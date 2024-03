Il funzionario per i diritti umani del Dipartimento di Stato americano è l'ultimo a dimettersi in segno di protesta contro Gaza Notizie della guerra israeliana a Gaza

Anel Shilin, un'analista del Medio Oriente che ha promosso i diritti umani per conto del governo degli Stati Uniti, è diventata l'ultima dipendente del Dipartimento di Stato americano a lasciare il suo incarico in opposizione alla politica del presidente Joe Biden nei confronti di Israele.

Mercoledì Shilene ha annunciato le sue dimissioni in un'intervista al Washington Post, mentre il bilancio ufficiale delle vittime a Gaza ha raggiunto 32.490 dal 7 ottobre e il Programma alimentare mondiale ha avvertito che la carestia nella Striscia era imminente.

“Non posso più fare il mio lavoro”, ha detto Shelene al giornale. “Cercare di difendere i diritti umani è diventato impossibile”.

Le dimissioni di Schelin sono seguite a quelle di un altro funzionario del Dipartimento di Stato, Josh Ball, direttore dell'Ufficio per gli affari politico-militari, che si è dimesso nell'ottobre dello scorso anno, e del funzionario del Dipartimento dell'Istruzione Tariq Habash, un americano di origine palestinese e nominato politico di Biden, che si è dimesso. a gennaio. .

Parlando ad Al Jazeera, Habash ha affermato che la decisione di Shilin di lasciare evidenzia la misura in cui la posizione degli Stati Uniti è diminuita in patria e all'estero nel contesto della guerra a Gaza.

“Non sorprende che ci siano state persone che hanno cercato di svolgere un lavoro importante e critico sui diritti umani presso il Dipartimento di Stato e si siano sentite come se non fossero in grado di svolgere il proprio lavoro”, ha affermato.

“Non è così sorprendente [Sheline] Ha aggiunto: “Pensavo che l'unico modo in cui avrebbe potuto avere un impatto era andarsene, perché in quasi sei mesi non abbiamo visto alcun cambiamento fondamentale nella politica, e la nostra influenza sulla scena internazionale sembra disintegrarsi giorno dopo giorno”.

Shailene è entrata a far parte del Dipartimento di Stato attraverso una borsa di studio presso l'Ufficio per la democrazia, il lavoro e i diritti umani (DRL) come parte dell'Ufficio per gli affari del Vicino Oriente. Ha il compito di promuovere i diritti umani e di preparare rapporti annuali sulla questione. Ha conseguito un dottorato di ricerca e in precedenza è stata studiosa presso il Quincy Institute for Responsible Statecraft.

Ha detto al giornale che il suo lavoro al Ministero degli Affari Esteri include il coordinamento con attivisti e gruppi della società civile nella regione del Medio Oriente e del Nord Africa. Ha detto di aver visto in prima persona come la credibilità degli Stati Uniti tra questi gruppi si sia deteriorata con il progredire della guerra.

“Se sono disposti a impegnarsi, vogliono soprattutto parlare di Gaza piuttosto che del fatto che stanno affrontando anche una dura repressione o la minaccia di incarcerazione”, ha detto Shelin dei gruppi con cui ha lavorato in tutta la regione.

“Il primo punto che chiedono è: come avviene questo?”

La partenza di Shilin è avvenuta mentre l’amministrazione Biden continuava a promettere sostegno a Israele, anche se retoricamente avvertiva le sue controparti israeliane di un’operazione di terra prevista nella città di Rafah, nel sud della Striscia di Gaza.

All’inizio di questa settimana, il vicepresidente americano Kamala Harris aveva messo in guardia sulle “conseguenze” se Israele avesse lanciato un attacco di terra, ma finora i funzionari si sono rifiutati di approfittare degli aiuti. Il giorno dopo le dichiarazioni di Harris, gli Stati Uniti si sono astenuti dal voto del Consiglio di Sicurezza dell'ONU che chiedeva un cessate il fuoco temporaneo a Gaza.

Martedì, il portavoce del Dipartimento di Stato americano Matthew Miller ha affermato che l'amministrazione ha ricevuto “assicurazioni scritte” da Israele che le armi statunitensi non vengono utilizzate in violazione del diritto internazionale sui diritti umani, nonostante le ripetute affermazioni da parte di gruppi per i diritti umani. Ha detto che il Dipartimento di Stato finora non ha trovato prove di violazioni nella sua valutazione “in corso”.

'chi è il prossimo?'

Parlando ai giornalisti mercoledì, Miller ha descritto Shailene come una “membro del Dipartimento di Stato” che ha completato il primo anno del programma con un'opzione per un secondo anno.

Ha detto che il Segretario di Stato Antony Blinken “sta incontrando personale che ha una vasta gamma di punti di vista”. Ascolta il loro feedback e ne tiene conto quando prende la sua decisione, e incoraggia anche gli altri dirigenti senior del dipartimento a fare lo stesso.

Da parte sua, Habash ha descritto la partenza di Shelin come un “momento davvero grande” che evidenzia l’opposizione interna all’amministrazione Biden.

Ciò include lettere firmate dal personale dell’Agenzia statunitense per lo sviluppo internazionale e del Dipartimento per la sicurezza interna, proteste da parte di dipendenti federali e un numero crescente di legislatori del Partito Democratico di Biden che chiedono un cessate il fuoco completo o almeno condizionano gli aiuti.

“Penso che continuerà a inviare un messaggio al presidente, al segretario di stato e al mondo: anche se la politica americana non è cambiata, ci sono molte persone che fondamentalmente non sono d'accordo con la posizione del nostro governo e del governo degli Stati Uniti. sta prendendo”, ha aggiunto. “I nostri funzionari eletti hanno agito”, ha detto. “E ogni giorno troviamo modi per comunicarlo in qualsiasi modo sappiamo come.”

In un post su LinkedIn, Paul, l'ex funzionario del Dipartimento di Stato, ha anche affermato di essere “così orgoglioso” di Shellen poiché è diventata “il terzo funzionario statunitense a dimettersi pubblicamente per la catastrofe assoluta rappresentata dal continuo sostegno dell'amministrazione Biden a crimini di guerra, bombardamenti e gli attacchi commessi da Israele.” Affamare civili innocenti a Gaza”.

“chi è il prossimo?” Egli ha detto.

I federali United for Peace, un gruppo di dipendenti federali anonimi di 27 agenzie governative formati per opporsi alla guerra, hanno elogiato Shellen definendola “coraggiosa”, aggiungendo che la sua decisione “ha un costo reale e personale per lei, e rappresenta una perdita della sua vita”. coraggio.” Un dipendente nazionale e altamente qualificato del Ministero degli Affari Esteri.”

Il gruppo ha affermato che la sua partenza “parla da sola e riflette anche la rabbia e la frustrazione provate da milioni di americani e migliaia di dipendenti del governo federale”.

Da parte sua, Shelin ha dichiarato al Washington Post di essere riluttante ad annunciare la sua decisione di smettere di lavorare presso il dipartimento, temendo di non essere “abbastanza grande” per avere un impatto. Ha detto di avere il sostegno di colleghi che non potevano dimettersi perché avevano altre considerazioni e obblighi.

“So che escludo qualsiasi futuro nel Dipartimento di Stato, o forse anche nel governo degli Stati Uniti”, ha detto. “Il che penso sia un peccato perché ho davvero apprezzato il lavoro che stavo facendo lì.”