood di Andretti, che era terzo all’ultimo minuto delle qualifiche, è rotolato, si è fermato ed è caduto. Al sesto posto dopo che i suoi due giri più veloci sono stati cancellati a causa della bandiera rossa (1’04.293).

“Un saluto affettuoso alla Andretti Global. Ci hanno regalato delle navi missilistiche questo fine settimana. Sapevo che Colton sarebbe stato difficile da battere, da qui l’errore. “Solo un errore”, ha detto Kirkwood.

Qualifiche con Theo Bourchier che apre il gruppo di testa in pista, seguito da McLaughlin, Newgarden, Kirkwood, Will Power e Santino Ferrucci che sono tutti passati.

Dietro di loro, Christian Rasmussen (13), Romain Grosjean (15), Alexander Rossi (17), Rinus Vikai (19), Linus Lundqvist (21), Kevin Simpson (23) e Tristan Vauthier (25) erano bloccati nelle loro posizioni . .

Grosjean, arrabbiato con Ferrucci che, secondo lui, lo aveva bloccato, è saltato fuori dalla sua macchina ed è corso al team AJ Foyt Racing di Ferrucci per affrontare il protagonista ricorrente, ma se n’era già andato.

Palou ha aperto la strada nel Gruppo B con Christian Lundgaard, Hertha, Marcus Eriksson, Pato Oward e Dixon. Dall’esterno guardano Graham Rahal (14°), Pietro Fittipaldi (16°), Agustín Canapino (18°), Marcus Armstrong (20°), Felix Rosenqvist (22°), Sting Ray Robb (24°), Hélio Castroneves (6°). ) e Jack Harvey (27) furono completati.

Rahal era sesto e stava per andare avanti, ma O’Ward lo ha mandato fuori nell’ultimo giro. Rahal verrà colpito con una penalità di sei punti in griglia – come nel caso di Simpson – per le modifiche al motore non approvate una volta che l’ordine sarà determinato prima della gara di 100 giri di domenica, che diventerà verde alle 12:45 ET sulla rete USA.

Il Fast 12 è stato deciso con i primi sei Herta, Kirkwood, Dixon, McLaughlin, Palo e Newgarden. Dixon si è scontrato con Bourchier (settimo) sul traguardo, seguito da un furioso Bauer (ottavo), Ericsson (9°), Ferrucci (10°), Lundgaard (11°) e Ord (12°).

O’Ward, che stava cercando di fare spazio a un Kirkwood in attacco dietro di lui, si è fermato a 3 minuti e 45 secondi dalla fine della sessione, esponendo la bandiera rossa, mentre ha concluso settimo – prima di poter fare un giro veloce. Perderebbe i suoi due giri più veloci e scenderebbe al dodicesimo posto.

risultati