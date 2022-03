La fine di un’era in Russia dove sanzioni e compagnie occidentali stanno flirtando con la loro via di fuga

La cortina di ferro, che per decenni aveva diviso l’Europa orientale e quella occidentale, era appena crollata. Ora la catena di fast food amata dagli americani e molti altri può servire pasti Big Mac ai clienti russi.

Naturalmente, i russi possono scegliere di mangiare altrove e acquistare altri beni: molte catene locali sono spuntate in tutto il vasto paese dal crollo dell’Unione Sovietica.

“Coca-Cola, Pepsi e McDonald’s erano simboli dell’Occidente per la Russia e l’apertura della Russia al mondo. Il fatto che queste società se ne vadano… indica ed evidenzia fino a che punto la Russia si sta avvicinando e si sta rivolgendo verso l’interno”, ha affermato . Gulnaz Shervutdinova Professore di politica russa presso il Russia Institute al King’s College di Londra.

Il primo ristorante McDonald’s in piazza Pushkin, conosciuta dai russi come piazza Pushkinskaya, ospitava 700 commensali ed è stato per anni il più grande punto vendita dell’azienda al mondo. I giovani russi della classe media che sono cresciuti negli anni ’90 hanno visto McDonald’s come un ristorante alla moda e adatto agli stranieri dove puoi portare gli amici per festeggiare compleanni speciali.

Con il progredire del 21° secolo, la catena sembrava un simbolo meno efficace della cultura americana, ma rimase il luogo preferito dagli studenti universitari russi per incontrarsi per pranzi o appuntamenti a prezzi accessibili e offriva un’opzione per cenare veloce ed economica per gli altri. Le sue filiali hanno anche offerto opportunità di lavoro a decine di migliaia di russi.

Tutto questo è sparito ora, almeno per il prossimo futuro. “I nostri valori significano che non possiamo ignorare l’inutile sofferenza umana che si sta verificando in Ucraina”, ha detto martedì il CEO di McDonald’s Chris Kempczynski in una lettera ai dipendenti annunciando la sospensione delle attività dell’azienda nel Paese. Ha aggiunto che era “impossibile prevedere” quando i suoi ristoranti avrebbero riaperto. La CNN ha contattato McDonald’s per confermare la data di chiusura finale dei suoi ristoranti, ma non ha ancora ricevuto risposta.

“Se sarà o meno la fine di un’era, è difficile dirlo al momento, molti osservatori temono che questa sia la fine di un’era e dipenderà da quanto tempo impiegherà la Russia a superare il difficile , oscuro e velenoso regime autoritario- Siamo anche abbastanza chiari sul fatto che allontanarsi da questo richiederà molti sforzi: sociali, politici, economici e di leadership”.

reputazione danneggiata

Molti cittadini russi sono ancora traumatizzati dagli eventi delle ultime due settimane. Con la copertura giornalistica della guerra strettamente controllata dallo stato, è difficile valutare esattamente quanto il loro mondo sia cambiato con l’imposizione delle sanzioni occidentali.

Ma il dolore economico comincia già a farsi sentire Il valore del rublo crolla Controlli bancari più severi. Mentre alcuni ricchi russi Scappato per vendere beni all’estero E anche per lasciare il paese finché possono, i meno abbienti hanno meno opzioni.

Ovviamente, l’impatto più immediato sarà su coloro che lavorano per le aziende occidentali che hanno interrotto le operazioni, nonostante le promesse di supporto continuo da parte dei datori di lavoro.

affermazione I 62.000 dipendenti in Russia che “hanno riversato i loro cuori e le loro anime nel nostro marchio McDonald’s per servire le loro comunità”, ha affermato Kempczynski, continueranno a essere pagati. Ha anche notato l’impatto sulle “centinaia di fornitori e partner locali e russi che producono cibo per il nostro menu e supportano il nostro marchio”.

Il colosso svedese del mobile IKEA, che per la prima volta ha aperto i battenti sul suolo russo nel 2000 e ora ha 17 negozi in tutto il paese, ha affermato che la sua decisione di interrompere tutte le esportazioni e le importazioni da e verso Russia e Bielorussia e tutte le operazioni IKEA in Russia avrebbe un effetto diretto impatto oltre 15.000 lavoratori.

“Le ambizioni dei gruppi dell’azienda sono a lungo termine e abbiamo lavorato per garantire occupazione e stabilità del reddito nel prossimo futuro e fornire supporto a loro e alle loro famiglie nella regione”, ha affermato IKEA in una nota.

Per altri russi, è probabile che l’effetto sia deprimente su due livelli, sebbene meno diretto, ha affermato Thomas Chamorro Primuzic, professore di psicologia aziendale all’University College di Londra. In primo luogo, perderanno l’accesso ai prodotti e ai servizi di cui godono, ma anche, e forse più dolorosamente, si sentiranno danneggiati dalla reputazione di essere “ostracizzati dal mondo, denigrati”, ha detto via e-mail.

Shervutdinova osserva che la risposta, ovviamente, differirà tra i diversi segmenti della società russa. Alcune delle aziende che hanno sospeso le loro attività in Russia sono marchi di lusso i cui prodotti erano fuori dalla portata della stragrande maggioranza dei russi.

Ma altri, come IKEA, Starbucks o persino McDonald’s, “erano luoghi visitati, utilizzati e consumati regolarmente dalla classe media russa” nelle aree urbane, ha affermato, e la loro perdita avrebbe colpito un gran numero di persone. “Ci saranno alternative, ma è un altro simbolo della classe media per i russi e perderanno quell’accesso”, ha detto.

Shervutdinova ha aggiunto che al di fuori di quelle aree urbane, dove le opinioni sono più globali, è probabile che la risposta sia la sfida di fronte alle sanzioni, poiché si ritiene che l’Occidente si stia rivoltando contro la Russia.

Questi russi “si vedranno come una specie di patriota russo che si preoccupa degli interessi nazionali della Russia, perché questo è ciò che il governo sta offrendo… saranno pronti per la sfida e si rafforzeranno dietro la leadership e diranno: ‘Beh, è ​​meglio che costruiremo la nostra economia.'”

Il presidente russo Vladimir Putin ha insistito venerdì sul fatto che le sanzioni occidentali hanno rappresentato un’opportunità per l’economia russa da 1,5 trilioni di dollari, l’undicesima più grande del mondo.

“Gli ultimi anni hanno dimostrato che ovunque gli occidentali ci impongono restrizioni, acquisiamo nuove competenze e riportiamo quelle vecchie a un nuovo livello tecnologico”, ha detto Putin, parlando a Mosca insieme al leader bielorusso Alexander Lukashenko.

“Questo è un momento di opportunità per muoversi verso il rafforzamento della sovranità tecnologica ed economica”, ha aggiunto Putin.

Perdita di lavoro

Sui social, mi piace suggerirlo Alcuni in Russia rispondono al ritiro dei marchi occidentali con umorismo nero. Nuovi meme stanno facendo il giroSui social, mi piace suggerirlo Squali di peluche giganti di IKEA che in precedenza aveva una mania in Russia, doveva essere immagazzinato o sottolineare che il cibo di McDonald’s ora è venduto da Avito, l’equivalente di eBay o Craig’s List in Russia.

1 utente Twitter Pubblicare Foto di persone in fila fuori Pushkin Square McDonald’s nel 1990 con la didascalia sarcastica (in russo): “Mosca, apertura di McDonald’s, marzo 2025”.

Tuttavia, Chamoru Primozic ha affermato che il simbolismo del ritiro del mondo dalla Russia avrà un impatto emotivo e psicologico.

“Non si tratta davvero della perdita del lavoro dovuta al fatto di pagare di più per i mobili o di non avere il tuo hamburger o caffè preferito, ma il fatto che sei diventato il nemico pubblico numero uno. Con qualsiasi cattivo leader o sovrano tirannico, sono i cittadini del paese che avere l’osso.”

Chamorro Primuzic ha aggiunto che la perdita di posti di lavoro potrebbe verificarsi anche se le aziende decidessero di chiudere definitivamente le operazioni, piuttosto che semplicemente sospenderle. “Questi sono grandi datori di lavoro e proprio come hanno creato molti posti di lavoro quando entrano, i posti di lavoro andranno se se ne andranno”, ha detto.

Ma questo non significa che quelle società diranno addio alla Russia per sempre. Chamorro Primozic ha affermato che le aziende possono ovviamente “tornare facilmente se ci sono significativi cambiamenti politici, cambiamenti di governo e cambiamenti di reputazione”.

“Ovviamente è un grande mercato per le aziende, quindi avranno lo stesso incentivo a tornare indietro di quanto avrebbero dovuto andarci la prima volta. Quindi, se non ci sono barriere etiche o di reputazione del marchio, torneranno”.

Nel frattempo, secondo Putin, Russia e Bielorussia supereranno le difficoltà imposte dalle sanzioni e acquisiranno anche più competenze, più opportunità per sentirsi indipendenti, autosufficienti e alla fine trarne vantaggio. [from them]Come negli anni precedenti”.