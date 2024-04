Recensione I figli del sole

Children of the Sun si autodefinisce uno sparatutto tattico in terza persona, ma non tutte queste descrizioni sono ugualmente importanti. Sbarazzati di ogni attaccamento che hai all'idea che si tratti di uno sparatutto tattico in terza persona in qualsiasi modo convenzionale o significativo e concentrati solo sulla parte del puzzle. Children of the Sun è, piuttosto, un gioco di cecchino soprannaturale in cui controlli la traiettoria e la velocità di un solo proiettile in ogni livello – una parte di Hitman: Sniper Assassin, Una parte del magico gioco Seinfeld . In sostanza, devi mettere in pausa, muoverti e pianificare il tuo singolo colpo per uccidere tutti i nemici a ogni livello, il tutto senza perdere il proiettile fuori dai confini della mappa o colpire parte dell'ambiente. È intelligente e avvincente e ho trovato estremamente soddisfacente mettere insieme processi di successo. Tuttavia, certamente non suscita molta simpatia per il suo personaggio principale che indossa una maschera, e non sono sicuro che sia così rigiocabile come potresti pensare.

La premessa di Children of the Sun è semplice e trasmessa in modo altrettanto semplice, senza voce fuori campo: solo brevi sequenze di immagini nitide disegnate a mano. Tuttavia, questa consegna è straordinariamente efficace. Qualunque lingua parli, mi aspetto che sarai in grado di seguire facilmente la storia.

Ci sono traduzioni occasionali, ma non sembrano apportare nulla di particolarmente importante. Il nostro personaggio senza nome, The Girl, è intenzionato a uccidere The Cult per sconfiggere il suo sadico leader, The Leader, che ha ucciso i suoi genitori. Inoltre… ha dei superpoteri che le permettono di muovere le cose con la mente. Questo è tutto ciò che devi sapere, ed è tutto ciò che saprai mai. È sconvolta, ma la sua follia omicida a distanza allevia il suo dolore. Oppure la fa eccitare. Penso che sia l'uno o l'altro.

Non è così profondo, ma bisogna ammettere che non deve esserlo. È una storia di vendetta e adoro le storie di vendetta. Ad esempio, non hai bisogno di una campana subacquea per andare in fondo a Death Wish. Tuttavia, è stato bello che i Figli del Sole abbiano suscitato più simpatia per la ragazza. Non ha esattamente alcuna personalità di cui parlare; È solo una raccolta disamorata di angoscia adolescenziale sotto una strana maschera. Probabilmente la soluzione qui è riempire tu stesso gli spazi vuoti, ma quando lo faccio, molto spesso quello che ottengo è qualcuno che ha trascorso i suoi anni formativi essendo l'ultima scelta di sport di squadra e ascoltando molti Thirty Seconds to Mars. È possibile che io abbia appena superato la palese durezza dei Figli del Sole.

Proiettile con ali di farfalla

Allontanandosi dallo stile Tumblr adolescenziale del personaggio principale, Children of the Sun ha optato per un'estetica più accattivante e stilizzata dell'era PS2. Fa bene il lavoro, ma a volte è troppo scuro per il suo bene. Ad esempio, a volte dovevo riavviare i livelli dopo aver urtato oggetti che non potevo vedere finché non li colpivo. Ma i nemici brillano. Questo è intelligente perché rende Children of the Sun meno interessato a cercare la preda in primo luogo e più interessato al processo di mettere insieme la sequenza perfetta di colpi assassini. Questa è la parte divertente. Mi aspetto che dover cercare così duramente cultisti ingiustamente mimetizzati mentre si tenta anche di scappare rovinerebbe facilmente ciò che i Figli del Sole fanno bene.

Certamente non è pieno di controlli o pulsanti; Tutto, infatti, si fa tramite i pulsanti sinistro e destro del mouse, oltre che con la rotella di scorrimento. È molto facile da imparare. È improbabile che il tono audace e scuro soddisfi i gusti di tutti, ma per il resto è molto chiaro e suonabile.

La ragazza può bombardare a destra o a sinistra all'inizio di ogni livello – a volte in una piccola area, a volte lungo l'intero perimetro – ma questa è l'unica navigazione. Il 99% dei figli del sole sono impegnati a controllare il proiettile, non la ragazza stessa. Ammetto che il suo movimento estremamente limitato sembra inutile all'inizio, ma dopo circa cinque ore diventa necessario manovrare nell'angolo di tiro corretto per assicurarsi di essere in grado di eliminare tutti prima di esaurire le scorte. Trucchi con i proiettili.

Questi trucchi vengono attentamente codificati man mano che i livelli avanzano e includono cose come l'uso dei tappi del carburante delle auto per provocare un'esplosione per uccidere i nemici vicini e darti un'ulteriore possibilità di reindirizzare il proiettile o la capacità di dirigerlo delicatamente di diversi gradi. Per colpire bersagli in movimento. Successivamente, imparerai la capacità di accelerare rapidamente i proiettili per frantumare l'armatura e utilizzare i colpi riusciti sui punti deboli del nemico per supportare un cambio di rotta su richiesta in qualsiasi direzione. L'aggiunta di queste nuove tecnologie al sistema complessivo evita che le cose ristagnino e il modo in cui Children of the Sun ci incoraggia a sperimentare e combinare tutti questi trucchi è quello in cui eccelle di più. Hai bisogno di un po' di altezza? Spara a un uccello per avere una visuale migliore del livello e, già che ci sei, cambia il percorso aggiuntivo. Così vicino all'idiota corazzato? Esegui alcuni colpi deboli su alcuni cultisti standard, lancia il tuo colpo in lontananza e poi sparalo nuovamente da lontano con un po' di salsa extra sopra.

Figli del Sole: primi screenshot

Padroneggia il proiettile accelerato

C'è un sistema di punteggio in Children of the Sun e persino classifiche allegate a ciascun livello per confrontare i tuoi migliori tentativi con quelli dei tuoi amici e del resto del mondo. Mi aspetto che sia fantastico se sei un tipo spietato, ma uccidere tutti in un livello in un ordine leggermente diverso (per vedere se c'è un modo leggermente più veloce per farlo) non è abbastanza per farmi tornare a rigiocare tutti i livelli. I layout di alcune mappe successive si sono rivelati abbastanza complessi da indurmi a fare qualche altro tentativo, ma con i nemici sempre più o meno nelle stesse posizioni, è un po' come risolvere lo stesso cruciverba più e più volte. Non è particolarmente soddisfacente dopo la prima volta.

Children of the Sun commette il peccato capitale al rallentatore di mostrare un proiettile in volo come l'intera cartuccia.

Per motivi di chiarezza, un'ultima cosa che dovrei davvero aggiungere è che quando dico proiettile, intendo davvero cartuccia. Sfortunatamente, Children of the Sun commette il peccato capitale al rallentatore di mostrare un proiettile in volo come una cartuccia completa, con la custodia e l'innesco ancora attaccati. A quanto pare la ragazza ha frequentato la scuola di balistica della Gate Tower (dove… Sparare l'intero proiettile significa il 65% di proiettili in più per colpo!) È un piccolo errore nello schema delle cose, ma molto stupido, ed è un peccato che sia stato inserito nel prodotto finale. Immagino che potresti sostenere che i poteri telecinetici della ragazza le permettono di far oscillare una cartuccia non sparata in aria come una freccia mortale, ma non reggerebbe davvero. Se è così, perché dovrebbe tirare fuori la pistola in quel modo? Perché hai bisogno di una pistola? Può semplicemente sparare in aria cartucce mortali come Charlie Sheen in Hot Shots! La seconda parte.