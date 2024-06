La Germania meridionale è esposta a inondazioni catastrofiche – DW – 01/06/2024

Residenti del sud Tedesco Paesi Baviera E Baden-Württemberg Sabato sono stati esortati a essere estremamente cauti poiché in tutta la regione hanno avuto luogo drammatiche evacuazioni.

Finora in diverse regioni è stato dichiarato lo stato di emergenza dal Servizio meteorologico tedesco (DWD). Allerta maltempo In più di 10 regioni, con piogge più forti previste nelle prossime 24-48 ore.

Interruzione diffusa

Il servizio ferroviario tra la capitale bavarese, Monaco, e Bregenz, in Austria, nonché Zurigo, in Svizzera, è stato cancellato sabato. I viaggi in treno tra Monaco e Stoccarda, la capitale del Baden-Württemberg, sono stati sospesi, mentre quelli tra Ulma e Augusta sono stati compromessi.

Anche un tratto di 10 chilometri dell’autostrada A3 vicino Baviera-Ratisbona è stato chiuso in entrambe le direzioni sabato pomeriggio quando l’acqua proveniente dai campi vicini ha iniziato a inondare la strada.

Ad Augusta, in Baviera, a La diga e la diga sono crollateprovocando evacuazioni di emergenza.

A Wiesschach, a ovest di Monaco, gli operatori dei servizi di emergenza hanno dovuto salvare i residenti bloccati nelle loro case in elicottero quando il fiume Schmater locale è straripato. Altre aree hanno visto i soccorritori arrivare in barca poiché le acque alluvionali hanno reso le strade impraticabili.

L’associazione automobilistica ADAC – nota per i suoi servizi di assistenza stradale e Aviation for Life – ha dichiarato sabato che tutti i suoi elicotteri nel sud della Germania sono attualmente utilizzati per assistere negli sforzi di evacuazione e salvataggio.

Anche gli elicotteri provenienti dal nord della Germania erano in viaggio verso il sud, ha detto il direttore del soccorso aereo Jochen Oesterle. “Spiegheremo i nostri equipaggi esperti”, ha detto.

Con l’aumento delle acque alluvionali, le autorità hanno ordinato ai residenti di evacuare, affermando che non era più sicuro cercare rifugio nei piani superiori e nelle soffitte delle case. Foto: Michael Billmeier/Bellmayer Photography/Imago

A migliaia è stato chiesto di evacuare

Le evacuazioni nella zona sono iniziate venerdì sera, quando un edificio residenziale a Lindau, in Baviera, è stato evacuato a scopo precauzionale. Un portavoce della città ha detto che l’acqua ha raggiunto l’edificio, aumentando il rischio di un cortocircuito.

I residenti dell’edificio sono stati poi portati in autobus alla vicina palestra, dove hanno trascorso la notte.

Anche nella regione del Lago di Costanza nel Baden-Württemberg circa 1.300 persone sono state invitate a lasciare le proprie case a causa… Rischio alluvioni.

Nella città di Memmingen, le autorità sono state costrette a evacuare una prigione governativa dopo che le tubature avevano cominciato a cedere a causa dell’infiltrazione di acqua nel complesso. I servizi carcerari hanno riferito che quasi 100 detenuti della struttura – 80 uomini e 20 donne – sono stati temporaneamente trasferiti nelle vicine carceri di Landsberg, Kempten ed Eichach, sottolineando che potrebbero passare settimane prima che ritornino a Memmingen.

Le autorità di Diedorf, vicino ad Augusta, hanno detto ai residenti che non era più sufficiente trasferirsi semplicemente ai piani superiori delle loro case e hanno ordinato loro di andarsene poiché le acque dell’alluvione continuavano a salire.

Né il clima è adatto all’uomo né agli animali: agricoltori e soccorritori si fanno strada attraverso Gunz, in Baviera, mentre cercano di spostare il bestiame su un terreno più elevato Foto: Bernd Marz/Imago

A Wessensteeg, nel Baden-Württemberg, ai residenti è stato ordinato di far bollire l’acqua prima del consumo dopo che le acque alluvionali hanno inondato gli impianti di trattamento delle acque locali.

I vigili del fuoco di tutta la Germania meridionale hanno esortato i residenti nelle aree colpite a evitare scantinati, parcheggi sotterranei e tunnel, oltre a sconsigliare di provare a guidare o camminare nelle aree allagate.

Il premier bavarese Markus Söder ha dichiarato sabato che la situazione “estremamente stressante” “non è ancora finita. È appena iniziata”. Souder ha ringraziato gli operatori dei servizi di emergenza della polizia, della Croce Rossa, dei vigili del fuoco e altro ancora, dicendo: “Senza questi aiutanti, saremmo perduti”. Ha inoltre invitato i cittadini a “rispettare le regole”.

Anche se la Baviera e il Baden-Württemberg ne avevano di più È stato direttamente colpito, con continue forti piogge e temporali Sabato nei Länder orientali della Sassonia e della Turingia sono cominciati i temporali, con la previsione di forti piogge. Molti eventi importanti nella zona sono stati cancellati per precauzione.

js,rmt/kb,ab (AFP, dpa)