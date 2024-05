Il principe Harry è stato “gravemente punto” dopo aver incontrato re Carlo

Ambiguità attorno alla richiesta di residenza reale di Harry

La controversia sulla visita del principe Harry nel Regno Unito all’inizio di questa settimana – che sembrava essere stata ignorata dalla sua famiglia – è diventata una guerra di parole e interpretazioni. Regno Unito Il Sunday Times Rapporti. Il giornale racconta che Harry chiese se poteva soggiornare in una residenza reale mentre era nel Regno Unito, e suo padre, re Carlo, avrebbe acconsentito alla richiesta, ma Harry finì per restare in un albergo per tre giorni.

Il giornale ha detto che Harry era “profondamente scioccato” nel non vedere Charles. Uno degli amici di Harry ha detto: “Mi ha lasciato senza fiato. Mi aspettavo pienamente che si riunissero. So che era quello che voleva che accadesse e non so quando tornerà la prossima volta”.

Il giornale afferma che, dal momento che il soggiorno nella residenza reale potrebbe aver reso un po’ più facile vedere suo padre, il mistero aggiunge un altro strato interessante a una settimana già confusa su chi ha detto e fatto cosa quando si è trattato di padre e figlio che non si sono visti. dall’altro, con Harry che rilascia una dichiarazione dicendo: È a causa dell’agenda fitta di suo padre e di altre “priorità”.

Mercoledì entrambi hanno tenuto vari eventi pubblici, in cui Harry ha supervisionato 10 personesì Celebrazione del compleanno di Invictus Games alla Cattedrale di St Paul (non c’erano reali, ma c’erano alcuni membri della famiglia della principessa Diana, incluso suo fratello Earl Spencer). Nel frattempo, a Buckingham Palace, a sole due miglia di distanza, Re Carlo ha ospitato la sua prima festa in giardino dell’anno, alla quale erano presenti tutti i reali lavoratori, ad eccezione del principe William e Kate Middleton. Fonti hanno riferito al Daily Beast che Harry è stato messo senza pietà al suo posto da suo padre e dalla sua famiglia.

Per intero, la dichiarazione molto chiara di Harry sul non vedere suo padre recita: “In risposta alle numerose domande e alle speculazioni in corso sul fatto se il Duca incontrerà o meno suo padre mentre si trova nel Regno Unito questa settimana, sfortunatamente ciò non sarà possibile a causa della sua Il programma completo di Maestà Il Duca ovviamente comprende gli obblighi di suo padre e varie altre priorità e spera di vederlo presto.

dicono gli amici di Harry Il Sunday Times Aveva chiesto di vedere Charles con largo anticipo rispetto al viaggio, affermando che avrebbe dovuto dare un preavviso di 28 giorni per qualsiasi intenzione di visitare gli amici di Charles nel Regno Unito. Ha detto al giornale che Harry “non ha chiesto di vedere suo padre né di invitarlo alla festa”. Servizio a San Paolo”.

Tuttavia, fonti vicine a Harry hanno parlato di essere “sconvolte” dal fatto che Charles non sia riuscito a trovare il tempo per vedere Harry, dato che – nonostante la cura per il cancro – aveva una settimana relativamente piena di altri impegni.

“È molto triste”, ha detto uno degli amici di Charles. Il Sunday Times. “Sebbene il Re sia comprensibilmente nervoso all’idea di incontrare Harry, dato il circo pubblicitario che sembra circondare tutte queste visite, ha ovviamente accettato di vedere suo figlio nei momenti più vulnerabili della sua malattia.” [in February]E in brevissimo tempo.

“Mentre stava appena stendendo il tappeto rosso nel momento in cui è stato annunciato questo viaggio con l’Invictus, con i medici che gli consigliavano di concentrarsi sulla cura e sul recupero, il pensiero del suo rifiuto di trovare spazio nel suo diario… beh, diciamo che i ricordi potrebbero ‘essere di nuovo diversi’ (facendo eco alla celebre frase della Regina Elisabetta Il defunto dopo quanto rivelato da Harry e Meghan Markle nella loro intervista con Oprah Winfrey nel 2021).

Ha detto uno degli amici di Harry Il Sunday Times: “Non riesco a immaginare questa richiesta [from Harry to Charles] Caduto attraverso le lacune. Anche se non avessero ricevuto una richiesta, cosa che non credo, Sua Maestà non avrebbe potuto chiedere di vedere suo figlio? Era ampiamente risaputo che sarebbe arrivato.

Meghan dice che la Nigeria è “il mio Paese”

Dopo alcuni giorni difficili a Londra, il tour in Nigeria di Harry e Meghan Markle sta procedendo su una nota più positiva, con tanti sorrisi, folla esultante e titoli positivi. Benvenuto! menzionato Meghan ha parlato dei suoi “bambini super carini” – Archie, 5 e Lilibet, 2 – all’evento Women in Leadership che ha ospitato insieme al dottor Ngozi Okonjo-Iweala, direttore generale dell’Organizzazione mondiale del commercio.

Meghan, che si descrive come nigeriana al 43%, ha detto: “Adoro essere madre” e recitare in serie televisive. abitoHa aggiunto: “Bonnie Hammer, che gestisce la NBCUniversal, è stata un grande mentore e continua ad esserlo per me. E ricordo di essere stato fortunato nel momento in cui mi ha invitato a colazione e ho pensato che questo fosse l’affare più grande del mondo”. mondo. E le ho fatto esattamente quella domanda. Le ho detto: come trovi l’equilibrio?” “Non farlo”, ha detto. “Non troverai mai l’equilibrio.” (Hammer è nel consiglio di amministrazione della società madre di The Daily Beast. , IAC.)

“E questo accadeva prima che mi sposassi, prima che avessi figli, prima che tutte le cose nella mia vita cambiassero di sicuro. E mi colpì e rimase con me per molto tempo perché dici: ‘Bene, come puoi avere così tanto successo? ?'” Ed è anche una madre, è sposata e dice che non troverai mai l’equilibrio? Come sarebbe la vita se fosse fuori equilibrio? Ciò che penso questo significhi ora è che questo equilibrio cambierà sempre per te e questo equilibrio, che sembrava equilibrato dieci anni fa, cambierà e quindi essere mamma è sempre stato un sogno per me “Sono così fortunata che abbiamo due bambini belli, sani che parlano molto”.

Harry e Meghan sono in visita di tre giorni nel Paese, il loro primo tour internazionale ufficiale da quando hanno lasciato i loro ruoli reali senior nel 2020.

A Meghan è stato chiesto durante l’evento come si sentisse riguardo al fatto di essere nigeriana: “Bene, prima di tutto, grazie mille a tutti per essere qui. Sono semplicemente lusingata, onorata e ispirata. Sono passate 24 ore veloci da quando siamo arrivati, e io ho subito capito che mi serviva per indossare più colori.” Così posso adattarmi a tutti voi nel vostro fantastico stile. Sono così sopraffatto quindi voglio iniziare dicendovi grazie mille per quanto siete stati generosi nel dando il benvenuto a me e a mio marito in questo paese, il mio paese.

Harry e Meghan hanno ricevuto un’accoglienza calorosa durante gli eventi a cui hanno partecipato, sia che si tratti di visitare una scuola, assistere a una partita di pallavolo seduti con veterani feriti o pranzare con il ministro della Difesa del paese.

I due nuovi amici: David Beckham e Re Carlo

David Beckham ha incontrato Re Carlo nella sua residenza di campagna, Highgrove, per parlare della sua opera di beneficenza sostenibile e del loro comune amore per l’apicoltura. IL sole Rapporti. Una fonte ha detto al giornale: “Il re e David Beckham hanno già collaborato per i loro interessi simili”.

Charles, che ha incontrato Bex ad un evento l’anno scorso, ha parlato del suo lavoro con la King’s Foundation. Beckham comprò al re un barattolo di miele fatto in casa, cosa che piacque a Charles perché aveva i suoi alveari. “Dobbiamo fare uno scambio”, avrebbe detto Charles al famoso calciatore. Anche l’incontro di venerdì è stato degno di nota, poiché è avvenuto poco dopo che a Harry era stato detto che suo padre era troppo occupato per vederlo giorni prima.

Questa settimana nella storia reale

Il 12 maggio 1937 venne incoronato Giorgio VI, padre della regina Elisabetta. Il 15 maggio 1536, Anna Bolena, la seconda moglie del re Enrico VIII, fu processata per tradimento e adulterio e giustiziata il 19 maggio. Il 15 maggio 1981 venne giustiziata Zara Phillips, la figlia della principessa Anna. bambino.

Domande senza risposta

Il viaggio di Harry e Meghan in Nigeria e la calorosa accoglienza che hanno ricevuto compenseranno il congelamento di Harry e Meghan da parte del resto della famiglia reale britannica qualche giorno fa? Qual è lo stato dei rapporti tra Charles e Harry?