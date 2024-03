Punti chiave della testimonianza del presidente della Fed Powell a Capitol Hill

Washington DC

CNN

—



Mercoledì il presidente della Federal Reserve Jerome Powell ha testimoniato davanti ai legislatori del Congresso che la Federal Reserve non ha fretta di tagliare i tassi di interesse. Ciò significa ulteriore sofferenza per gli americani, che hanno già dovuto affrontare quasi due anni di oneri finanziari più elevati su tutto, dai prestiti automobilistici ai mutui.

Tuttavia, Powell ha affermato che è improbabile che si verifichino aumenti dei tassi quest'anno.

“Crediamo che il nostro tasso di interesse probabilmente raggiungerà il picco in questo ciclo di stretta”, ha detto Powell ai legislatori. “Se l’economia si sviluppa sostanzialmente come previsto, sarà probabilmente opportuno iniziare ad allentare le restrizioni politiche quest’anno”.

Ciò significa che i tagli dei tassi di interesse restano sul tavolo, se l’economia collabora.

Ecco alcuni punti chiave della testimonianza di Powell davanti alla Commissione per i servizi finanziari della Camera.

Powell ha dato ai legislatori una valutazione positiva della salute e del futuro dell’economia americana.

In risposta a una domanda del rappresentante del Texas Al Green, Powell ha affermato che la crescita dovrebbe continuare a un ritmo sostenuto quest'anno. Questa è l'aspettativa diffusa tra gli economisti e i funzionari della Fed, con una previsione media di crescita quest'anno ad un buon tasso annuo dell'1,4%, secondo le loro previsioni di dicembre.

“Dirò che non ci sono prove o ragioni per credere che l’economia americana sia in pericolo, o in qualche modo, di cadere in recessione a breve termine”, ha detto. “Tuttavia, esiste sempre la possibilità reale che l'economia entri in recessione. Non credo che questa probabilità sia alta al momento.”

La crescita economica nel quarto trimestre ha registrato un forte tasso annuo pari al 3,2%, con la spesa dei consumatori che ha continuato a un ritmo sostenuto, a pochi passi dal 4,9% del terzo trimestre, ma ancora forte rispetto agli standard storici. La crescita dovrebbe restare forte anche all'inizio dell'anno. La Federal Reserve Bank di Atlanta prevede attualmente che il PIL del primo trimestre raggiunga un buon tasso annuo del 2,1%.

Alcuni credono che un’economia attiva potrebbe rendere difficile il compito della Fed di combattere l’inflazione, ma se le previsioni della Fed di Atlanta fossero vere, mostrerebbero che c’è stato un chiaro rallentamento dall’estate, quando gli americani spendevano in concerti, film e beni. Mercoledì Powell ha detto ai legislatori che la Fed vuole vedere più o meno la stessa cosa: un’economia più lenta e un’inflazione più lenta.

Powell è stato anche insistito sui rischi macroeconomici posti dagli edifici adibiti a uffici vuoti poiché i valori delle proprietà diminuiscono e i dipendenti continuano a lavorare da remoto. Questo è un problema particolare per le banche che hanno concesso prestiti a proprietari che hanno ridotto gli affitti o venduto immobili in perdita enorme mentre i tassi di sfitto nelle aree privilegiate continuavano ad aumentare.

“Penso che sia gestibile. Stiamo lavorando duramente per gestirlo da qualche tempo”, ha detto Powell in risposta a una domanda del deputato Jim Himes del Connecticut.

Powell ha affermato che la Fed sta monitorando specificamente le banche con “grandi” concentrazioni di immobili commerciali, un punto che ha sottolineato più volte nei commenti precedenti.

“Li abbiamo contattati per assicurarci che abbiano un piano per affrontare la situazione”, ha detto, aggiungendo che “ci saranno perdite per alcune banche”.

Come testimoniava Powell, azioni della Community Bank di New York è sceso di oltre il 40% Mercoledì pomeriggio dopo il Wall Street Journal menzionato L’istituto di credito regionale assediato sta cercando un’importante infusione di liquidità. La New York Commercial Bank è una banca regionale altamente esposta alle perdite degli immobili commerciali, ma i suoi problemi non hanno avuto un impatto negativo su altre banche con un portafoglio simile.

Banca nazionale della valle (VLY), che ha la più alta esposizione al settore immobiliare commerciale tra le 100 maggiori banche statunitensi, mercoledì è scesa meno del 3%. Anche l'indice bancario regionale KBW è sceso di meno del 3%.

Il capo della Fed ha ricevuto dure critiche da parte dei repubblicani per un pacchetto di nuove normative bancarie noto come Basilea III, che dovrebbe essere introdotto nei prossimi anni. Le nuove normative impongono alle banche di grandi e medie dimensioni di detenere più capitale, il che, secondo i critici, significherà meno denaro da prestare alle imprese e ai consumatori e forse tassi di interesse più elevati sui prestiti.

La proposta di regolamentazione di Basilea è stata sviluppata per la prima volta da un comitato internazionale di autorità bancarie in risposta alla Grande Recessione anni fa. L’anno scorso, la Federal Reserve, l’Ufficio del controllore della valuta e la Federal Deposit Insurance Corporation hanno annunciato una proposta sui requisiti patrimoniali per le banche volta a mettere in atto il quadro di Basilea.

Prima dell’udienza, tutti i 29 repubblicani della commissione hanno scritto una lettera a Powell e ad altri capi delle agenzie di regolamentazione finanziaria esortandoli a non procedere con Basilea III.

Powell ha detto che la Fed sta ancora esaminando le “centinaia” di commenti presentati sulla proposta e che la versione finale probabilmente apparirà molto diversa e, si spera, otterrà un ampio consenso da parte degli stakeholder.