Perché la massiccia tempesta solare di stasera potrebbe interrompere le comunicazioni e i sistemi GPS

Washington

CNN

—



Bandito: Una quantità insolita di attività solare questa settimana potrebbe interrompere alcune tecnologie critiche su cui fa affidamento la società.

Giovedì il governo degli Stati Uniti ha rilasciato la sua prima dura dichiarazione Monitoraggio delle tempeste geomagnetiche In quasi 20 anni, avvisa il pubblico di “almeno cinque espulsioni di massa coronale guidate dalla Terra” e di macchie solari che coprono un’area 16 volte la larghezza della Terra. Una grave tempesta geomagnetica, o G4, è la seconda valutazione più alta del governo degli Stati Uniti sistema di classificazione.

La National Oceanic and Atmospheric Administration ha affermato che le radiazioni derivanti dall’attività hanno iniziato a colpire il campo magnetico terrestre venerdì e dureranno per tutto il fine settimana.

Il Severe Space Weather Observatory della NOAA afferma che la tempesta potrebbe avere diverse conseguenze per la vita sulla Terra. Ecco cosa significa per gli utenti tecnologici.

La NOAA parla di attività solare che comporta il rilascio di energia dal sole che viaggia attraverso lo spazio e alla fine raggiunge la Terra.

Quando quella radiazione colpisce la magnetosfera che circonda il pianeta, provoca fluttuazioni. IonosferaUno strato dell’atmosfera superiore.

Tali cambiamenti possono influenzare direttamente i satelliti e altri veicoli spaziali in orbita, modificandone l’orientamento o Un potenziale ko la loro elettronica.

Inoltre, i cambiamenti nella ionosfera possono bloccare o distorcere le trasmissioni radio che tentano di attraversare l’atmosfera per raggiungere i satelliti. Possono anche impedire che le trasmissioni radio dalla ionosfera vengano intercettate con successo, cosa che alcuni operatori radio fanno per aumentare la portata dei loro segnali.

Poiché i satelliti GPS dipendono da segnali che penetrano nella ionosfera, gli scienziati si aspettano che i disturbi geomagnetici colpiscano gli aerei, le navi oceaniche e la tecnologia critica utilizzata nell’agricoltura e nelle industrie del petrolio e del gas. E può incidere Trasmissioni radio ad onde corte Utilizzato da navi e aerei, agenzie di gestione delle emergenze, militari e radioamatori, tutti fanno affidamento Alta frequenza Le onde radio possono essere disperse dalle tempeste, afferma la NOAA.

Costofoto/NurPhoto/AP Il sole sorge a Korla, nella regione autonoma uigura dello Xinjiang, in Cina, il 10 maggio 2024.

“Le tempeste geomagnetiche possono influenzare le infrastrutture nell’orbita vicino alla Terra e sulla superficie terrestre, interrompendo le comunicazioni, la rete elettrica, la navigazione, le operazioni radio e satellitari”, ha affermato lo Space Weather Prediction Center della NOAA. detto in un comunicato. “L’SWPC ha informato gli operatori di questi sistemi affinché possano adottare misure precauzionali.”

Le reti wireless dei consumatori si basano su frequenze radio diverse rispetto alla banda ad alta frequenza, quindi è improbabile che la tempesta influenzi direttamente il servizio cellulare. Anche le funzionalità GPS del telefono utilizzano in genere una combinazione di GPS puro e rilevamento della posizione basato su ripetitore cellulare, in modo che gli utenti del telefono possano mantenere una posizione approssimativa anche se i segnali GPS vengono interrotti.

Finché l’infrastruttura elettrica sottostante che supporta le reti wireless non viene influenzata, anche un evento meteorologico spaziale estremo avrebbe “un impatto diretto minimo sulla sicurezza pubblica radio e sui servizi cellulari commerciali… e nessun impatto di primo ordine sull’elettronica di consumo”, secondo i ricercatori. In breve Risultati di uno studio del 2010 sulle condizioni meteorologiche spaziali estreme condotto dalla NOAA e dalla Federal Emergency Management Agency.

Anche la Cyber ​​Security and Infrastructure Security Agency ha delineato un rapporto simile. Presentazione 2021 Nella meteorologia spaziale, le trasmissioni radio in linea di vista generalmente non sono influenzate dalla meteorologia spaziale tranne che in circostanze speciali. La presentazione menziona alcuni pericoli per i cavi di rame e le linee telefoniche terrestri.

In uno scenario leggermente diverso a febbraio, la NOAA ne ha notati due Grave scottatura solare. Ma nonostante “interruzioni della rete cellulare ampiamente segnalate” allo stesso tempo, la società ha affermato che è “altamente improbabile” che i razzi abbiano avuto un ruolo in quei blackout.

Venerdì, i funzionari della NOAA hanno ribadito che l’impatto sui cellulari questo fine settimana dovrebbe essere minimo, a meno che non si verifichino interruzioni diffuse alla rete elettrica.

“Non vediamo alcuna prova che una tempesta meteorologica spaziale possa avere un impatto in questo momento”, ha detto ai giornalisti Brent Gordon, capo dello Space Weather Services Branch della SWPC, in una teleconferenza. “Se non vengono potenziati, sì, certo, gli effetti secondari saranno enormi.”

Secondo la NOAA, le severe condizioni meteorologiche spaziali possono influenzare le reti elettriche avvertimento Questa settimana si prevede che si verifichino “potenziali problemi diffusi di controllo della tensione” e “alcuni sistemi di protezione potrebbero disconnettere erroneamente risorse critiche dalla rete elettrica”.

Nel 1989, un evento meteorologico spaziale a Massiccia interruzione di corrente in Quebec, Canada Fluttuazioni geomagnetiche per oltre nove ore hanno danneggiato trasformatori e altre apparecchiature critiche.

Nel mese di ottobre, una tempesta geomagnetica più forte del previsto ha interrotto l’elettricità in Svezia e danneggiato i trasformatori in Sud Africa questo fine settimana, ha affermato SWPC.

La più grande tempesta geomagnetica conosciuta nella storia, conosciuta come Evento Carrington del 1859, provocò scintille e scintille nelle stazioni telegrafiche.

I blackout della rete elettrica possono avere effetti a cascata sulle comunicazioni e su altre tecnologie, compresi i telefoni cellulari. Torri cellulari, siti Web e data center che alimentano le loro informazioni potrebbero perdere potenza.

Tuttavia, molti operatori wireless dispongono già di generatori di energia di riserva e torri cellulari mobili che possono essere utilizzati durante un disastro naturale o un altro grave incidente. Ridondanza e resilienza sono parole d’ordine per tutti i fornitori di infrastrutture critiche, quindi, anche se la rete elettrica dovesse guastarsi, i consumatori potrebbero doversi preoccupare più di come caricare i propri telefoni che della possibilità di rimanere online.

Quasi a sottolineare questo punto, il governo americano Consigli al pubblico Come prepararsi per un evento meteorologico spaziale è simile ai passaggi che eseguiresti in risposta a un’interruzione prolungata di energia elettrica.

Ha contribuito Ashley Strickland della CNN Per questo rapporto.