Il team del telescopio Euclid “Dark Universe” rilascerà nuove immagini a colori il 23 maggio: come vedere dal vivo

L’Agenzia spaziale europea (ESA) pubblica oggi (23 maggio) cinque nuove immagini ottenute dal telescopio spaziale Euclid. E se la raccolta di film precedenti è qualcosa su cui basarsi, i fan dello spazio dovrebbero godersi una sorpresa assoluta.

“Durante la prima fase di osservazione di Euclide sono stati catturati cinque nuovi ritratti del nostro universo, ciascuno dei quali rivela una nuova entusiasmante scienza.” Lo hanno affermato i funzionari dell’ESA in una nota. “L’abilità di Euclide di svelare i segreti dell’universo è qualcosa che non vorrai perderti.”

Le nuove immagini verranno rivelate alle 5:00 EDT (1200 CEST) e saranno accompagnate da ben 10 incredibili articoli scientifici. Puoi guardare il rilascio dei dati in diretta sull’ESA Canale Youtube.

Come antipasto per questo evento, possiamo ricordare a noi stessi le incredibili immagini cosmiche che questa missione ha fornito finora.

La storia di Euclide finora

Lanciato il 1 luglio 2023 da Cape Canaveral, in Florida, su un razzo SpaceX Falcon 9, Euclid è un telescopio spaziale grandangolare con una fotocamera da 600 megapixel che monitora l’universo nella luce visibile, nello spettro del vicino infrarosso e in fotometro. Utilizzato per determinare lo spostamento verso il rosso delle galassie. Conoscere lo spostamento verso il rosso consente agli scienziati di capire quanto velocemente le galassie distanti si stanno allontanando dal nostro pianeta.

Lo scopo principale di Euclid era esplorare due misteriose componenti dell’universo: l’energia oscura e la materia oscura. Questi fenomeni sono noti collettivamente come “universo oscuro”.

L’energia oscura è il nome dato a qualsiasi forza che accelera l’espansione dell’universo. La materia oscura, invece, è una forma di materia effettivamente invisibile perché non interagisce con la luce. Gli scienziati sanno che questa non è la materia “ordinaria” composta da elettroni, protoni e neutroni che compongono le stelle, i pianeti, le lune e i nostri corpi. La sua esistenza può essere conosciuta solo attraverso le interazioni con la gravità tematica, che può influenzare la materia normale e la luce. Tuttavia, per essere chiari, né la materia oscura né l’energia oscura sono necessariamente composte da materia. Entrambi possono essere costituiti da diverse sostanze oppure possono essere costituiti ciascuno dalla stessa sostanza.

Il fatto è che semplicemente non lo sappiamo.

Tuttavia, l’energia oscura rappresenta circa il 68% del bilancio energetico e di materia dell’universo, mentre la materia oscura rappresenta circa il 27%. Ciò significa che l’universo oscuro costituisce il 95% della materia dell’universo e ciò che effettivamente comprendiamo è solo il 5%.

Pertanto, Euclid ha chiaramente il suo bel da fare per lui, chiamato il “detective dell’universo oscuro” a causa del suo particolare set di strumenti. Ma come previsto, le prime immagini ufficiali del telescopio spaziale rilasciate il 7 novembre 2023, dopo i suoi primi quattro mesi nello spazio, mostrano che è idoneo al servizio.

Sullo sfondo ci sono le 1.000 galassie appartenenti all’ammasso di Perseo e più di 100.000 galassie aggiuntive, ciascuna contenente centinaia di miliardi di stelle nell’immagine di Euclide. (Credito immagine: ESA/Euclid/Euclid Consortium/NASA, elaborazione delle immagini di J.-C. Cuillandre (CEA Paris-Saclay), G. Anselmi)

Sopra c’è una delle prime immagini viste dal pubblico dal telescopio di Euclide. Questa è un’istantanea che mostra 1.000 galassie, tutte appartenenti all’ammasso di Perseo. Situato a circa 240 milioni di anni luce dalla Terra, l’ammasso è una delle strutture più grandi dell’universo conosciuto.

Mappare le galassie in volumi così grandi è fondamentale per comprendere come è distribuita la materia oscura e come questa distribuzione ha influenzato l’evoluzione dell’universo.

Oltre alla ricchezza delle galassie dell’ammasso di Perseo, l’immagine mostrava altre 100.000 galassie distanti, ciascuna contenente centinaia di miliardi di stelle. Le osservazioni di un numero così elevato di galassie distanti sono state cruciali per Euclide per svelare come l’energia oscura si muove sempre più velocemente accelerando l’espansione dello spazio tra queste galassie.

La “galassia nascosta” vista da Euclide è IC 342 (Credito immagine: ESA/Euclid/Euclid Consortium/NASA, elaborazione delle immagini di J.-C. Cuillandre (CEA Paris-Saclay), G. Anselmi)

Solo perché Euclide ha gli occhi puntati su vaste aree di galassie non significa che non possa disegnare immagini di singole galassie.

Un’altra delle prime immagini di Euclide a cui dovremmo cercare uno strumento per scoprire gli elementi oscuri dell’universo era alquanto ironica. Perché ha identificato la galassia IC 342, conosciuta anche come la “Galassia Nascosta”.

La galassia si trova a circa 11 milioni di anni luce dalla Terra ed è difficile da immaginare perché si trova dietro il luminoso disco polveroso della Via Lattea. Tuttavia, ciò non ha impedito a Euclide di catturare un’immagine incredibile di questa galassia a spirale, un tempo nascosta. Per fare ciò, il telescopio spaziale ha utilizzato il suo strumento nel vicino infrarosso perché il gas e la polvere del disco della Via Lattea sono meno efficienti nell’assorbire la luce infrarossa rispetto ad altre lunghezze d’onda della radiazione elettromagnetica.

Immagine di Euclide della galassia irregolare NGC 6822. (Credito immagine: ESA/Euclid/Euclid Consortium/NASA, elaborazione delle immagini di J.-C. Cuillandre (CEA Paris-Saclay), G. Anselmi)

Per svelare i misteri dell’universo oscuro e creare una mappa 3D dettagliata dell’universo, Euclide aveva bisogno di osservare le galassie a 10 miliardi di anni luce di distanza, un universo di 13,8 miliardi di anni, meno di 4. Miliardi di anni dopo il Big Bang.

Queste galassie non hanno le strutture ordinate e a spirale della Via Lattea o della Galassia Oscurata. La maggior parte delle galassie nell’universo primordiale erano galassie irregolari di forma scadente che servivano da elementi costitutivi per galassie più grandi.

Per prepararsi all’osservazione di queste galassie distanti e primordiali, le prime immagini di Euclid includevano una vista della galassia irregolare locale NGC 6822, situata a 1,6 milioni di anni luce dalla Terra.

L’ammasso globulare NGC 6397 visto da Euclide (Credito immagine: ESA/Euclid/Euclid Consortium/NASA, elaborazione delle immagini di J.-C. Cuillandre (CEA Paris-Saclay), G. Anselmi)

Sebbene ci forniscano immagini straordinariamente luminose, Euclide non si concentrò esclusivamente sulle galassie durante il suo lavoro.

Come dimostra l’immagine di NGC 6397 qui sopra, il telescopio spaziale sta osservando anche gli ammassi globulari. E, per fortuna, gli ammassi globulari sono bellissimi. Sono raccolte di centinaia di migliaia di stelle legate insieme dalla gravità e sono alcune delle strutture più antiche dell’universo conosciuto.

NGC 6397 è il secondo ammasso globulare più vicino alla Terra ad una distanza di 7.800 anni luce. Ammassi globulari come NGC 6397 orbitano attorno al disco della Via Lattea, e tali strutture sono state osservate nell’evoluzione della nostra galassia, o almeno in altre galassie.

Euclid eccelle nello studio degli ammassi globulari perché, a differenza di altri telescopi, ha un campo visivo sufficientemente ampio da catturare interi ammassi globulari in un’unica immagine, come fece per NGC 6397.

La Nebulosa Testa di Cavallo di Barnard 33 vista da Euclide (Credito immagine: ESA/Euclid/Euclid Consortium/NASA, elaborazione delle immagini di J.-C. Cuillandre (CEA Paris-Saclay), G. Anselmi)

Gran parte del lavoro di Euclide si concentrava sull’ignoto, ma l’ultima immagine nel primo volume delle pubblicazioni di Euclide mostrava in realtà il familiare corpo celeste sotto una luce completamente nuova. Un oscuro detective cosmico è riuscito a produrre una visione straordinariamente dettagliata della Nebulosa Testa di Cavallo, conosciuta anche come Barnard 33.

Situata a circa 1.380 anni luce dalla Terra e ad est della Cintura di Orione, la Nebulosa Testa di Cavallo è una delle nubi di gas e polvere di formazione stellare più vicine al Sistema Solare. È anche molto bello da vedere.

Sebbene in passato numerosi telescopi abbiano fotografato la Nebulosa Ferro di Cavallo, nessuno ha catturato questa regione della Nube Molecolare di Orione con una visione così ampia e nitida. Ciò che è ancora più sorprendente di questa immagine è che Euclide ha impiegato un’ora di osservazione per crearla. Non c’è da stupirsi che gli astronomi professionisti e dilettanti e gli appassionati di spazio siano entusiasti dell’imminente rilascio dei dati del 23 maggio.

A tal fine, per quanto mozzafiato siano le immagini sopra descritte, mentre gettano una luce curiosa su un universo oscuro, ci sono buone probabilità che ne arrivino di ancora migliori man mano che Euclid inizia a raggiungere i suoi obiettivi di missione.

Dovremo aspettare fino all’inizio di Giove per vedere cosa ha da offrire la prossima raccolta di immagini di Euclid e vedere come questo oscuro detective cosmico inizia a essere all’altezza delle sue elevate aspettative di missione dopo quasi un anno nello spazio. Ma ancora una volta, se il suo passato è indicativo del suo futuro, è difficile immaginare altro che una bellezza istruttiva da questi film.